Арестована четвертая подозреваемая в убийстве женщины-водителя в Дагестане

Tекст: Тимур Шайдуллин

«По ходатайству следователя судом в отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток», – говорится в сообщении СУ СК по Дагестану в Max.

Отмечается, что следователи продолжают расследование дела, устанавливают все обстоятельства преступления и роль каждого из четырех арестованных фигурантов.

В ведомстве напомнили, что 30 октября 34-летняя жительница Махачкалы выехала из дома на автомобиле мужа, после чего пропала. Позднее ее тело было найдено с признаками насильственной смерти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московском аэропорту Домодедово задержали подозреваемую в убийстве уроженку Смоленской области.

Ранее полиция задержала двоих других подозреваемых. До этого МВД Дагестана сообщило об обнаружении тела пропавшей 34-летней Динары Алхасовой.