В МИД назвали неизбежным процесс нормализации отношений России и Австрии

Замглавы МИД Любинский: Нормализация отношений России и Австрии неизбежна

Tекст: Денис Тельманов

«Понятно, что нормализации такой, как было, уже не будет. Мы сделали свои выводы. Мы, может быть, иначе сейчас представляем европейские реалии, чем это было десять лет, 15–20 лет назад. Более объективно смотрим на перспективы, но процесс нормализации, по крайней мере, деловых связей, культурных обменов, он неизбежно будет происходить, и я вижу к этому реальный интерес», – цитирует Любинского РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце телеканал OE24 сообщил о работе в посольстве троих из четырех высланных из Австрии российских дипломатов. Москва пообещала обязательно ответить на высылку дипломатов.

В августе замглавы МИД заявил о падении дипломатических связей между Москвой и Веной до минимального уровня.