Число погибших в результате вооруженного нападения в Турции достигло восьми

Tекст: Валерия Городецкая

«Жертвами вооруженного нападения стали восемь человек. Тела убитых были обнаружены в двух автомобилях в районе Ихсание. Один человек получил тяжелые ранения, он госпитализирован», – говорится в сообщении властей, которое приводит ТАСС.

По информации местной администрации, нападавший использовал помповое ружье, после чего скрылся на красном автомобиле. Он объявлен в розыск. Отмечается, что двое из погибших были учителями.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

В сентябре один школьник погиб при стрельбе у учебного заведения в турецкой провинции Маниса.

В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил о девяти погибших в результате вооруженного нападения ученика на учебное заведение в Кахраманмараше.