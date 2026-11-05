Неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов

BFMTV: Неизвестные подожгли ограду лицея в Лилле на фоне протестов

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел утром в учебном заведении на севере страны. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава профсоюза «Общая конфедерация труда» Софи Бине заявила об участии более 250 тыс. человек в протестах в городах Франции.

На прошлой неделе министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал глупыми комментарии иностранных политиков о беспорядках в республике.