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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня

    Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Le Parisien: Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция впервые задействовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разгона участников демонстрации, пишет газета Le Parisien.

    Дроны оснащены инфракрасными камерами, стробоскопами и громкоговорителями. Правоохранители надеются, что оповещение с воздуха будет эффективнее, чем стандартные громкоговорители на автомобилях или на земле, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Задействовать новые БПЛА планируется на площади Нации, которая является конечным пунктом маршрута манифестантов, вышедших с площади Республики.

    Десятки тысяч человек участвуют в демонстрации против роста цен, организованной французскими профсоюзами. Участники требуют повышения зарплат и отказа властей от мер экономии. К протестам присоединились студенты и старшеклассники, требующие от Минобразования решить проблему нехватки преподавателей и жалующиеся на состояние учебных заведений.

    Аналогичные акции проходят в других городах. По оценкам МВД, к 13:00 по местному времени на протесты за пределами Парижа вышли около 270 тыс. человек, всего до конца дня ожидается участие 780 тыс. человек. Для охраны порядка задействованы 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники французских правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста в Лионе. В тот же день участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и сотрудников правоохранительных органов.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Отстраненный глава Конституционного суда Польши заявил о госперевороте в стране

    Отстраненный глава КС Польши Свенчковский заявил о государственном перевороте

    Tекст: Вера Басилая

    Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что в стране произошел государственный переворот.

    «Больше серьезности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше», – заявил Свенчковский в эфире канала Kanal Zero. Он выразил уверенность, что на назначенном на вторник общем собрании судей Конституционного суда не удастся собрать кворум, передает РИА «Новости». Свенчковский напомнил, что для принятия решений необходимо присутствие 10 из 15 судей.

    Политический кризис вокруг инстанции обострился после попытки правительства Дональда Туска отстранить Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию.

    В конце октября на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, а руководство инстанцией приняла Анна Корвин-Петровская. На фоне этих событий протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде.

    Председатель Верховного суда Збигнев Капиньский заявил о незаконном вводе свыше тысячи полицейских на территорию инстанции во время недавних протестов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Сикорский обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг польского Конституционного суда.

    «Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений – с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», – цитирует Сикорского РИА «Новости».

    По его мнению, это должно заставить поляков задуматься о том, кто хочет «посеять смуту» в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В тот же день депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    5 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Национального собрания Франции единогласно проголосовали против проекта государственного бюджета на 2027 год, усложнив задачу премьер-министра Себастьена Лекорню по сокращению расходов на 43 млрд евро.

    Против первой части документа, касающейся налоговых поступлений, проголосовали 458 законодателей как из лагеря президента Эммануэля Макрона, так и от оппозиции. В результате многочисленных поправок текст перестал устраивать все фракции, что привело к автоматическому отклонению и второй части проекта о государственных расходах, пишет Politico.

    Ранее нижняя палата французского парламента уже отклонила другую часть бюджета на 2027 год, охватывающую государственные пенсии и систему здравоохранения. Теперь правительственный проект будет направлен напрямую в Сенат, где его обсуждение начнется 20 ноября.

    На фоне стагнации экономики и роста государственного долга кабинет министров обязался снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году. Однако министр по вопросам бюджета Давид Амиэль предупредил, что после внесения поправок отклоненная версия документа привела бы к увеличению дефицита до 5,9%.

    Поскольку у Лекорню нет большинства в нижней палате, правительство может попытаться провести текст в обход парламентского голосования с помощью статьи 49.3 Конституции, что грозит вынесением вотума недоверия. Альтернативным вариантом является принятие бюджета через указы исполнительной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по бюджету ЕС. Многолетние масштабные траты государства сделали республику самым слабым звеном еврозоны. В сентябре глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.

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    3 ноября 2026, 19:48 • Новости дня
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    @ Jerome Gilles/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету на проведение демонстраций в центре столицы.

    Около 200 молодых людей собрались на улицах, прилегающих к усыпальнице выдающихся деятелей Франции, передает РИА «Новости». Полиция в полной экипировке оцепила подходы к самому Пантеону и не пускает туда манифестантов. Рядом дежурят порядка десяти патрульных машин.

    Акция проходит в спокойной обстановке, сотрудники правоохранительных органов не разгоняют собравшихся.

    Ранее административный суд Парижа отклонил жалобу учащихся и поддержал запрет властей на проведение манифестации в центре города. Протестующим разрешили собираться только на окраинах французской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.

    Участники студенческих протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

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    3 ноября 2026, 16:10 • Новости дня
    Полиция Польши отказалась разгонять митинг у здания Конституционного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главная комендатура полиции Польши отказалась выполнять требование исполняющей обязанности председателя Конституционного суда Анны Корвин-Петровской разогнать протестующих у здания ведомства.

