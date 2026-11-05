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    5 ноября 2026, 19:08 • Новости дня

    Американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и дочери

    ANSA: Гражданин США осужден пожизненно в Италии за убийство россиянки и дочери

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Италии приговорил гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному лишению свободы за убийство своей сожительницы из Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды.

    Суд в Италии вынес приговор гражданину США Фрэнсису Кауфманну по делу об убийстве уроженки Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Американец будет отбывать пожизненное заключение, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Тела женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили. Личности погибших удалось установить намного позже.

    Впоследствии Кауфманна арестовали на территории Греции, после чего его экстрадировали в Италию для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению по делу об убийстве Анастасии Трофимовой и их дочери.

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Тортоне.

    В прошлом году власти Италии начали расследование гибели россиянки в Риме.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

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    4 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    @ Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, испытывающий финансовые трудности в США, подрабатывает ведущим игры «Мафия» и продает автографы.

    Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

    Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

    Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.


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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    3 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

    Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции не оказалось граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российских граждан нет среди пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Конья, сообщило посольство России в Анкаре.

    Авария с участием пассажирского автобуса произошла ранним утром во вторник в районе Бейшехира, сообщает посольство России в Турции в Telegram-канале. «По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи посольства не поступало», – заявили в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате ДТП с междугородним пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья пострадали 45 человек.

    В конце весны посольство России в Турции сообщило о 19-летней россиянке среди раненых при столкновении пассажирского автобуса.

    В мае на западе Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 46 человек.

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    3 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Пропавший в Таиланде массажист из Томска найден живым

    Пропавший в Таиланде российский турист найден живым

    Tекст: Мария Иванова

    Массажист из Томска Сергей Ничинский, пропавший в тайской Паттайе во время отдыха с женой, найден живым.

    Об этом ТАСС сообщила супруга туриста Оксана Ничинская. «Он уже нашелся. Пока находимся здесь, не хотим рассказывать подробности», – рассказала она, добавив, что ее муж «жив, но несильно здоров».

    Ранее сообщалось, что Сергей Ничинский потерялся в толпе на улице Уолкинг-стрит. В вечер исчезновения он позвонил дочери и рассказал, что не может сориентироваться в незнакомом городе, после чего связь оборвалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пропавшая в Таиланде студентка из Чувашии позвонила родственникам по видеосвязи и сообщила о своем благополучии.

    В июне пропавшую после падения сквозь крышу на Пхукете россиянку нашли живой.

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    4 ноября 2026, 13:56 • Новости дня
    Турецкий суд постановил депортировать задержанных в Анкаре россиянок

    Суд в Турции решил выслать задержанных за нарушение морали россиянок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время власти Турции вышлют из страны задержанных в Анкаре по обвинению в нарушении морали гражданок России, сообщил источник в правоохранительных органах страны.

    Суд в Турции принял решение о скорой депортации россиянок, которые были задержаны в Анкаре, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что депортировать планируется всех задержанных иностранцев, включая граждан России. Это произойдет после соответствующего судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты начали принимать меры для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в ночных клубах Анкары гражданкам России.

    Летом Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София.

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    3 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции подало иск в суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

    В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление об исключении сведений о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В Минюсте пояснили, что организация не предоставляла отчеты и сведения, а также не получала корреспонденцию. Кроме того, в адрес фонда были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, однако они не были исполнены.

    Елена Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

    Ранее судебные приставы взыскали долги с легкоатлетки Елены Исинбаевой за дачу под Волгоградом.

    До этого Федеральная налоговая служба блокировала счета легкоатлетки из-за финансовых задолженностей.

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    4 ноября 2026, 03:46 • Новости дня
    Минюст США попросил закрыть дело задержанной с эмбрионами лягушек россиянки

    Минюст США попросил суд прекратить дело россиянки Петровой

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США направило в Федеральный окружной суд штата Массачусетс ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой, задержанной с эмбрионами когтистых лягушек.

    «На данном этапе затраты ресурсов на продолжение данного дела перевешивают общественный вес в его разрешении. Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений», – приводит ТАСС выдержку из ходатайства обвинения.

    Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона после того, как пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Во время допроса она заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну.

    Ранее она работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США потребовал депортировать Петрову. В июне 2025 года россиянку освободили из-под стражи в ожидании суда.

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    4 ноября 2026, 20:44 • Новости дня
    Суд в США закрыл дело российской ученой о контрабанде эмбрионов лягушек

    Суд в США полностью прекратил дело россиянки о контрабанде эмбрионов лягушек

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральный суд в штате Массачусетс полностью прекратил уголовное дело в отношении российской исследовательницы Ксении Петровой, которую обвиняли в контрабанде эмбрионов лягушек.

    Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры США об отклонении обвинительного заключения без права повторной подачи. Петровой отменили все условия и ограничения, наложенные в связи с данным делом, передает РИА «Новости».

    Прокуратура США сочла дальнейшее уголовное преследование россиянки неоправданной тратой государственных ресурсов.

    Петрова прибыла в Бостон из Парижа в феврале 2025 года и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ученую. Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против нее завели дело о контрабанде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство юстиции США направило ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой.

    В феврале Федеральный суд в Бостоне назначил организационное слушание по делу российской ученой.

    В 2025 году Петрову освободили под залог из-под ареста в Бостоне.

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    5 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российский капитан получил 3,5 года тюрьмы в Финляндии

    В Финляндии российского капитана судна Fitburg осудили на 3,5 года

    Tекст: Мария Иванова

    Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    «Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана – к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы», – передает РИА «Новости».

    Ранее рассмотрение дела прошло в Окружном суде Хельсинки. Максименко и боцман – гражданин Азербайджана – обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запрашивали для них не менее 2,5 лет заключения.

    Грузовое судно Fitburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью россиянами в составе экипажа, было задержано по подозрению в якобы повреждении кабелей. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина – капитан и два помощника – оставались в стране под запретом на выезд.

    В посольстве России в Хельсинки отмечали, что консульские сотрудники поддерживают контакт с остающимися в стране моряками и юристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в повреждении подводных кабелей в Финском заливе на заседании окружного суда Хельсинки.

    Летом ему предъявили обвинения по этому делу.

    В январе суд в Финляндии отказал в снятии ограничения на выезд из страны российскому члену экипажа этого судна.

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    4 ноября 2026, 09:11 • Новости дня
    Россиянка задержана на Бали по подозрению в оказании интимных услуг

    ANTARA: На Бали по подозрению в проституции задержана 29-летняя россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Иммиграционные власти индонезийского острова Бали задержали 29-летнюю гражданку России по подозрению в предложении интимных услуг через интернет, сообщает агентство ANTARA.

    На индонезийском острове Бали сотрудники иммиграционной службы задержали 29-летнюю гражданку России по подозрению в проституции. Женщину обнаружили на одной из вилл в Денпасаре вечером 28 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

    Вместе с россиянкой проверке подверглись 35-летняя гражданка Уганды и 32-летняя уроженка Нигерии. Руководитель местного иммиграционного ведомства Харьо Сакти уточнил, что рейд организовали после жалоб жителей района на предполагаемые нарушения визового режима и оказание интимных услуг иностранками.

    В ходе расследования оперативники обнаружили в интернете анкеты задержанных. Выяснилось, что за свои услуги россиянка просила 13,7 млн индонезийских рупий (около 870 долларов), тогда как цена гражданки Уганды составляла 100 долларов.

    В Индонезии гражданка России находилась по визе, оформленной по прибытии. Власти выясняют факты нецелевого использования разрешений на пребывание. Нарушительницам грозит высылка из страны с последующим запретом на въезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник иммиграционные власти Бали задержали 29-летнюю россиянку из-за нарушений визового режима.

    В прошлом месяце власти Бали депортировали 36-летнюю гражданку России с дочерью из-за неоплаченных счетов и превышения срока пребывания.

    В сентябре на острове арестовали четырех россиянок и одного украинца по подозрению в оказании интимных услуг туристам.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    4 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Таиланде россиянина задержали по подозрению в торговле метамфетамином

    The Phuket News: На Пхукете задержали россиянина за хранение метамфетамина

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция таиландского Пхукета задержала 37-летнего гражданина России по подозрению в хранении метамфетамина с целью сбыта.

    Мужчину по имени Алексей задержали на дороге между пляжами Калим и Камала в районе Катху, когда он попытался выбросить сверток с более чем двумя граммами наркотика при приближении полицейских, пишет The Phuket News.

    В арендованном им доме в районе Вичит полиция нашла еще более 91 грамма запрещенных веществ. Анализы россиянина показали положительный результат на употребление метамфетамина. В его телефоне нашли данные, указывающие на причастность к наркоторговле, отмечает ТАСС.

    Россиянину предъявлены обвинения в употреблении и хранении наркотиков первой категории с целью сбыта. Он доставлен в полицейский участок для следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Пхукете полиция задержала 30-летнего россиянина по подозрению в причастности к сбыту наркотических средств.

    В январе шкиперу катера с россиянами на борту предъявили обвинения в хранении и употреблении метамфетамина после столкновения с рыболовецким судном в Андаманском море.

    В прошлом году на Пхукете по подозрению в торговле запрещенными веществами задержали 20-летнего гражданина России.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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