Путин обсудил с правительством внедрение ИИ для обработки обращений россиян

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи участники рассмотрят вопросы работы с жалобами и предложениями россиян, включая использование новых технологий, передает РИА «Новости». С докладами на совещании выступят руководитель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и глава Сбербанка Герман Греф.

Кузнецов расскажет об обработке обращений, поступивших во время прошлогодней прямой линии, а Греф представит информацию о совершенствовании ИИ-помощника для сбора сообщений населения.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нейросети позволяют более тщательно анализировать запросы и дают возможность большему числу людей обратиться к главе государства.

Песков добавил, что в рамках мероприятия глава Минпросвещения Сергей Кравцов представит доклад о ситуации с профессиональным образованием в России. Кроме того, Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых учебных заведений в ряде регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке Общероссийским «Народным фронтом» нескольких миллионов обращений на прямую линию главы государства.

Напомним, председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.