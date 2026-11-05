Путин призвал улучшить работу Росфинмониторинга на фоне угроз извне

Глава государства выступил на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу. Он указал, что криминальные группировки и иностранные спецслужбы используют новейшие технологии для прикрытия теневых операций, передает РИА «Новости».
«Часть угроз формируется за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии. Используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов», – сказал Путин.
По словам российского лидера, преступники все чаще пытаются втянуть в свои схемы несовершеннолетних. В связи с этим президент подчеркнул важность дальнейшей технологической модернизации ведомства для оперативного реагирования на подобные вызовы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам Росфинмониторинга.
В воскресенье глава государства поздравил ведомство с 25-летием.
Директор службы Юрий Чиханчин сообщил об обеспокоенности молодежи мошенническими схемами в сфере искусственного интеллекта.