    Главная комендатура полиции Польши оставила без рассмотрения требование Корвин-Петровской о разгоне демонстрантов из-за отсутствия правовых оснований для силового вмешательства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Принять решение о роспуске собрания при наличии соответствующих предпосылок может только мэр столицы Рафал Тшасковский, однако такого распоряжения от городских властей не поступало», – подчеркивается в сообщении.

    Акция протеста у стен суда официально зарегистрирована в мэрии Варшавы и проходит на законных основаниях. Ранее Корвин-Петровская направила в Главную комендатуру полиции официальное письмо с требованием удалить митингующих от входа в ведомство. Свое обращение она мотивировала соображениями безопасности судей в преддверии назначенного на вторник общего собрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг Конституционного суда.

    В тот же день постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершил свою миссию на фоне продолжающегося в республике конституционного кризиса.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.

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    3 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий обвинил премьера Туска в конституционном кризисе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открывая заседание Совета национальной безопасности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вся тяжесть ответственности за кризис вокруг Конституционного суда страны лежит на премьер-министре Дональде Туске.

    Глава государства подчеркнул вину председателя правительства за незаконные действия в отношении инстанций, передает РИА «Новости». «Один человек, присутствующий в этом зале, несет полную ответственность. Я улыбаюсь ему, хотя и не понимаю его действий, я не принимаю их и выступаю против них. Это господин премьер-министр Туск», – сказал Навроцкий.

    По словам польского лидера, действия руководителя кабмина являются не только преступлением против конституции, но и серьезной ошибкой, о которой сам премьер знает.

    Навроцкий пообещал не оставлять ситуацию без внимания. Он подчеркнул, что намерен использовать все имеющиеся полномочия и предоставленный обществом мандат для остановки попыток подорвать государственный порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич назвал премьер-министра республики Дональда Туска диктатором из-за ситуации вокруг Конституционного суда.

    В понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский обвинил главу государства в принуждении польских послов к отставке на фоне конституционного кризиса.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в суде и ночного визита туда Навроцкого.

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    3 ноября 2026, 18:01 • Новости дня
    Крупнейший профсоюз Франции призвал полицию присоединиться к забастовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке 5 ноября из-за планов властей заморозить выплаты.

    Отраслевой профсоюз CGT-Intérieur обратился ко всем сотрудникам министерства, полицейским, а также административному, техническому и специализированному персоналу с просьбой присоединиться к акции, передает РИА «Новости».

    В организации напомнили, что стражи порядка имеют право выходить на забастовку исключительно в свой выходной день и в гражданской одежде.

    Профсоюз указал на низкие зарплаты, нехватку кадров и планы властей по заморозке выплат, которые предусмотрены в проекте бюджета страны на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая волна протестов во Франции собрала 320 тыс. человек.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

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    3 ноября 2026, 17:03 • Новости дня
    Протесты студентов нарушили работу трети вузов Парижа

    Liberation: Протесты студентов нарушили работу 51 вуза в Париже

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.

    Протесты студентов во французской столице привели к серьезным перебоям в работе 51 университета из 184. Нарушения в учебном процессе произошли по призыву студенческих организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.

    По данным министерства высшего образования и научных исследований Франции, перебои затронули немногим менее трети столичных высших учебных заведений. В свою очередь федерация студенческих профсоюзов заявляет, что протестующие заблокировали более 50 кампусов, а нормальная работа нарушена в каждом втором университете Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники студенческих протестов во Франции перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна в Париже.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ против участников демонстрации в Париже.

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    4 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Французский аналитик назвал Россию Ноевым ковчегом для европейцев

    Аналитик из Франции Сорлин сравнил Россию с Ноевым ковчегом для европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитический аналитик и специалист по франко-российским отношениям Фабрис Сорлин заявил, что Россия стала новым Ноевым ковчегом для жителей Европы, поддерживающих консервативный образ жизни.

    «Россия для меня это как новый Ноев ковчег. Это то, что я говорю всем семьям, которые пишут мне и хотят переехать в Россию... Миллионы европейцев понимают и поддерживают эту модель. Для меня Россия стала надеждой, поэтому все больше людей хотят переехать сюда», – заявил Сорлин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

    Аналитик рассказал о своем переезде в Россию в 2015 году ради воспитания детей в консервативной европейской стране. Из десятерых детей Сорлина шестеро появились на свет во Франции, а четверо родились уже после переезда, благодаря чему семья стала живым мостом между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Сорлин отметил уверенность в будущем благодаря хорошему отношению к многодетным семьям и безопасности детей в России. Основой цивилизационной модели страны он назвал семью, традиции и духовность, подчеркнув, что многополярная система безопасности выступает альтернативой гегемонии Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    В сентябре зарубежные гости молодежного фестиваля в Екатеринбурге рассказали о привлекательности отечественного образования и традиционных семейных ценностей.

    Владимир Путин заявил о содействии переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями.

