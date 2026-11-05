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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня

    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

    5 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Хуситы потребовали за прекращение ударов по Саудовской Аравии 51 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Йеменское движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

    Саудовская Аравия обратилась к йеменским мятежникам с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и захвата территорий у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ хуситы потребовали 51 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Указанная сумма, по замыслу хуситов, должна покрыть ущерб от многолетних саудовских ударов и длительной блокады Йемена. В ходе дальнейших обсуждений назывались и другие цифры, однако цена выхода из конфликта неизменно исчисляется десятками миллиардов долларов.

    Кроме того, хуситы добиваются от королевства официального признания их в качестве законных правителей Йемена. В случае согласия Саудовская Аравия будет вынуждена смириться с присутствием вооруженного Ираном противника на своей южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение хуситов атаковало баллистической ракетой международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские мятежники нанесли удары по международным аэропортам на востоке и юге королевства.

    В воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 20:44 • Новости дня
    Суд в США закрыл дело российской ученой о контрабанде эмбрионов лягушек

    Суд в США полностью прекратил дело россиянки о контрабанде эмбрионов лягушек

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральный суд в штате Массачусетс полностью прекратил уголовное дело в отношении российской исследовательницы Ксении Петровой, которую обвиняли в контрабанде эмбрионов лягушек.

    Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры США об отклонении обвинительного заключения без права повторной подачи. Петровой отменили все условия и ограничения, наложенные в связи с данным делом, передает РИА «Новости».

    Прокуратура США сочла дальнейшее уголовное преследование россиянки неоправданной тратой государственных ресурсов.

    Петрова прибыла в Бостон из Парижа в феврале 2025 года и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ученую. Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против нее завели дело о контрабанде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство юстиции США направило ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой.

    В феврале Федеральный суд в Бостоне назначил организационное слушание по делу российской ученой.

    В 2025 году Петрову освободили под залог из-под ареста в Бостоне.

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    5 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российский капитан получил 3,5 года тюрьмы в Финляндии

    В Финляндии российского капитана судна Fitburg осудили на 3,5 года

    Tекст: Мария Иванова

    Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    «Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана – к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы», – передает РИА «Новости».

    Ранее рассмотрение дела прошло в Окружном суде Хельсинки. Максименко и боцман – гражданин Азербайджана – обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запрашивали для них не менее 2,5 лет заключения.

    Грузовое судно Fitburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью россиянами в составе экипажа, было задержано по подозрению в якобы повреждении кабелей. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина – капитан и два помощника – оставались в стране под запретом на выезд.

    В посольстве России в Хельсинки отмечали, что консульские сотрудники поддерживают контакт с остающимися в стране моряками и юристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в повреждении подводных кабелей в Финском заливе на заседании окружного суда Хельсинки.

    Летом ему предъявили обвинения по этому делу.

    В январе суд в Финляндии отказал в снятии ограничения на выезд из страны российскому члену экипажа этого судна.

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    5 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Постпред Израиля при ООН возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Постпред Израиля при ООН Данон возложил на США ответственность за атаку на Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что решение нанести удар по Ирану принимал исключительно Вашингтон, а израильская сторона лишь поддержала этот шаг.

    Израиль не имеет отношения к росту цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе, подчеркнул дипломат. «Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение», – заявил Данон, которого цитирует ТАСС.

    По его словам, израильская сторона поддержала действия Вашингтона, посчитав их верными. Дипломат добавил, что со стороны Тегерана продолжают звучать угрозы в адрес американских целей, посольств и личного состава на Ближнем Востоке, поэтому винить во всем Израиль неправильно.

    Комментируя вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на фоне недовольства американцев затянувшимся противостоянием, Данон указал, что решение данных вопросов остается прерогативой президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на выборах.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков: Конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана пока нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конкретных планов по контактам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что при необходимости контакты между двумя лидерами могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».

    «Нет, каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», – заявил он в ответ на вопрос о возможных переговорах Путина и Эрдогана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президенты России и Турции обсудили отношения между странами на встрече в Ашхабаде.

    В ноябре прошлого года турецкий источник сообщил о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердить российскому лидеру Владимиру Путину готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Летом прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между лидерами России и Турции.

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    5 ноября 2026, 12:17 • Новости дня
    Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    Турецкий лидер планирует представить Москве итоги состоявшегося в Стамбуле разговора с Владимиром Зеленским.

    «После встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», – заявил Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Южной Кореи, передает РИА «Новости».

    До контактов на высшем уровне турецкие представители, прежде всего министр иностранных дел Хакан Фидан, проведут консультации с российскими коллегами. Анкара рассчитывает подготовить российскую сторону к предстоящему разговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал закрытый характер переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Во вторник Кремль назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта.

    В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении продолжать переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море.

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    5 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Танкер под флагом России отбуксировали в Египет из-за неисправности

    Танкер под флагом России отбуксировали в Порт-Саид из-за поломки двигателя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефтяной танкер ALYSSUM под российским флагом отбуксировали в египетский Порт-Саид из-за отказа двигателей в Средиземном море.

