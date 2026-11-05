  • Новость часаВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии закрыть Шенген для спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня

    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

    Комментарии (3)
    5 ноября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа вдвое превысила пятилетнюю норму отбора газа из хранилищ

    Темпы отбора газа в Европе вдвое превысили средние показатели за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона оказались в два раза выше средних показателей за последние пять лет.

    С момента достижения максимума заполнения хранилищ осенью прошло семь дней, при этом общий объем отбора уже вдвое превысил средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет. В четыре из этих семи дней фиксировались рекордные суточные объемы отбора, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С начала отопительного сезона 28 октября из хранилищ отобрано 1,6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор превысил 1 млрд кубометров.

    На 3 ноября подземные хранилища Европы заполнены на 74,07%, что на 15,79 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет и значительно меньше прошлогодних 83%. Текущий уровень запасов – 81,1 млрд кубометров – является минимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к зиме, допуская снижение до 80% в случае теплых прогнозов, однако Европа смогла накопить лишь 75,5% от необходимого объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинский историк высмеяла заявления Киева о силе и единстве Европы

    Историк Гавришко иронично ответила на заявления Киева о единстве Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией, указав на тотальную военную зависимость Евросоюза от США.

    Владимир Зеленский ранее заявил о многократном превосходстве объединенной Европы над Россией, однако эти слова вызвали критику на самой Украине, передает ТАСС.

    «Повторяйте за мной: «Мы сильны!» «Европа сильна!» Постойте, постойте, постойте… Трамп, нет! Не выводи войска! Мы имели в виду – сильны духом, а не в военном плане самостоятельны!» – написала Гавришко.

    Историк подчеркнула бессмысленность призывов Зеленского к европейскому единству на фоне нежелания Венгрии и Чехии помогать Киеву с погашением кредитов. Гавришко добавила, что Евросоюз представляет собой 27 стран с разными мнениями и один огромный счет, который никто не готов оплачивать, а сила европейцев сохраняется исключительно за спинами американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) признал критическую зависимость Киева от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах.

    В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика с критикой финансирования Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных финансовых трудностях государств Европы из-за оказания помощи киевским властям.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Эксперт назвала причину уязвимости успешных людей перед мошенниками

    Эксперт Пожарская: Самоуверенность – одна из причин уязвимости перед мошенниками

    Tекст: Катерина Туманова

    Успешные и влиятельные люди часто становятся жертвами мошенников из-за излишней самоуверенности и ложного чувства защищенности, заявила заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

    Убежденность в собственной неуязвимости мешает таким людям сохранять бдительность и распознавать уловки злоумышленников.

    «Человек, занимающий высокую должность, может считать себя практически неуязвимым: у него больше связей и возможностей решить свои проблемы. Появляется ощущение: «Меня уж точно не посмеют обмануть». И именно эта самоуверенность может сыграть с человеком злую шутку», – сказала Пожарская ТАСС.

    Она добавила, что из-за излишней самоуверенности человек может потерять бдительность, чем и пользуются мошенники.

    По словам эксперта, жертвами аферистов регулярно становятся известные люди, в том числе высокопоставленные сотрудники прокуратуры и аппарата правительства, несмотря на их осведомленность о схемах обмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог Виктор Гульдан заявил об уязвимости послушных детей перед телефонными мошенниками из-за гиперопеки.

    В сентябре в пресс-службе Банка России рассказали об особой уязвимости подростков перед мошенниками из-за небольшого финансового опыта.

    Психолог объяснила феномен передачи денег курьерам-мошенникам.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 15:44 • Новости дня
    Число заболевших описторхозом от вяленой рыбы в Саратовской области достигло 19

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Пугачеве Саратовской области число пострадавших после употребления вяленой рыбы, зараженной описторхозом, выросло до 19 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

    «По состоянию на 5 ноября число пострадавших составляет 19 человек. Все пострадавшие отмечали употребление рыбной продукции (вяленая рыба) из сети магазинов «Пивзавод», расположенных в городе Пугачеве», – сообщили в ведомстве.

    В рамках расследования проводятся противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Лабораторный контроль продукции и биологического материала пострадавших выявил в рыбе из магазина возбудителей описторхоза.

    После выявления заболевания с реализации сняли 35 кг рыбной продукции, продажа другой рыбы также приостановлена. В Роспотребнадзоре отметили, что описторхоз является одним из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник региональное следственное управление СК сообщило об отравлении семи человек рыбной продукцией из магазина в Пугачеве.

    В сентябре отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в области.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Суд Москвы обязал структуры Google выплатить долги на 91,5 квинтиллиона рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего и привлек три иностранные структуры корпорации Google к субсидиарной ответственности по долгам российской «дочки» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей.

    Судья Валерий Марасанов признал обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности американских Google International LLC, Google LLC и ирландской Google Ireland, передает РИА «Новости».

    Точный размер ответственности структур Google будет определен после окончания расчетов с кредиторами. В настоящий момент сумма текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей.

    Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал около 160,3 млрд рублей убытков с бывшего гендиректора российской «дочки» Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Убытки, причиненные расторжением договора о перепродаже рекламного пространства, взысканы в конкурсную массу компании.

    Суд также привлек к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Гугл» его бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, но отказал в привлечении бывших управляющих директоров Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой.

    Как уточняет агентство, требования подобных астрономических сумм вытекают из решений судов по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, к Google с требованиями разблокировать YouTube-каналы истцов. В тех делах суды вынесли решения о назначении структурам Google судебных штрафов за неисполнение решений, исчисляемых в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей. Позже апелляционная инстанция отклонила жалобы американской корпорации на данное решение.

    В середине августа конкурсный управляющий сообщил об отмене аукциона по продаже активов обанкротившейся компании.


    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 13:34 • Новости дня
    Песков назвал абсурдными обвинения России в кибератаках на холодильники в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в супермаркетах ряда стран Европы.

    «Это абсурдные заявления, они, как всегда, не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств», – заявил Песков ТАСС.

    Он отметил, что голословные обвинения России в причастности ко всему приобретают характер устойчивой тенденции в европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять предельную осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    В тот же день хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Шариатского судью сирийских боевиков осудили в Петербурге

    Суд Петербурга приговорил шариатского судью сирийских террористов к 10 годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд вынес приговор уроженцу Ленинградской области Дмитрию Леонову (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), который выполнял функции шариатского судьи в террористической группировке в Сирии.

    Первый Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы 35-летнего уроженца Ленинградской области Дмитрия Леонова, который выполнял функции шариатского судьи в террористической группировке в Сирии, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    «С учетом позиции государственного обвинителя Леонову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

    Установлено, что в 2012 году Леонов в Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании в качестве шариатского судьи, разрешая конфликты между членами объединения. Весной 2015 года группировка вступила в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), в интересах которой он продолжил деятельность.

    От правоохранительных органов Леонов скрылся и по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в международный розыск. Мужчину задержали в Марокко. В феврале 2026 года он был выдан российским правоохранителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Южный окружной военный суд приговорил двух боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) к 19,5 и 20 годам колонии строгого режима за обучение террористической деятельности и участие в ней.

    В сентябре суд приговорил троих украинских военнослужащих полка «Азов» к длительным срокам заключения.

    Летом российский суд вынес приговор военнослужащему украинской армии Руслану Харуку.

    Комментарии (0)
    Главное
    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии
    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров
    Захарова: В пыточной под Киевом украинцев использовали как боксерские груши
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей