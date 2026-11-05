Венесуэла арендовала у Турции две плавучие электростанции

Венесуэла арендовала турецкие плавучие электростанции на 200 мегаватт

Tекст: Ольга Иванова

Договоренности между энергетической корпорацией Corpoelec и турецкой стороной позволят увеличить мощность энергетической системы страны на 200 мегаватт, передает ТАСС.

Использование электрогенерирующих барж направлено на улучшение и стабилизацию электроснабжения штата Сулия на западе Венесуэлы. Этот регион регулярно страдает от скачков напряжения и веерных отключений электричества.

Соглашение с крупнейшим оператором флота плавучих электростанций должно содействовать увеличению генерирующих мощностей для удовлетворения потребностей населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия и Индонезия заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС.

Летом уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении сделки с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.

В апреле турецкую плавучую электростанцию направили для поддержки энергосистемы Кубы.