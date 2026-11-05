  • Новость часаВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    5 ноября 2026, 20:05 • Новости дня

    Глава Минобороны Литвы назвал негодной к службе половину призывников страны

    Глава Минобороны Литвы Каунас назвал негодной к службе половину призывников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о непригодности половины граждан призывного возраста к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья.

    Власти Литвы столкнулись с массовым медицинским освобождением от армии на фоне планов возвращения к всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

    «На заседании Государственного совета по обороне обсуждалась необходимость пересмотра вопроса о 45-50% тех, кто не приходит на службу по состоянию здоровья, действительно ли там существуют такие проблемы со здоровьем», – заявил Каунас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к обязательному призыву.

    В мае министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил о начале подготовки к введению всеобщей воинской повинности.

    5 ноября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа вдвое превысила пятилетнюю норму отбора газа из хранилищ

    Темпы отбора газа в Европе вдвое превысили средние показатели за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона оказались в два раза выше средних показателей за последние пять лет.

    С момента достижения максимума заполнения хранилищ осенью прошло семь дней, при этом общий объем отбора уже вдвое превысил средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет. В четыре из этих семи дней фиксировались рекордные суточные объемы отбора, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С начала отопительного сезона 28 октября из хранилищ отобрано 1,6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор превысил 1 млрд кубометров.

    На 3 ноября подземные хранилища Европы заполнены на 74,07%, что на 15,79 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет и значительно меньше прошлогодних 83%. Текущий уровень запасов – 81,1 млрд кубометров – является минимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к зиме, допуская снижение до 80% в случае теплых прогнозов, однако Европа смогла накопить лишь 75,5% от необходимого объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    5 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия

    The War Zone: Победа демократов грозит отменой проекта линкоров класса «Трамп»

    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены целый ряд оборонных инициатив администрации президента Дональда Трампа, включая строительство дорогостоящих атомных линкоров.

    Получив прочный контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять объемы финансирования оборонных программ. Главной мишенью для сокращения расходов станет проект атомных линкоров класса «Трамп», который и ранее сталкивался с критикой, пишет The War Zone.

    «Нам нужно подходящее сочетание высококлассных выживаемых систем и более дешевых расходуемых средств, а не флот атомных линкоров, как предлагает президент», – заявил демократ Адам Смит, претендующий на пост председателя комитета по делам вооруженных сил.

    Строительство головного линкора USS Defiant оценивается в 23 млрд долларов, а средняя стоимость последующих 14 кораблей может составить 18 млрд долларов. Эксперты отмечают, что один такой корабль обходится как десять эсминцев класса Arleigh Burke, при этом он станет одной из главных целей для противника в будущих конфликтах.

    Новое руководство Конгресса планирует тщательно пересмотреть и другие военные амбиции главы государства. В частности, под удар может попасть программа строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также общий план оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на выборах в Конгресс на политику Дональда Трампа.

    Напомним, Соединенные Штаты запланировали постройку 15 линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

    Эти корабли планировалось оснастить ядерной энергетической установкой, гиперзвуковыми и ядерными ракетами. Стоимость каждого оценивается в 17 млрд долларов.

    Получившие большинство демократы выразили намерение ограничить внешнеполитические полномочия главы государства.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    КНДР провела испытания нового зенитного ракетного комплекса

    КНДР провела испытания нового зенитно-ракетного комплекса

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск нового зенитного ракетного комплекса для проверки его конструктивных и технических характеристик.

    Главное управление ракетостроения КНДР 4 ноября провело испытания нового зенитного ракетного комплекса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Запуском руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик. В ходе испытаний военные проверили работу новой системы управления полетом, интеллектуального комбинированного наведения, а также способность комплекса распознавать и отслеживать цели.

    Кроме того, в восточном регионе состоялись показательные огневые учения подразделения стратегических крылатых ракет большой дальности. Военнослужащие успешно выполнили задачу по нанесению удара крылатой ракетой по условной цели на аэродроме.

    Проведенные тесты и учения названы частью плановой деятельности оборонных ведомств КНДР по повышению боевой надежности стратегического оружия и техническому совершенствованию боевых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЦТАК сообщило об испытании в КНДР стратегической крылатой ракеты с разбросной боевой частью. В октябре Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск обновленной тактической баллистической ракеты.

    В конце октября Сеул заявил, что КНДР выпустила около 10 баллистических ракет у Вонсана.

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    4 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV встретился с певцом Бобом Диланом в Ватикане

    Vatican News: В Ватикане папа римский Лев XIV принял Боба Дилана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан посетил Апостольский дворец в Ватикане, где его принял папа римский Лев XIV.

    Боб Дилан прибыл в Рим в рамках осенней части своего концертного тура. Встреча с понтификом была краткой и состояла из приветствий и непринужденной беседы, пишет Vatican News.

    В ходе аудиенции папа римский Лев XIV подарил певцу четки. В ответ Боб Дилан преподнес главе Римско-католической церкви свою автобиографическую книгу «Хроники: Том первый».

