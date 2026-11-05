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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    5 ноября 2026, 17:18 • Новости дня

    Путин открыл новые объекты профессионального образования в регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия новых и реконструированных учреждений системы среднего профессионального образования в регионах страны.

    В Кировске Мурманской области заработал уникальный подземный практико-ориентированный комплекс «Горизонт +530», передает ТАСС. Учебный полигон на Расвумчоррском руднике будет ежегодно принимать не менее 500 студентов, обучающихся горному делу.

    В Нижнем Новгороде после реконструкции вновь открылся Федеральный технопарк профессионального образования. В нем оборудованы лаборатории на базе отечественного оборудования для изучения машиностроения, беспилотных авиационных систем, информационных технологий и креативных индустрий.

    В Мордовии завершился капитальный ремонт учебного корпуса Саранского электромеханического колледжа. Обновление материально-технической базы позволит молодым специалистам быстрее адаптироваться к актуальным стандартам на профильных предприятиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент назвал развитие среднего профессионального образования в России очень востребованной темой.

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в открытии новых образовательных учреждений в регионах.

    Летом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о желании большинства выпускников девятых классов региона получать практические навыки в колледжах.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    4 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В День народного единства Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади, после чего пригласил их в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе также принимает участие заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    4 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Внесенная в базу «Миротворец» переводчица Достоевского получила медаль Пушкина

    Путин вручил медаль Пушкина южнокорейской переводчице Достоевского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил южнокорейской переводчице произведений Федора Достоевского Ким Чжон А медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    В среду на церемонии вручения государственных наград в честь Дня народного единства Ким Чжон А получила медаль из рук главы государства за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».

    «Я уверена, что перевод – это самая мирная дипломатия. Мне хочется верить, что эта награда – еще и подарок от самого Достоевского. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за высокую награду. А русской литературе, подарившей миру Достоевского, мой глубокий поклон», – заявила Ким Чжон А.

    Она призналась, что творчество русского писателя вошло в ее жизнь в юности, назвав его книги летописью человеческой души и молитвой о человеке. Также переводчица выразила благодарность спецпредставителю президента по международному и культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву.

    В сентябре данные Ким Чжон А были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». Ресурс обвинил ее в поддержке российской специальной военной операции и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам.

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А испытала сильное потрясение после публикации ее личных данных на скандально известном украинском портале «Миротворец».

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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 04:01 • Новости дня
    Получившая медаль Пушкина переводчица из Южной Кореи рассказала о подарке Путину

    Переводчица подарила Путину переводы романов Достоевского

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А подарила президенту России Владимиру Путину свою книгу переводов произведений Федора Достоевского.

    Переводчица перевела для южнокорейских читателей четыре знаменитых романа писателя: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», передает РИА «Новости».

    «Я послала ему мою большую книгу. Он получил ее в конце апреля через Швыдкого (спецпредставителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова – прим. ВЗГЛЯД). Владимир Владимирович был очень благодарен», – рассказала Ким Чжон А.

    В среду переводчица получила из рук президента России высокую государственную награду – медаль Пушкина. Церемония награждения прошла в Кремле в День народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России вручил южнокорейской переводчице произведений Достоевского медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    Президент выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Москвы с зарубежными общественными деятелями. Медаль Пушкина получил также потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

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    5 ноября 2026, 02:29 • Новости дня
    Минобрнауки отказалось отменять письменные дипломные работы

    Минобрнауки: Планов отказываться от письменных дипломных работ нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские вузы сами определяют формат выпускной работы, планов отказываться от письменных дипломов нет, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

    Форматом может быть как классическая работа, так и защита стартапа, передает РИА «Новости».

    «Сегодня сам университет определяет, в какой форме организовать выпускную квалификационную работу. Есть такие проекты, как «Стартап как диплом», например, он не предусматривает вообще письменных работ. Это на усмотрение вуза, и это так и останется», – пояснил Могилевский, комментируя влияние искусственного интеллекта на учебный процесс.

    Он добавил, что при защите письменных работ необходимо сохранить устную коммуникацию. По словам замминистра, опытный преподаватель по первым словам студента способен определить, использовался ли искусственный интеллект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в вузах начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ. Летом министр  Фальков заявил об утрате традиционным форматом дипломных работ актуальности. В мае он предупреждал об отмене традиционных дипломов в вузах из-за развития технологий ИИ.

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    5 ноября 2026, 16:07 • Новости дня
    Путин уточнил понятие недружественных лиц при сделках с недвижимостью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий критерии отнесения физических лиц к недружественным при совершении сделок с недвижимостью и ценными бумагами.

    К недружественным лицам при проведении сделок с недвижимостью и акциями будут относиться те, кто не предоставил документ, удостоверяющий гражданство России, дружественного государства или вид на жительство в этих странах. Соответствующий указ президента опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости».

    Документ принят для исполнения указа о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны. Он устанавливает особый порядок проведения финансовых и имущественных операций российских резидентов с недружественными компаниями и физическими лицами.

    «К лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, относятся в том числе физические лица, не представившие документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации или гражданство (подданство) иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе.

    Физическое лицо также может предоставить вид на жительство в России или документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории дружественного государства. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее президент разрешил совершать сделки с принадлежащими резидентам из недружественных стран акциями компании «Удоканская медь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможности участия журналистов из недружественных государств в большой пресс-конференции Владимира Путина.

    В сентябре председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о присутствии на выборах в России наблюдателей из недружественных стран.

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    5 ноября 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы не исключаем международного контакта. Если он состоится, мы дополнительно вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В понедельник Песков сообщил о планах Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсудить двусторонние отношения на саммите АТЭС.

    В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков рассказал о готовности Путина ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского.

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    5 ноября 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России продолжить работу по защите интересов отечественных спортсменов и назвал ограничения в их отношении нарушением институтов демократии.

    Глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации и суд принимают решения в защиту Олимпийской хартии, возвращая россиян на турниры. Однако не все страны готовы соблюдать обязательства, продолжая вводить не правовые, а политизированные ограничения, передает РИА «Новости».

    «Нашему национальному олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что действия отдельных государств, препятствующих возвращению атлетов на международные соревнования, являются грубым нарушением правосудебных решений и самих институтов демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

    На прошлой неделе госсекретарь по вопросам спорта Канады Адам ван Куверден заявил о сохранении санкций против россиян.

    В прошлом месяце министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран по допуску отечественных атлетов на международные турниры.

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    5 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков: Конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана пока нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конкретных планов по контактам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что при необходимости контакты между двумя лидерами могут быть оперативно организованы, передает РИА «Новости».

    «Нет, каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы», – заявил он в ответ на вопрос о возможных переговорах Путина и Эрдогана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президенты России и Турции обсудили отношения между странами на встрече в Ашхабаде.

    В ноябре прошлого года турецкий источник сообщил о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердить российскому лидеру Владимиру Путину готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Летом прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между лидерами России и Турции.

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