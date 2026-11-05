После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

Tекст: Елизавета Шишкова

«Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.