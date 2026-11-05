Лидеры стран Вишеградской группы поддержали процесс расширения Евросоюза

Tекст: Валерия Городецкая

«Политика расширения должна и далее оставаться в центре нашего внимания. Существует реальный шанс, что уже в 2027 году будет выработан договор о вступлении Черногории в ЕС. Верим, что эта страна сможет стать членом сообщества в 2028 году», – цитирует Пеллегрини ТАСС.

При этом он подчеркнул необходимость выполнения всеми странами-кандидатами всех условий для членства без исключения. Такую же позицию выразили другие участники саммита, включая председателя Еврокомиссии.

На встрече также обсуждалась оптимизация стоимости энергоресурсов в Европе для обеспечения конкурентоспособности промышленности и реакция европейских государств на закупку США энергоносителей у России. Президент Чехии Петр Павел отметил полное единство позиций участников саммита по всем вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос сообщила о возможности подписания договора о вступлении Черногории в Евросоюз в июне 2027 года.

В среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к объединению с сокращенными целевыми показателями.

В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена.