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    5 ноября 2026, 16:11 • Новости дня

    Землетрясение привело к эвакуации горняков из шахты в Кузбассе

    В Кузбассе более 100 горняков эвакуируют из шахты из-за землетрясения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На юге Кемеровской области произошло землетрясение, из-за которого более ста работников шахты «Шерегешская» начали самостоятельную эвакуацию на поверхность.

    На юге Кузбасса зафиксировано сейсмособытие пятого класса с интенсивностью до шести баллов, что потребовало вывода рабочих из шахты «Шерегешская», передает РИА «Новости».

    В пресс-службе горнодобывающего предприятия уточнили, что более 100 горняков выходят на поверхность. По данным компании, рабочие действуют по специальному алгоритму и покидают шахту самостоятельно в составе бригад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники МЧС России закончили бурение скважин на шахте «Распадская» в Кемеровской области.

    В прошлом месяце более 90 человек оказались заблокированы в шахте «Черемуховская-Глубокая» Свердловской области.

    В сентябре региональное ГУ МЧС сообщило об экстренном выводе на поверхность более 300 человек из-за пожара на шахте «Распадская».

    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    5 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми

    Следователь допустила гибель Усольцевых из-за медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в Красноярском крае, могла стать жертвой медведя из-за собаки, заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

    Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье, куда они отправились вместе с собакой породы корги.

    «Мы не исключаем версию, что семья могла стать жертвой нападения медведей. Их в Кутурчинском Белогорье много. Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес – это объект, который мог привлечь медведя», – сказала Сырымбетова ТАСС.

    По ее словам, в ходе поисков специалисты неоднократно замечали следы хищников. Сырымбетова добавила, что летом в зоне поиска зафиксировали не менее двух особей, а однажды поисковики случайно подняли медведя с берлоги.

    Поисковые работы в районе Кутурчинского Белогорья приостановлены до конца года из-за опасности выхода диких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сырымбетова сообщила об обнаружении паспортов пропавших Усольцевых в их доме. При этом следователи не нашли следов семьи при осмотре охотничьих изб в красноярской тайге. Правоохранительные органы исключили версию побега пропавших на вертолете.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 23:33 • Новости дня
    Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) приняла решение снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

    «Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) объявила о решении, принятом её Исполнительным советом относительно участия спортсменов, команд и официальных лиц Российской федерации стрельбы из лука в соревнованиях, проводимых под эгидой WAE», - сообщается на сайте организации.

    Согласно решению от 31 октября 2026 года, действующие ограничения будут сняты, начиная с 1 января 2027 года.

    В августе исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие россиян. Спортсмены получили право выступать под национальным флагом и с гимном на чемпионатах мира и этапах Кубка мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возвращении отечественных атлетов на международные турниры по десяткам летних олимпийских дисциплин.

    В августе Всемирная федерация стрельбы из лука отменила ограничения в отношении российских спортсменов.

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    5 ноября 2026, 04:23 • Новости дня
    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде добавили статью о шпионаже

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданину Германии Николаю Гайдуку, обвиняемому в подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявили дополнительное обвинение в шпионаже.

    Об этом ТАСС стало известно из судебных материалов. Максимальное наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы.

    В 2024 году Центр общественных связей ФСБ сообщал о возбуждении в отношении Гайдука уголовного дела по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФСБ России задержала прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии гражданина Германии Николая Гайдука. Служба опубликовала видео с кадрами досмотра машины Николая Гайдука с замаскированной под шампунь жидкой взрывчаткой.

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    4 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    Стало известно место похорон актера Ивана Скицана

    Семья решила похоронить актера Скицана в Нижегородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российского актера театра и кино Ивана Скицана, умершего в возрасте 39 лет, похоронят на родине в поселке Сява Нижегородской области, сообщили в семье артиста.

    «Похороны пройдут на родине, в поселке Сява Нижегородской области», – приводит слова родственницы покойного РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Скицан скончался после продолжительной болезни.

    «Его увезли по скорой, и из больницы не вышел, не спасли», – рассказали в семье.

    Иван Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. В 2010 году вошел в труппу МХАТ им. Горького, служил в Театре на Юго-Западе и преподавал в Детской музыкальной школе им. К. В. Молчанова.

    Среди его театральных работ – Тибальт в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрас в «Гамлете» Валерия Беляковича, сержант Лбов в «Зойкиной квартире» Татьяны Дорониной и другие роли.

    Наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и сериалах «Маргоша» (2008) и «Ранетки» (2010).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья Скицана сообщила о его смерти в больнице в возрасте 39 лет.

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    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

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    5 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мендель предрекла капитуляцию Украины при отказе от мирного соглашения

    Berliner Zeitung: Мендель предрекла капитуляцию Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от мирного урегулирования конфликта приведет страну к безоговорочной капитуляции, заявила она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

    Украине придется капитулировать перед Россией, если власти страны не согласятся на мирное урегулирование, передает РИА «Новости».

    «Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», – цитирует РИА «Новости» Мендель, которая прокомментировала запланированные в Абу-Даби переговоры.

    По ее словам, многие на Западе ошибочно полагают, что Киев сможет одержать победу и вернуть территории. Мендель подчеркнула, что единственно возможной победой для Украины сегодня стало бы заключение реалистичного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Мендель уличила главу киевского режима в попытках впечатлить Путина. 

    В сентябре Мендель допустила сокращение европейскими странами финансовой поддержки Киева после скандальных заявлений Зеленского.

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    4 ноября 2026, 22:23 • Новости дня
    Директор Театра Вахтангова назвал тех, кто вправе переосмысливать классику

    Директор Театра Вахтангов: Не каждый режиссер может переосмысливать классику

    Tекст: Катерина Туманова

    Право на современное переосмысление классических произведений на театральной сцене имеют только большие художники с богатым жизненным и профессиональным опытом, заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

    В последнее время многие театры идут на эксперименты с классическим материалом, после чего часто сталкиваются с неоднозначными оценками критиков и публики, передает РИА «Новости».

    «Наверно, для этого надо быть мастером и иметь право на переосмысление – как, к примеру, Юрий Бутусов. Не каждому режиссеру это дано, не каждый имеет такую возможность», – сказал Крок.

    Он указал на то, что для работы с шедеврами драматургии необходимо стать настоящим художником, а простой приход режиссера в театр не гарантирует наличия у него этого статуса.

    «Понимаете, художником еще нужно стать: если режиссер пришел ставить в театр, не факт, что он уже им является», – добавил Крок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маковецкий объяснил, почему театр не должен подстраиваться под зрителя. Экранизация Гомера стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Михалков описал влияние ИИ на искусство.


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    4 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин отметил вклад бизнесмена Чжоу Лицюня в привлечение бизнеса КНР в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле подчеркнул успешную работу генерального директора китайской компании «Чэнтун» Чжоу Лицюня по привлечению бизнеса КНР в российскую экономику.

    Глава государства обратил внимание на развитие общественной дипломатии усилиями предпринимателя. «Успешную работу по привлечению китайского бизнеса в российскую экономику ведет господин Чжоу Лицюнь», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что бизнесмен также занимает пост вице-председателя Общества российско-китайской дружбы.

    Кроме того, российский лидер упомянул других лауреатов. Он отметил вклад руководителя казахстанского центра «Институт Евразийской политики» Максима Крамаренко в сохранение историко-культурного наследия и развитие партнерских отношений с Казахстаном.

    Путин также указал на деятельность председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в Киргизии Зухры Шидаковой по продвижению культуры народов России.

    Отдельно президент выделил многолетний труд настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимира Мальченко, который помогает православным прихожанам сохранять связь с исторической родиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский лидер вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства нации.

    В тот же день президент Владимир Путин заявил о защите государственности страны российскими бойцами в зоне специальной военной операции и отметил последовательное развитие Приднестровья вопреки внешнему давлению.

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    5 ноября 2026, 05:28 • Новости дня
    В Соцфонде назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году

    Соцфонд: В 2027 году оформить пенсию смогут мужчины 1962 года рождения

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщили в Социальном фонде России.

    «В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», – передает РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

    В ведомстве уточнили, что для оформления пенсии по старости необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа, не менее 30 пенсионных коэффициентов и достигнутый пенсионный возраст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд России сообщил о достижении среднего размера пенсии по старости в 30,2 тыс. рублей. В сентябре Минтруда заявило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. Россиянам объяснили правила подготовки к пенсии.


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    4 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин: У всех россиян одно большое Отечество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Каждый россиянин имеет свою малую родину, однако большое Отечество у всех граждан одно, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле.

    «Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом, знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее, большое Отечество, оно у нас одно», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о награждении представителей более 100 народов России за отвагу в СВО.

    В тот же день президент назвал русский народ и язык основой государственности России и поздравил граждан с Днем народного единства.


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