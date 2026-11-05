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    5 ноября 2026, 17:12 • Новости дня

    Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве и Московской области в ночь на пятницу и утром ожидается гололедица, в связи с чем Гидрометцентр России вновь объявил желтый уровень погодной опасности.

    Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе предстоящей ночью и утром из-за гололедицы, передает ТАСС. «Местами в столичном регионе ожидается гололедица, желтый погодный уровень», – сообщили агентству в Гидрометцентре.

    Данный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать в Москве и Подмосковье с 21:00 мск до 09:00 мск пятницы, 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах.

    В понедельник в Московском регионе начал действовать желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана.

    В тот же день ведущий метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила о первой в сезоне гололедице в Москве и области.

    5 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    В Москве начали производить передовые коммунальные автомобили-пухососы

    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начался выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, известных как «пухососы», сообщил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

    «Можно сказать, что у нас есть самый передовой „пухосос“, который в том числе и уборщик улиц», – приводит слова Гарбузова РИА «Новости».

    Он отметил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

    В августе делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».

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    3 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

    Работу курантов на Спасской башне Кремля решили приостановить на десять дней

    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главные часы России на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    Механизм остановят в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентных работ. Возобновление работы курантов запланировано на 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

    Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года и считаются самыми древними действующими механическими часами в Европе. Они занимают три этажа башни, а их общий вес составляет около 25 т. Точность хода механизма обеспечивается маятником весом 32 кг.

    В последний раз куранты останавливали в 2020 году для замены части колоколов. До этого масштабные реставрационные работы проводились в 2014 году, однако тогда перезвон транслировался в записи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве решили начать масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

    Также специалисты начали подбирать особые составы для спасения уцелевших после пожара фрагментов севастопольской панорамы.

    Кроме того, сильный ветер повредил стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    3 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Три самолета, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над Литвой и Польшей и полетели обратно из-за ограничений, действующих в московском аэропорту», – сообщил источник ТАСС.

    Самолеты должны приземлиться в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

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    3 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

    «Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

    Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова.

    Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

    В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    2 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    ПВО уничтожила восемь летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву», – заявил глава города в «Максе».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг оказалась одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг ПВО сбила большую часть из 613 направлявшихся в сторону Московского региона дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    4 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Четыре машины столкнулись на МКАД

    Авария с четырьмя автомобилями затруднила движение на МКАД

    Tекст: Мария Иванова

    В районе съезда № 35 на внутренней стороне МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

    Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются, сообщает Дептранс Москвы.

    Отмечается, что на месте работают городские оперативные службы.

    Из-за происшествия движение в сторону центра затруднено на 4,5 км, водителей призывают выбирать маршруты объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ГУ МВД по городу сообщило о пострадавшем ребенке в результате столкновения четырех транспортных средств в районе 37-го километра МКАД.

    В сентябре Дептранс Москвы сообщил об образовании семикилометровой пробки на внутренней стороне МКАД из-за аварии с участием грузовиков.

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    3 ноября 2026, 19:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег и около нуля градусов предстоящей ночью

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей ночью и утром в Москве ожидается прирост снежного покрова до 0,5 см, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Ночью в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, количество осадков может составить 1-2 мм, а прирост снега – до 0,5 см», – заявил собеседник ТАСС.

    Синоптики прогнозируют температуру воздуха в Москве ночью от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр России спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве и Подмосковье.

    В субботу ведомство сообщило об установлении временного снежного покрова в столице.

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    4 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме Москвы погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами возгорания в квартире на восьмом этаже в столице стали два человека, сообщил источник в экстренных службах города.

    Тела двоих погибших были обнаружены в ходе ликвидации пожара в жилом здании, сказал собеседник РИА «Новости».

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также все обстоятельства трагической гибели людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в квартире жилого дома на западе Москвы при пожаре погибли мужчина и женщина.

    В апреле жертвой возгорания в Чуксином тупике на севере столицы стал один человек.

    Жертвами пожара в многоэтажном здании на юго-западе Москвы оказались двое граждан.

