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    5 ноября 2026, 15:38 • Новости дня

    Банк Англии повысил ключевую ставку впервые за три года

    Банк Англии впервые за три года повысил ключевую ставку до 4%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Банк Англии, выполняющий функции Центробанка Британии, впервые за три года повысил ключевую ставку на 25 процентных пунктов, до 4%.

    Решение было принято на заседании комитета по денежно-кредитной политике, которое завершилось 4 ноября. Большинство членов комитета (восемь против одного) проголосовали за повышение ставки до 4%, один член выступил за повышение до 4,25%, передает ТАСС.

    Ставка была повышена впервые с августа 2023 года, что совпало с ожиданиями большинства экспертов лондонского Сити. Решение принято на фоне ускорения инфляции в Великобритании, которая в сентябре достигла 3,5% – самого высокого показателя за последние 11 месяцев.

    Ускорение темпов инфляции вызвано ростом цен на энергоносители вследствие войны США и Израиля против Ирана. При этом регулятор ставит цель удерживать инфляцию на уровне 2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Национальный банк Украины также принял решение увеличить учетную ставку до 16,5% годовых.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас страны,

    До этого банк Англии запустил масштабные общественные консультации по дизайну новой серии национальной валюты.

    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    5 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины

    Британский правитель Верика, убедивший римлян во вторжении, оказался женщиной

    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    @ Stapleton Historical Collection/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исторический деятель Верика, убедивший римского императора Клавдия вторгнуться в Британию, с высокой долей вероятности был женщиной, заявил археолог Майлз Расселл.

    Верика является одной из центральных фигур в ранней британской истории. Считается, что именно этот правитель убедил римского императора Клавдия начать вторжение, положив начало завоеванию Британии Римской империей. Однако новый анализ указывает на то, что историки долгое время ошибались относительно пола Верики, пишет New Scientist.

    Археолог Майлз Расселл из Борнмутского университета приводит несколько аргументов в пользу того, что Верика была королевой. Во-первых, в Британии железного века имена, оканчивающиеся на «а», обычно были женскими. Две другие известные британские правительницы того времени, Боудикка и Картимандуя, также носили имена с таким окончанием. Расселл отмечает, что это правило применимо примерно к 95% британских имен железного века.

    Во-вторых, на монетах с именем Верики часто изображены женщины-воины на лошадях. По словам Расселла, другие лидеры, чеканившие монеты, изображали мужских персонажей. Кроме того, надписи на монетах, такие как COM F, традиционно трактовавшиеся как «сын Коммия», могут означать «дочь Коммия», а титул rex (правитель) не имел гендерной привязки.

    Расселл также указывает, что версия о женщине-правительнице лучше согласуется с историческими свидетельствами. Римские авторы часто демонизировали императора Клавдия, утверждая, что им управляют бывшие рабы и женщины. Британская правительница, убедившая его начать вторжение, идеально вписывается в этот нарратив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британские археологи обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта императора Магна Максима. В августе новорожденная дочь племянницы короля Карла III получила имя в честь прабабушки Елизаветы II. В 2025 году египтолог Виктор Солкин предрек крупные археологические открытия в Египте.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Al Jazeera: Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций

    Комиссия Карибского сообщества потребовала от Британии репараций
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Комиссии по репарациям Карибского сообщества Верен Шеперд заявила, что Великобритания должна выплатить денежные компенсации за работорговлю вместо предложенной реструктуризации долгов.

    Шеперд отметила, что готовность премьер-министра Великобритании Энди Бернема принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю является хорошей новостью, пишет Al Jazeera.

    «Мы отвергаем мысль, что нация, нажившаяся на рабстве, не должна нести ответственность за свои действия», – заявила Шеперд.

    По ее словам, извинения должны сопровождаться значимыми действиями, однако они не могут сводиться к улучшению условий выплаты долгов для бедных стран, как предлагает британский премьер.

    Представитель комиссии подчеркнула, что потомки пострадавших от колониализма требуют списания долгов и прямых денежных компенсаций. Она добавила, что Лондону пора извиниться и выплатить свой долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил принесение официальных извинений за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Ранее король Великобритании Карл III заявил о принесенных работорговлей великих страданиях в колониях.

    Также британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о выплате репараций.

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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    2 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче государству невостребованных вкладов умерших

    Путин утвердил порядок изъятия выморочных вкладов в пользу государства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке передачи государству признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов умерших граждан.

    Документ регламентирует обращение с рублями, иностранной валютой и драгметаллами на банковских счетах и вкладах лиц, со дня смерти которых прошло более пяти лет, передает ТАСС.