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    3 ноября 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко: Граждане Польши покажут «кузькину мать» польским властям

    Лукашенко предупредил руководство Польши о возможных массовых протестах граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности предупредил руководство Польши о вероятности массовых протестов, участники которых покажут властям «кузькину мать».

    «Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться… Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им кузькину мать», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    На прошлой неделе в Польше резко обострился конфликт между канцелярией премьера и президентским дворцом. Политический кризис разгорелся вокруг Конституционного суда, часть членов которого назначило прежнее правительство.

    Власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и пытались прорвать заграждения. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении западных стран к украинским беженцам как к людям второго сорта.

    В понедельник кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о панике премьер-министра Польши Дональда Туска после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе.

    В субботу депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    3 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Грабители похитили десятки килограммов золота с ювелирного завода во Франции

    Franceinfo: Во Франции вооруженные грабители украли с завода до 50 кг золота

    Tекст: Денис Тельманов

    Пятеро вооруженных злоумышленников совершили налет на ювелирный завод во французском Безансоне, похитив украшения и до 50 кг золота.

    Злоумышленники в балаклавах и бронежилетах проникли на территорию предприятия в Безансоне около семи утра, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал franceinfo. При себе у нападавших было длинноствольное оружие, из которого они произвели несколько выстрелов для запугивания находившихся на заводе работников. В результате инцидента один сотрудник предприятия пострадал.

    Преступники похитили украшения и от 20 до 50 кг золота. При побеге грабители специально рассыпали на дороге гвозди, пробив шины полицейским автомобилям и мотоциклам.

    Машину злоумышленников позже обнаружили сожженной. Прокуратура поручила расследование нападения отделу по борьбе с организованной преступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в швейцарском городе Ле-Локль злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin.

    Весной с выставки современного искусства во французском Меце похитили арт-объект стоимостью более 6 млн долларов.

    В начале года грабители забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.

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    4 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Военный самолет Франции приземлился в Польше у границы с Украиной

    Французский военный самолет Airbus A400M сел в Польше у границы с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas Военно-воздушных сил Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от украинской границы.

    Судно, используемое в том числе для переброски войск и военной техники, вылетело с авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке Франции и направилось на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Примерно в 15.05 мск борт вошел в воздушное пространство Польши. Около 15.40 мск военный самолет приземлился в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    Европейские государства решили провести военные учения в Польше для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    На прошлой неделе постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Киева.

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    3 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    TF1: Движение поездов во Франции будет нарушено из-за забастовки

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября на фоне массовых протестов профсоюзов.

    Национальная компания железных дорог (SNCF) сообщила о перебоях в движении пассажирских поездов в четверг из-за общенациональной забастовки, передает РИА «Новости».

    «В связи с общенациональным межпрофессиональным протестным движением пассажирское сообщение SNCF будет незначительно нарушено на линиях высокоскоростных поездов и нарушено на линиях Intercités, TER, а также поездов и электричек Парижского региона», – говорится в заявлении оператора, которое приводит телеканал TF1.

    При отмене рейсов компания пообещала вернуть пассажирам деньги или поменять билеты на другое время.

    Крупнейшие профсоюзы Франции объявили о проведении общенациональной забастовки 5 ноября. Работников государственного и частного секторов призвали выйти на демонстрации с требованием повысить зарплаты и сохранить рабочие места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников Министерства внутренних дел присоединиться к общенациональной забастовке.

    Студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе трети высших учебных заведений города.

    Участники протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

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    2 ноября 2026, 21:44 • Новости дня
    Число заключенных во французских тюрьмах обновило рекорд

    Минюст Франции: Число заключенных во французских тюрьмах обновило рекорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Число заключенных во Франции достигло почти 91 тыс. человек, обновив исторический рекорд, сообщило министерство юстиции страны.

    Этот показатель увеличивается во Франции на протяжении многих месяцев. В сентябре он впервые преодолел отметку в 90 тыс., передает РИА «Новости». По новым данным, на 1 октября в стране насчитывалось 90 937 заключенных. Пенитенциарная система рассчитана лишь на 63,4 тыс. мест. Минюст сообщил, что из-за нехватки мест около 9 тыс. человек спят на матрасах на полу.

    Общая загруженность французских тюрем составляет 143,3%, в некоторых учреждениях этот показатель превышает 200%.

    ООН ранее призывала Францию принять срочные меры для решения проблемы переполненности тюрем. Совет Европы отмечал, что Франция и Турция занимают лидирующие позиции по перегруженности пенитенциарной системы.

    ЕСПЧ неоднократно осуждал Францию за неудовлетворительные условия в местах лишения свободы. В июле 2023 года суд постановил, что из-за переполненности тюрем в стране нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе загруженность пенитенциарной системы Франции превысила допустимые нормы, а количество арестантов достигло почти 89,7 тыс.

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