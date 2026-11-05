Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе

Tекст: Ольга Иванова

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе предстоящей ночью и утром из-за гололедицы, передает ТАСС. «Местами в столичном регионе ожидается гололедица, желтый погодный уровень», – сообщили агентству в Гидрометцентре.

Данный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать в Москве и Подмосковье с 21:00 мск до 09:00 мск пятницы, 6 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах.

В понедельник в Московском регионе начал действовать желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана.

В тот же день ведущий метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила о первой в сезоне гололедице в Москве и области.