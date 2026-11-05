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    5 ноября 2026, 17:36 • Новости дня

    Авиакомпания Air Arabia решила удвоить число рейсов из Домодедова в Шарджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 12 декабря авиакомпания Air Arabia начнет выполнять два ежедневных рейса из московского аэропорта Домодедово в Шарджу, расширив полетную программу.

    «Новый рейс G9 951 будет вылетать в 15:20 (мск) на Airbus A320neo в одноклассной компоновке на 174 места. Время в пути составит 5 часов 40 минут», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы воздушной гавани.

    В настоящее время перевозчик осуществляет один ежедневный рейс G9 806 с вылетом в 22:55. В аэропорту добавили, что дополнительный перелет расширит возможности для путешествий через Шарджу на Мальдивы, Пхукет, в Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиакомпания Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шарджу.

    5 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Хуситы потребовали за прекращение ударов по Саудовской Аравии 51 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Йеменское движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

    Саудовская Аравия обратилась к йеменским мятежникам с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и захвата территорий у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ хуситы потребовали 51 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Указанная сумма, по замыслу хуситов, должна покрыть ущерб от многолетних саудовских ударов и длительной блокады Йемена. В ходе дальнейших обсуждений назывались и другие цифры, однако цена выхода из конфликта неизменно исчисляется десятками миллиардов долларов.

    Кроме того, хуситы добиваются от королевства официального признания их в качестве законных правителей Йемена. В случае согласия Саудовская Аравия будет вынуждена смириться с присутствием вооруженного Ираном противника на своей южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение хуситов атаковало баллистической ракетой международный аэропорт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    В понедельник йеменские мятежники нанесли удары по международным аэропортам на востоке и юге королевства.

    В воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    3 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Командование Ирана назвало пять условий устойчивого мира на Ближнем Востоке

    Иран потребовал от США снять санкции и выплатить репарации для мира в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи перечислил пять основных принципов устойчивого мира на Ближнем Востоке, среди которых полное снятие санкций и выплата репараций.

    «Прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане и Газе. Полное снятие санкций и разблокировка активов иранской нации. Выплата репараций. Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Гарантии, что агрессия не повторится вновь», – заявил Абдоллахи.

    Он пояснил, что этот план представляет собой иранскую карту устойчивой безопасности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Инициатива также предполагает выработку совместных мер и замену изношенного американского зонтика безопасности на Ближнем Востоке на Ормузский механизм, детали которого пока не раскрываются. Абдоллахи добавил, что Тегеран рассматривает звучащие в свой адрес угрозы во время переговоров как принуждение.

    В настоящее время Иран и США ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта через посредников. На фоне напряженности между двумя странами практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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    3 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

    ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские военно-морские силы провели операцию по спасению 20 членов экипажа захваченного пиратами иранского судна в Аравийском море, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

    Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

    «Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

    По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

    Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

    В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.

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    3 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Катар счел резкие заявления в СМИ не влияющими на переговоры США и Ирана

    МИД Катара: Резкие заявления в СМИ не означают провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкие высказывания в средствах массовой информации не следует рассматривать как свидетельство провала переговорного процесса между США и Ираном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    «Что касается эскалации в СМИ, <…> если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», – сказал дипломат ТАСС.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность дипломатическому урегулированию и в настоящее время обмениваются идеями в режиме реального времени. Аль-Ансари добавил, что Доха опирается на события, происходящие непосредственно в рамках переговорного процесса, и на официальные ответы сторон на катарские инициативы.

    Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что делегация катарских посредников вернулась в Доху после проведения в Тегеране трехчасовой встречи по урегулированию американо-иранского конфликта. По его словам, участники встречи обменялись мнениями по различным предложениям, направленным на преодоление разногласий.

    Накануне Reuters сообщило, что катарские переговорщики отправились в Тегеран для обсуждения возможной сделки с США с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, переговоры по проекту соглашения ведутся на протяжении последних восьми дней.

    Кроме того, аль-Ансари назвал преждевременным обсуждение участия России и Китая в качестве гарантов возможного американо-иранского соглашения. Он подчеркнул, что в настоящее время посредники сосредоточены на достижении самой договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Ранее посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    3 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Хезболла» отвергла обвинения Сирии в подготовке теракта в Хомсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления сирийских спецслужб о причастности к подготовке террористического нападения на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В заявлении пресс-службы движения подчеркивается, что отдел по связям со СМИ полностью отвергает заявления сирийских сил внутренней безопасности о связи предполагаемой террористической ячейки с «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    Движение также подтвердило, что не имеет «никакого присутствия или связей на сирийской территории и не причастно к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности и стабильности Сирии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе.

    В понедельник спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) на тот же завод.

    В апреле заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил о давлении США на Сирию с целью открытия фронта против Ливана.

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    3 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе

    Al-Watan: Спецслужбы Сирии задержали готовивших подрыв НПЗ боевиков «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки Сирии совместно с силами внутренней безопасности предотвратило террористическую атаку ливанского движения «Хезболла» на нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс.