    Имущество должно быть признано выморочным, в его отношении не должно быть открытых наследственных дел, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

    Перечень такого имущества сформирует Росимущество. Для этого Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 декабря 2026 года соберет сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Эту информацию Росимущество направит в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

    Средства в иностранной валюте будут перечисляться в рублях. Стоимость драгоценных металлов определят по условиям договора банковского счета или по учетной цене Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам вывозить в ряд стран наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    В прошлом году нотариусов обязали информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника.

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    3 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Британский словарь Collins назвал «моггинг» словом года

    Британский словарь Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.

    Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года, передает ТАСС.

    В опубликованном на сайте словаря сообщении этот термин описывается как действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо. Предполагается, что понятие произошло от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), означающей «альфа-самец группы».

    Отмечается, что это стремительно набирающее популярность слово все чаще используется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

    Словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская назвала главным словом 2026 года слово «родной».

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    2 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

    Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, которая используется американскими военными для проведения операций на Ближнем Востоке.

    Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

    Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

    На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

    В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

    В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.

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    3 ноября 2026, 16:53 • Новости дня
    Суд в Белграде признал банкротом лишенный лицензии сербский банк ALTA

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коммерческий суд в Белграде постановил начать процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA и назначил Агентство по страхованию вкладов республики временным управляющим.

    Коммерческий суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства ранее лишенного лицензии сербского банка ALTA, передает ТАСС.

    Совет директоров Агентства по страхованию вкладов выбрал Почтовый сберегательный банк для выплаты застрахованных сумм клиентам кредитной организации. Информацию о дате начала выплат ведомство опубликует к 6 ноября, после чего в течение семи рабочих дней должны начаться перечисления средств.

    Согласно законодательству Сербии, вклады физических лиц, включая граждан других стран, застрахованы государством на сумму до 50 тыс. евро в одном банке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Сербии задержали владельца банка ALTA Давора Мацуру.

    В субботу Народный банк Сербии отозвал лицензию у этой кредитной организации.

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    3 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Хакерская атака на криптовалютную биржу Binance готовилась с июня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Злоумышленники начали подготовку к масштабной атаке на криптовалютную биржу Binance несколько месяцев назад, используя социальную инженерию и поддельные предложения о работе.

    «Злоумышленники использовали целый ряд методов, включая социальную инженерию с помощью фальшивых собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, компрометацию конечных точек и сложный метод авторизации транзакций», – говорится в отчете торговой площадки, который цитирует ТАСС.

    Летом взломщики атаковали цепочку поставок, когда один из инженеров установил модифицированную версию программы для искусственного интеллекта. В сентябре хакеры нашли профиль другого сотрудника и провели с ним фальшивые видеособеседования от лица руководства вымышленной компании. В конце общения инженеру предложили выполнить тестовое задание на рабочем компьютере, однако репозиторий содержал вредоносный код.

    В результате 20 октября взломщики получили контроль над данными коллег инженера, проникли во внутренний сервис Binance и совершили кражу. Биржа сообщила об атаке 29 октября, оценив возможные потери в 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.

    Президент США Дональд Трамп заявил о расследовании Вашингтоном возможной причастности северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у торговой площадки.

    В пятницу Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    3 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Британия анонсировала военные учения 11 стран для миссии на Украине

    Минобороны Британии: В Польше пройдут учения 2,8 тыс. военных из 11 стран

    Tекст: Мария Иванова

    Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины, которые пройдут в Польше с 9 по 22 ноября, сообщило министерство обороны Великобритании.

    Маневры пройдут под руководством Великобритании и Франции в рамках «коалиции желающих», передает ТАСС. В них будут задействованы военные из Бельгии, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Турции, Швеции и Эстонии.

    «Эти учения показывают, что Великобритания наряду с Францией и своими союзниками активизирует усилия, готовясь к тому моменту, когда на Украине наступит мир», – заявил министр обороны королевства Уэз Стритинг.

    Он подчеркнул, что объединение представляет собой реальную силу, готовую прийти на помощь Украине сразу после прекращения боевых действий и по просьбе правительства страны.

    Лондон направит на учения 300 военных, истребители Eurofighter Typhoon и самолет-дозаправщик Voyager для моделирования обеспечения безопасности гражданской авиации. Турция развернет в Стамбуле морской компонент для отработки разминирования акватории и безопасного возобновления коммерческого судоходства в украинских портах.

    По данным The Guardian, Франция направит на учения 1,5 тыс. военнослужащих. Командующий многонациональными силами британский генерал-лейтенант Том Бейтман сообщил, что миссия будет действовать вне рамок НАТО при минимальном участии США. Западные войска планируется разместить вдали от линии фронта, однако они получат право открывать ответный огонь в случае нападения российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Лондон и Варшава запланировали проведение совместных военных учений в Балтийском море.

