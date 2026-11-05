Землетрясение привело к эвакуации горняков из шахты в Кузбассе

В Кузбассе более 100 горняков эвакуируют из шахты из-за землетрясения

Tекст: Елизавета Шишкова

На юге Кузбасса зафиксировано сейсмособытие пятого класса с интенсивностью до шести баллов, что потребовало вывода рабочих из шахты «Шерегешская», передает РИА «Новости».

В пресс-службе горнодобывающего предприятия уточнили, что более 100 горняков выходят на поверхность. По данным компании, рабочие действуют по специальному алгоритму и покидают шахту самостоятельно в составе бригад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники МЧС России закончили бурение скважин на шахте «Распадская» в Кемеровской области.

В прошлом месяце более 90 человек оказались заблокированы в шахте «Черемуховская-Глубокая» Свердловской области.

В сентябре региональное ГУ МЧС сообщило об экстренном выводе на поверхность более 300 человек из-за пожара на шахте «Распадская».