    Администрация Суэцкого канала начала спасательную операцию после получения соответствующего запроса от экипажа, передает ТАСС. «Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работ», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

    По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, нефтяной танкер следовал под флагом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер под флагом Багамских Островов остановился в Балтийском море из-за поломки двигателя.

    В марте российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой газовоз.

    В январе агентство Bloomberg сообщило о потере управления нефтяным танкером при входе в Средиземное море.

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    5 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Оман и Иран договорились создать механизм защиты международных торговых путей

    Главы МИД Омана и Ирана призвали создать механизмы защиты торговых путей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи обсудили необходимость совместных механизмов для обеспечения безопасности морских коридоров.

    Создание совместных механизмов для обеспечения безопасности международных торговых путей необходимо для предотвращения возобновления войны в регионе, передает РИА «Новости» сообщение государственного агентства Омана ONA по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран.

    В ходе беседы аль-Бусаиди и Аракчи «подчеркнули важность перехода от этапа деэскалации к этапу формирования устойчивых договоренностей». Это включает в себя практические меры по защите морских маршрутов и создание технических механизмов для безопасности торговых и энергетических потоков.

    Совместные действия Омана и Ирана направлены на прекращение конфликтов и обеспечение стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов в Ормузском проливе.

    Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию пролива.

    Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов.

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    5 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Иран сообщил о двух загоревшихся при проходе через Ормузский пролив танкерах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе попытки пересечь Ормузский пролив загорелись два супертанкера, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Прошлой ночью в результате двух отдельных инцидентов крупный нефтяной танкер, пытавшийся пройти по несогласованному маршруту в южной части Ормузского пролива, подорвался на мине и был вынужден остановиться. <…> На другом супертанкере [в восточной части пролива] произошел крупный пожар», – цитирует сообщение ТАСС.

    По этим данным, оба танкера пытались пройти по несогласованному с Ираном маршруту.

    Ко второму танкеру подошел буксир, он пытался потушить возгорание, через некоторое время буксир загорелся сам.

    Напомним, в среду к югу от Ормузского пролива четыре танкера подорвались на минах. Также там были задержаны еще два судна силами КСИР.

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    5 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана

    Путин встретился в Кремле с секретарем Совбеза Ирана Резаи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Переговоры российского лидера с представителем исламской республики состоялись в Москве, передает РИА «Новости». «Президент Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря высшего совета национальной безопасности исламской республики Иран Мохсена Резаи», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и Мохсен Резаи обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Летом Мохсена Резаи утвердили на пост главы высшего совета национальной безопасности исламской республики.

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    5 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Сирия и Саудовская Аравия подписали договор об оборонном сотрудничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман присутствовали при подписании ряда соглашений, включая договор о сотрудничестве в сфере обороны, сообщила Al Jazeera.

    Стороны также договорились о выделении саудовских кредитов на сумму более 403 млн долларов для энергетического, жилищного секторов, а также для инфраструктуры и здравоохранения Сирии. Соглашения были подписаны в среду во время второго менее чем за месяц визита президента Сирии в Эр-Рияд, передает Al Jazeera.

    В сирийском МИД назвали соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран самым значимым из подписанных документов, однако не раскрыли его условий.

    Соглашение в сфере обороны было подписано через несколько дней после заявления министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани, что Дамаск рассматривает возможность присоединения к пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном.

    Саудовская Аравия обратилась за помощью к США, а также к странам Европы и Ближнего Востока для получения оборонительной и наступательной поддержки в рамках возобновившейся войны против хуситов в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Алла» нанесло баллистической ракетой удар по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии.

    Ранее Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.

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    5 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Авиакомпания Air Arabia решила удвоить число рейсов из Домодедова в Шарджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 12 декабря авиакомпания Air Arabia начнет выполнять два ежедневных рейса из московского аэропорта Домодедово в Шарджу, расширив полетную программу.

    «Новый рейс G9 951 будет вылетать в 15:20 (мск) на Airbus A320neo в одноклассной компоновке на 174 места. Время в пути составит 5 часов 40 минут», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани.

    В настоящее время перевозчик осуществляет один ежедневный рейс G9 806 с вылетом в 22:55. В аэропорту добавили, что дополнительный перелет расширит возможности для путешествий через Шарджу на Мальдивы, Пхукет, в Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиакомпания Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу.

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    5 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    Минимальный возраст для управления электросамокатами установили в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ разрешили управлять электросамокатами с 15 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) установлен минимальный возраст в 15 лет для получения разрешения на управление электросамокатами, сообщает эмиратское агентство WAM.

    Согласно новому федеральному закону о дорожном движении ОАЭ, который вступает в силу 1 января 2027 года, для управления электровелосипедами, электросамокатами и мопедами потребуется специальное разрешение, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    «Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года», – отмечает агентство.

    Уточняется, что использовать эти транспортные средства можно будет только на определенных маршрутах и дорогах, установленных местными властями в каждом эмирате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков.

    В апреле в Петербурге предложили разрешить использовать электросамокаты только лицам старше 16 лет.

    В 2024 году Минтранс заявил о подготовке изменений в правила дорожного движения для увеличения минимального возраста управления электросамокатами до 16 лет.

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