Le Parisien: Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

Tекст: Валерия Городецкая

Дроны оснащены инфракрасными камерами, стробоскопами и громкоговорителями. Правоохранители надеются, что оповещение с воздуха будет эффективнее, чем стандартные громкоговорители на автомобилях или на земле, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

Задействовать новые БПЛА планируется на площади Нации, которая является конечным пунктом маршрута манифестантов, вышедших с площади Республики.

Десятки тысяч человек участвуют в демонстрации против роста цен, организованной французскими профсоюзами. Участники требуют повышения зарплат и отказа властей от мер экономии. К протестам присоединились студенты и старшеклассники, требующие от Минобразования решить проблему нехватки преподавателей и жалующиеся на состояние учебных заведений.

Аналогичные акции проходят в других городах. По оценкам МВД, к 13:00 по местному времени на протесты за пределами Парижа вышли около 270 тыс. человек, всего до конца дня ожидается участие 780 тыс. человек. Для охраны порядка задействованы 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники французских правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста в Лионе. В тот же день участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и сотрудников правоохранительных органов.

В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.