Мантуров назвал условия для бесперебойной работы агропромышленного комплекса

Мантуров перечислил условия для бесперебойной работы сельского хозяйства России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, для бесперебойной деятельности аграрного сектора требуются стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов и топлива, а также надежное снабжение энергией и водой, сообщается на сайте правительства.

«Вне зависимости от географии первоочередным является безопасность работников и мероприятия по физической защите критических объектов. Для бесперебойной деятельности также нужны стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов и топлива, надежное энерго- и водоснабжение», – заявил Мантуров.

Первый вице-премьер отметил важность заблаговременного формирования запасов ресурсов, наличия альтернативных поставщиков и резервных источников энергии. В условиях низких температур внимание следует уделять техническому состоянию котельного оборудования и исправности тепловых систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы работы агропромышленного комплекса России.

На прошлой неделе первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил об определении перечня стратегических объектов.

В прошлом месяце Мантуров указал на необходимость сохранять бесперебойную работу производств при внешних угрозах.