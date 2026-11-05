Tекст: Валерия Городецкая

Швеция продлила пограничный контроль на внутренних границах со странами Шенгенской зоны на шесть месяцев – с 12 ноября по 11 мая 2027 года, передает РИА «Новости».

В министерстве юстиции королевства пояснили, что решение основано на оценке текущей ситуации. В ведомстве считают, что в стране сохраняется серьезная угроза общественному порядку и внутренней безопасности.

Впервые Швеция ввела контроль на своих границах в 2015 году. С тех пор эта мера регулярно продлевается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы активнее участвовать в защите границ от нелегальной миграции.

В прошлом месяце Европейская комиссия подготовила реформу агентства Frontex для выдворения мигрантов с территории третьих государств.

Президент России Владимир Путин заявил о неспособности европейских элит привить свои традиции приехавшим в страны Евросоюза мигрантам.