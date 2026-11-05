Провайдер Beget пообещал восстановить облачные серверы в течение суток

Tекст: Денис Тельманов

«Облако (VPS). Большая часть файловых бэкапов сохранилась, и мы готовимся их отдавать. Работы идут в два этапа. Этап 1. Восстановление работы серверов с резервными копиями. Ориентировочный срок окончания работ – до 24 часов с момента публикации», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В рамках второго этапа, на который потребуется около пяти дней, специалисты продолжат работу над панелью управления для синхронизации ее с резервными копиями, после чего пользователи получат доступ к бэкапам. В компании отметили, что оплата за неработающие сервисы пока не списывается.

В настоящее время функционируют 100% выделенных серверов без администрирования провайдером, 60% серверов виртуального хостинга и 40% выделенных серверов под администрированием Beget. Остальные серверы пострадали сильнее и восстанавливаются медленнее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре. В понедельник провайдер подвергся массированной кибератаке.

Центр развития перспективных технологий объяснил трудности с доступом к информационному сайту «Честный знак» сбоем на стороне Beget.