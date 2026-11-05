Кравцов заявил о росте поступлений в российские колледжи

Кравцов: Прием в российские колледжи вырос до 1,4 млн человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В России зафиксирован рост популярности среднего профессионального образования, передает РИА «Новости». «За последние годы прием в колледжи вырос с 900 тыс. до 1,4 млн человек, а конкурс с одного заявления на место, там буквально пять лет назад, до трех заявлений на место», – заявил Кравцов.

Министр подчеркнул повышение уровня подготовки абитуриентов. По его словам, раньше в колледжи поступали преимущественно школьники с неудовлетворительными оценками, однако сегодня средний балл аттестата достигает четырех, а на некоторых специальностях составляет 4,9.

В 2026 году обучение в учреждениях среднего профессионального образования выбрали 63% выпускников девятых классов и 12% одиннадцатиклассников. Для сравнения, в 2019 году эти показатели находились на уровне 48% и 7% соответственно.

Кравцов также рассказал о финансировании инфраструктуры образовательных учреждений. До 2030 года на капитальный ремонт колледжей в бюджете заложено более 110 млрд рублей. В этом году планируется отремонтировать 259 зданий, в 126 из которых работы уже завершены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о подаче почти 4 млн заявлений в колледжи и техникумы России.

Летом глава Минпросвещения отметил небывалый спрос на среднее профессиональное образование во время вступительной кампании.

В июле министр заявил о значительном росте уровня трудоустройства выпускников колледжей за последние пять лет.