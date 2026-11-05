Шариатского судью сирийских боевиков осудили в Петербурге

Суд Петербурга приговорил шариатского судью сирийских террористов к 10 годам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы 35-летнего уроженца Ленинградской области Дмитрия Леонова, который выполнял функции шариатского судьи в террористической группировке в Сирии, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

«С учетом позиции государственного обвинителя Леонову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Установлено, что в 2012 году Леонов в Сирии принимал участие в незаконном вооруженном формировании в качестве шариатского судьи, разрешая конфликты между членами объединения. Весной 2015 года группировка вступила в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России), в интересах которой он продолжил деятельность.

От правоохранительных органов Леонов скрылся и по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в международный розыск. Мужчину задержали в Марокко. В феврале 2026 года он был выдан российским правоохранителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Южный окружной военный суд приговорил двух боевиков «Азова*» (запрещенная в России террористическая организация) к 19,5 и 20 годам колонии строгого режима за обучение террористической деятельности и участие в ней.

В сентябре суд приговорил троих украинских военнослужащих полка «Азов*» к длительным срокам заключения.

Летом российский суд вынес приговор военнослужащему украинской армии Руслану Харуку.