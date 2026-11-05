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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    5 ноября 2026, 17:10 • Новости дня

    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России продолжить работу по защите интересов отечественных спортсменов и назвал ограничения в их отношении нарушением институтов демократии.

    Глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации и суд принимают решения в защиту Олимпийской хартии, возвращая россиян на турниры. Однако не все страны готовы соблюдать обязательства, продолжая вводить не правовые, а политизированные ограничения, передает РИА «Новости».

    «Нашему национальному олимпийскому комитету нужно, безусловно, продолжить работу по защите интересов российских спортсменов», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что действия отдельных государств, препятствующих возвращению атлетов на международные соревнования, являются грубым нарушением правосудебных решений и самих институтов демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

    На прошлой неделе госсекретарь по вопросам спорта Канады Адам ван Куверден заявил о сохранении санкций против россиян.

    В прошлом месяце министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран по допуску отечественных атлетов на международные турниры.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

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    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 05:28 • Новости дня
    В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году

    Соцфонд: В 2027 году оформить пенсию смогут мужчины 1962 года рождения

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщили в Социальном фонде России.

    «В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

    В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. Россиянам объяснили правила подготовки к пенсии.


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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 05:09 • Новости дня
    Следствие допустило разделение пропавшей семьи Усольцевых в походе

    Следователь допустила разделение пропавшей семьи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    Семья Усольцевых, пропавшая больше года назад в тайге Красноярского края, могла разделиться в походе из-за травмы одного из них или нападения медведя, сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК Яна Сырымбетова.

    «Возможно, Сергею стало плохо, он травмировался, сказал супруге выходить самой, выводить ребенка. Если на них напало дикое животное, допустим, тот же медведь, который водится в тех местах, спрогнозировать, как они себя повели – бросились врассыпную, напал на одного, другие убежали – тоже очень сложно», – заявила Сырымбетова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми. Следователи нашли паспорта пропавшей семьи у них дома. Во вторник правоохранительные органы сообщили об отсутствии следов семьи в осмотренных охотничьих избах в тайге. В тот же день СК исключил побег Усольцевых на вертолете.

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    5 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинском районе Донецка Свято-Николаевский архиерейский собор получил повреждения фасада и остекления после атаки украинских беспилотников.

    Свято-Николаевский архиерейский собор в Ленинском районе Донецка был поврежден в результате ночной атаки дронов ВСУ, сообщили РИА «Новости» в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    Отмечается, что накануне в результате атаки украинских дронов пострадал Свято-Воскресенский храм в Киевском районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание телекоммуникационной компании получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Донецк.

    Во вторник при ударах украинских дронов по территории ДНР погиб водитель автобуса и еще пять мирных жителей получили ранения.

    В тот же день глава Докучаевска Александр Качанов сообщил о множественных осколочных ранениях у местного жителя из-за атаки беспилотников.

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    5 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Эксперт назвала причину уязвимости успешных людей перед мошенниками

    Эксперт Пожарская: Самоуверенность – одна из причин уязвимости перед мошенниками

    Tекст: Катерина Туманова

    Успешные и влиятельные люди часто становятся жертвами мошенников из-за излишней самоуверенности и ложного чувства защищенности, заявила заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

    Убежденность в собственной неуязвимости мешает таким людям сохранять бдительность и распознавать уловки злоумышленников.

    «Человек, занимающий высокую должность, может считать себя практически неуязвимым: у него больше связей и возможностей решить свои проблемы. Появляется ощущение: «Меня уж точно не посмеют обмануть». И именно эта самоуверенность может сыграть с человеком злую шутку», – сказала Пожарская ТАСС.

    Она добавила, что из-за излишней самоуверенности человек может потерять бдительность, чем и пользуются мошенники.

    По словам эксперта, жертвами аферистов регулярно становятся известные люди, в том числе высокопоставленные сотрудники прокуратуры и аппарата правительства, несмотря на их осведомленность о схемах обмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог Виктор Гульдан заявил об уязвимости послушных детей перед телефонными мошенниками из-за гиперопеки.

    В сентябре в пресс-службе Банка России рассказали об особой уязвимости подростков перед мошенниками из-за небольшого финансового опыта.

    Психолог объяснила феномен передачи денег курьерам-мошенникам.

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