    В июле понтифик цитировал стихи музыканта в предисловии к книге о разоружении, предупреждая о глобальной ядерной угрозе. Боб Дилан ранее встречался с папой римским Иоанном Павлом II после выступления на Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье в 1997 году.

    В предисловии к новой книге, папа римский привел строки из неопубликованной  песни Боба Дилана 1963 года об атомной бомбе, призвав человечество к ядерному разоружению.

    «Совесть одного человека может стоить целого мира», – заявил папа римский Лев XIV в предисловии к готовящейся к выходу книге «Безоружные и разоружающие: Мир – это дар», пишет NCR.

    Понтифик отметил, что в атомную эру необходимо утвердить истину о том, что мир порождается не ядерным оружием, а разоружением. Эта идея сейчас омрачена пугающей гонкой вооружений, указал глава католической церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Служба печати Святого престола сообщила о телефонных переговорах между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    До этого все аудиенции папы римского были отменены в связи с госпитализацией для проведения операции на легком.

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира.

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    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Кабмин Германии договорился о покупке производителя танков Leopard 2

    Handelsblatt: ФРГ договорилась выкупить 50% акций производителя танков KNDS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии достигло договоренности с частным холдингом Wegmann о приобретении 50% акций оборонного концерна KNDS, производящего танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma.

    Власти ФРГ выкупят пакет ценных бумаг предприятия у частного владельца. Сделка позволит Берлину сохранить контроль над чувствительными технологиями и паритет с Францией в управлении корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ноябре, а закрытие сделки состоится в декабре. В будущем правительства Германии и Франции могут продать по 10% своих акций через биржу.

    Ранее планировалось провести первичное размещение акций KNDS на бирже, однако оно дважды переносилось. По изначальной схеме Берлин должен был получить 40% предприятия, а стоимость этого пакета оценивалась в 7,2 млрд евро. Теперь кабмин ФРГ заплатит за половину компании меньшую сумму, точные цифры не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Германии и Франции рассмотрели возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль.

    Производитель танков приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта.

    Разногласия между властями ФРГ и руководством компании поставили под угрозу первичное размещение акций стоимостью около 15 млрд евро.

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    5 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Украинский военный зарезал сослуживца во время подготовки в Словакии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии во время прохождения подготовки один украинский военнослужащий смертельно ранил ножом своего сослуживца, сообщила местная полиция.

    Инцидент произошел в одном из отелей города Тренчин на западе республики, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал plus7dni.pluska. Обоим участникам конфликта 53 года.

    Виновный в смерти задержан полицией, следствие ведет краевое управление полиции в Тренчине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, оказался бывшим солдатом ВСУ.

    В том же месяце нетрезвый украинский военнослужащий нанес ножевые ранения трем своим сослуживцам на западе Украины.

    В августе сослуживцы убили мобилизованного украинца под Харьковом.

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    5 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

    Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане возбудили 37 уголовных дел по итогам комплексной проверки Минобороны, начатой после трагедии с гибелью 14 военнослужащих в Каспийском море, сообщил Совет безопасности республики.

    «Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

    В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

    Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.

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    5 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Угрозы безопасности затронули более десяти европейских авиарейсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний были вынуждены совершить экстренную посадку в четверг из-за поступления угроз безопасности, в том числе о минировании.

    Большинству затронутых рейсов пришлось экстренно приземлиться, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ и правоохранительные органы. Так, рейс Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим, сел на военной базе Эвре во Франции, а три самолета, направлявшиеся в Софию, приземлились в Болгарии после электронных писем с угрозами.

    Лайнер польской компании LOT, летевший из Варшавы, совершил посадку в Брюсселе. В полиции не стали принимать дополнительных мер после проверки. Финская Finnair сообщила о двух ложных угрозах, из-за которых самолеты сели в Риме и Вене. Чешская полиция зафиксировала угрозы минирования в отношении четырех рейсов, следовавших в Прагу, оценив их уровень как низкий.

    Кроме того, самолет Wizz Air (рейс Милан – Варшава) экстренно сел в Вене. Еще один борт этой же компании, прибывший из Милана в Бухарест, также проверялся из-за угрозы взрыва. Румынская служба информации сообщила, что специалисты не обнаружили опасных предметов, пассажиры были благополучно высажены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пассажирский самолет Airbus A320 направился на авиабазу во Франции после сообщения о минировании.

    В тот же день три лайнера совершили посадку в болгарских аэропортах из-за сообщений о потенциальной опасности.

    Во вторник самолет авиакомпании SAS приземлился в варшавском аэропорту имени Шопена после получения сообщения об угрозе.

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    5 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем перешли к незначительному росту и вновь преодолели отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 984,9 доллара. По состоянию на 9:50 мск показатель составлял 987,9 доллара, а на 14:00 мск – 1028,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам сентября составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа.

    В октябре средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость декабрьских фьючерсов на природный газ в странах Евросоюза снизилась на 3,5% с пробитием психологической отметки.

    В среду биржевые цены на газ в Европе после позитивного открытия торгов перешли к снижению на 3,5%.

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2% до почти 1073 долларов за тысячу кубометров.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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