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    5 ноября 2026, 13:21 • Новости дня
    Вставшую на пассажирское сиденье в метро Москвы жительницу Омска задержали

    В метро Москвы задержали вставшую с ногами на сиденье вагона пассажирку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Омска, которая залезла с ногами на сиденье в вагоне поезда Московского метрополитена из-за конфликта с другим пассажиром, сообщили в Главном управлении МВД.

    Правоохранители выявили нарушение правил пользования метрополитеном благодаря видеоролику в интернете. На кадрах видно, как женщина забирается с ногами на пассажирское сиденье, вызывая возмущение окружающих, указало ведомство на своем сайте.

    Нарушительницей оказалась ранее судимая жительница Омска, приехавшая в Москву. На опубликованном видео она заявила, что пошла на этот шаг в знак протеста из-за нецензурной брани со стороны мужчины.

    «Я встала на сиденье в метро ногами, спиной к пассажиру и затем сразу сошла... Мужчина оскорбил меня в матерной форме с использованием ненормативной лексики. Я выразила протест против оскорбления таким образом, неподобающим», – объяснила задержанная.

    В отношении женщины могут применить наказание в виде штрафа до 1 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток за мелкое хулиганство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранители задержали размахивавшего отверткой злоумышленника в вагоне поезда Московского метрополитена.

    В прошлом месяце суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за плевки в прохожих.

    Мосгорсуд назначил 18-летнему местному жителю девять суток административного ареста за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

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    3 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Москве пошел первый в сезоне снег

    На северо-западе Московского региона начался первый в сезоне снег

    Tекст: Мария Иванова

    Первый в осенне-зимнем сезоне 2026–2027 годов снег начался на северо-западе Московского региона.

    Снегопад начался в подмосковных Истре и Химках, а также в столичном Зеленограде, передает ТАСС.

    Снежинки мгновенно тают при касании земли. Ветер в регионе слабый, небо затянуто серыми облаками. Температура воздуха составляет около двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве.

    В субботу синоптик назвал сроки наступления метеозимы в столице.

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    3 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро мужчину с отверткой

    В московском метро полиция задержала угрожавшего пассажирам отверткой мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице правоохранители задержали злоумышленника, который размахивал отверткой в вагоне поезда Московского метрополитена и угрожал пассажирам физической расправой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Мужчина 1978 года рождения вел себя агрессивно в вагоне электропоезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского», создавая угрозу жизни и здоровью окружающих, сказал Васенин ТАСС.

    «Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту проживания в г. Апрелевка Московской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – добавил собеседник.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нанесение пассажиру метро в Москве ударов кулаком и канцелярским ножом.

    В начале того же месяца 18-летнему местному жителю назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    В сентябре суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции «Пушкинская».

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    3 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Суд оштрафовал музыкальный сервис FreshTunes за пропаганду ЛГБТ

    Платформа FreshTunes получила штраф за пропаганду ЛГБТ в загруженных песнях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 2,5 млн рублей платформе цифровой дистрибуции музыки FreshTunes за распространение песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes на 2,5 млн рублей за публикацию песен с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает ТАСС.

    Причиной административного наказания стало распространение платформой композиций исполнителей SHIIANOV и BLIZDEC. Представитель компании полностью признал вину в ходе судебного заседания.

    Он отметил готовность сервиса предотвращать подобные инциденты в будущем. Платформа уже открыла вакансию специалиста для проверки загружаемых произведений на соответствие российскому законодательству.

    FreshTunes позволяет независимым артистам и лейблам бесплатно загружать музыку на стриминговые площадки. Сервис основан российским предпринимателем Николаем Окороковым в 2016 году и имеет офисы в Москве, Дубае и Лондоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский городской суд утвердил штраф для американской компании Roblox Corporation в деле о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу издания «Такие дела» в связи с распространением ЛГБТ-контента.

    Американскую компанию Character Technologies наказали штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

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    4 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

    Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров.

    Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

    Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

    В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

    Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

    В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

    В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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