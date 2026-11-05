CAS признал необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров

CAS счел недостаточными доводы IIHF для отстранения российских хоккеистов

Tекст: Денис Тельманов

«Коллегия CAS установила, что IIHF не представила достаточных доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных законодательными и нормативными положениями оснований для недопуска российских команд. Коллегия также отметила, что обеспокоенность по этому поводу ранее высказывалась и в ходе внутренних процедур самой IIHF», – приводит РИА «Новости» заявление суда.

Отмечается, что 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до соревнований.

В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей в связи с возвращением российских команд на турниры.

В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения федерации по поводу безопасности из-за участия спортсменов из России.