Еврокомиссар назвала срок подписания договора о вступлении Черногории в ЕС

«Для Черногории «дорожная карта» намечает путь к подписанию договора о вступлении, которое может произойти уже в июне 2027 года», – приводит РИА «Новости» заявление Кос.
Еврокомиссар добавила, что для Албании, Молдавии и Украины процесс вступления в ЕС набирает обороты, при этом определены четкие приоритеты на предстоящий год.
Ранее правительство Черногории приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме. С 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в страну требуется виза. В МИД Черногории подчеркнули, что это решение связано с выполнением Подгорицей обязательных критериев для вступления в Евросоюз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Черногории Александр Лукашик заявил о намерении Подгорицы стать полноправным членом Евросоюза в 2028 году.
Европейские чиновники подготовили планы интеграции с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы.
В августе Евросоюз рассмотрел вариант одновременного вступления Исландии и Черногории в объединение в 2028 году.