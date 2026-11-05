Путин наградил сотрудников Росфинмониторинга в честь юбилея ведомства

Tекст: Ольга Иванова

Орденом Почета награждены начальник управления по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев и руководитель межрегионального управления по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев, передает ТАСС.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени получили Наталья Каракулина и Валентина Блинова. Руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Иван Аничкин получил из рук главы государства медаль «За храбрость» II степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

В воскресенье глава государства поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с 25-летием.

В августе стало известно о получении Росфинмониторингом доступа к сведениям о транзакциях в Системе быстрых платежей.