    Сирийские силовики задержали участников связанной с «Хезболлой» ячейки, которые планировали подорвать нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Watan.

    В ходе совместной операции Главного управления разведки и сил внутренней безопасности у боевиков изъяли подготовленные для теракта взрывные устройства.

    НПЗ в Хомсе наряду с заводом в Баниясе играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка Сирии нефтепродуктами. В октябре на предприятии завершили ремонт установки первичной переработки нефти проектной мощностью 1 млн тонн сырья в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Главное управление общей разведки при МВД переходного правительства Сирии сообщило о предотвращении теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

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    3 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху призвал оппозицию отказаться от коалиции с арабскими партиями

    Нетаньяху призвал оппозицию к правительству национального единства

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями и поддержать формирование широкого правительства национального единства.

    Нетаньяху заявил, что израильское общество не желает видеть кабинет министров, зависящий от арабских партий РААМ и Объединенного арабского списка, которые, по его мнению, «поддерживают терроризм и отрицают существование еврейского государства».

    Политик подчеркнул, что его блок с самого начала выборной кампании выступал за создание широкого правительства национального единства, передает РИА «Новости».

    «Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу», – заявил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала окончательные результаты выборов в Кнессет, по которым блок Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48, арабские партии – 19.

    Лидер оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид в пятницу признал сложность формирования нового правительства по итогам голосования.

    В среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле из-за невозможности устойчивого парламентского большинства.

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    2 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали одного члена террористической ячейки и взяли в плен еще нескольких боевиков в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает пресс-служба военного округа Кудс сухопутных сил КСИР.

    «Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

    Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.

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    3 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в ОАЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В январе – сентябре 2026 года Россия поставила в Объединенные Арабские Эмираты рекордные 27 тыс. тонн подсолнечного масла.

    Стоимость экспортированного в ОАЭ подсолнечного масла составила более 38 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

    По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в физическом выражении и в 21 раз – в стоимостном.

    В «Агроэкспорте» отметили, что за девять месяцев текущего года в Эмираты было отправлено больше подсолнечного масла, чем за любой полный год ранее.

    Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году, когда за 12 месяцев Россия экспортировала в ОАЭ 18,4 тыс. тонн масложировой продукции на 24,6 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия увеличила в 6,5 раза экспорт агропродукции в Южную Америку.

    Также Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла.

    Кроме того, Россия обошла Украину по экспорту подсолнечного масла.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Школьники в Сирии вышли на протесты из-за сокращения уроков курдского языка

    Tекст: Вера Басилая

    Школьники в ряде городов на северо-востоке Сирии вторую неделю проводят демонстрации против решения министерства образования сократить количество уроков курдского языка, сообщает ANHA.

    Акции протеста проходят в городах Дерик, Хасаке и Маабада. Ученики выступают против решения ограничить изучение курманджи в школах до трех часов в неделю, передает РИА «Новости».

    В Дерике демонстранты с плакатами собрались у здания Департамента образования. Учащиеся потребовали признать курдский язык в конституции страны и гарантировать им право изучать родной язык.

    Более десяти лет территории на северо-востоке Сирии находились под контролем курдской автономной администрации и «Сирийских демократических сил» (СДС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны. В январе курдские «Силы демократической Сирии» согласились поэтапно войти в состав сирийской армии.

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    4 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда

    Йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Мария Иванова

    Мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии, пишет ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

    Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что попадание привело к значительному материальному ущербу.

    Представитель мятежников призвал международные авиакомпании и пассажиров избегать воздушного пространства Саудовской Аравии из-за его небезопасности. Исключение, по словам Сарии, составляет только небо над Меккой и Мединой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В прошлом месяце возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.

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    4 ноября 2026, 04:33 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии планов наносить удар по Ирану

    FT: Трамп заявил об отсутствии планов наносить удар по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    У Соединенных Штатов нет планов в ближайшее время наносить удар по Ирану, заявил в интервью FT президент страны Дональд Трамп.

    «Кажется, мы получаем все, что хотим», – заявил Трамп Financial Times.

    Он добавил, что удовлетворен состоянием противостояния с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США одобрили проект соглашения с Ираном о взаимных уступках по ядерной программе и разморозке иранских активов.

    Официальный представитель МИД Катара заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры США и Ирана.

    До этого президент США заявил о необходимости поразить еще несколько целей в Иране.

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    2 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    ОАЭ направили в сектор Газа корабль с гуманитарной помощью

    WAM: ОАЭ отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Судно «Ахмед бин Рашид» направилось в египетский порт Эль-Ариш. Груз предназначен для поддержки палестинцев в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

    На борту корабля также находятся четыре ассенизаторские машины и четыре мусоровоза, необходимые для восстановления коммунальных услуг в секторе Газа.

    Отмечается, что это 14-е судно, отправленное из ОАЭ с начала обострения конфликта в секторе Газа. В общей сложности Эмираты доставили в палестинский анклав более 135 тыс. тонн гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ОАЭ доставили почти тысячу тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    В прошлом году военно-транспортные самолеты ОАЭ доставили гуманитарную помощь в труднодоступные районы анклава.

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