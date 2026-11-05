Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

«Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.
Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.
До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.