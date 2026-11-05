Минздрав призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

Мурашко призвал активизировать вакцинацию от гриппа в трудовых коллективах

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Минздрава подчеркнул важность вакцинации для защиты тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья <...> привиться», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

Министр отметил, что сейчас самое подходящее время для активизации вакцинации среди работников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки от гриппа сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить прививочную кампанию в России из-за скорого массового сезона ОРВИ.