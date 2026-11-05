Армия Ирана сообщила о подрыве двух танкеров на минах

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении армии, которое приводит РИА «Новости».

Отмечается, что причиной возгорания стало игнорирование предупреждений со стороны Корпуса стражей исламской революции, а также проход в запретную зону без согласования с Тегераном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о двух супертанкерах, загоревшихся в ходе попытки пересечь Ормузский пролив.

В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.