    В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили штабных офицеров и самолеты-заправщики для участия в маневрах «коалиции желающих».

    Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил о планах проведения учений в Польше для подготовки к возможному размещению войск на территории Украины.

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    2 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Британия решила увеличить срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Британия решила увеличить до 10 лет срок получения ПМЖ для большинства мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила о решении властей в два раза увеличить срок проживания в стране для легальных мигрантов, претендующих на получение постоянного вида на жительство.

    Мигранты с заработком менее 50 тыс. фунтов стерлингов в год смогут претендовать на статус постоянного проживания только через 10 лет вместо пяти, передает ТАСС. «Статус постоянного проживания – одно из самых ценных прав, которые эта страна может предоставить. До сих пор его практически предоставляли автоматически. Отныне его необходимо будет заслужить», – заявила министр.

    Пятилетний срок сохранится для иностранцев с доходами более 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов), а также для врачей и учителей, зарабатывающих свыше 25 тыс. фунтов. Получающие более 125 тыс. фунтов смогут подать заявление на ПМЖ уже через три года.

    Нарушителям визового режима и нелегальным мигрантам придется ждать права на подачу документов от 20 до 30 лет. Кроме того, получатели пособий должны будут прожить в стране пять лет без поддержки государства, прежде чем получат возможность оформить ПМЖ.

    Британское министерство внутренних дел рассчитывает ввести новые правила в кратчайшие сроки путем технических изменений действующих миграционных норм без принятия дополнительных законов.

    Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев.

    Осенью власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

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    5 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Дмитриев указал на старания СМИ Британии подорвать позиции Трампа перед выборами

    Дмитриев уличил британские СМИ в попытках подорвать авторитет Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп выступает защитником западной цивилизации, пока британские СМИ стараются подорвать его позиции.

    «Британские СМИ усердно работали над подрывом авторитета президента Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами и теперь ликуют», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что, борясь с миграцией и «проснувшейся» идеологией, Трамп «является защитником западной цивилизации».

    К посту он приложил несколько публикаций британской Financial Times с заголовками «Начало конца эпохи Трампа», «Вечеринка сторонников Трампа подходит к концу» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

    Летом Дмитриев раскритиковал СМИ Британии за нападки на американского лидера. В апреле глава РФПИ назвал целью британского премьер-министра Стармера уничтожение западной цивилизации.

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    3 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    Министр обороны Британии пообещал нарастить военные расходы до 3% ВВП

    Politico: Британия пообещала нарастить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг выразил абсолютную уверенность в достижении цели по увеличению оборонных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

    Британия установила крайний срок до 2030 года для увеличения расходов на оборону до 3% ВВП, однако поиск средств и обеспечение поставок промышленностью станут более сложными задачами, пишет Politico.

    «Мы принимаем решения вовремя и точно в цель», – заявил Стритинг во время визита в Брюссель и Берлин.

    Оборонный бюджет страны увеличили ради сдерживания России, в то время как другие ведомства столкнулись с сокращениями. В настоящее время Соединенное Королевство тратит на оборону около 2,6% ВВП. Кроме того, правительство планирует выполнить обязательства перед НАТО по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.

    Глава Минобороны Британии также встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом для обсуждения партнерства. Стороны затронули возможное присоединение Германии к британо-итало-японской Глобальной программе боевой авиации (GCAP) по созданию истребителей шестого поколения. По словам Стритинга, в условиях растущей угрозы британским и натовским властям необходимо, чтобы промышленность активизировалась и ускорила свою работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус запланировали обсудить разделение обязанностей по разработке дальнобойных ракет. В прошлом месяце министр финансов Соединенного Королевства Джон Хили намеревался объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов. Летом британское правительство решило направить дополнительные средства в военный бюджет до 2035 года.

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    4 ноября 2026, 06:41 • Новости дня
    В МВД предупредили о мошенничестве с праздничными выплатами

    МВД: Данные банковских карт стали красть под видом праздничных выплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники выманивают у граждан реквизиты банковских карт и коды из СМС под предлогом получения праздничных выплат, предупредили в МВД России.

    Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что им положена праздничная выплата, которую можно получить на банковскую карту, передает ТАСС.

    Для начисления денег аферисты просят назвать реквизиты карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС. Получив эти данные, мошенники похищают денежные средства.

    В МВД рекомендовали прекращать разговор, если неизвестные просят назвать данные банковской карты и коды. Информацию о выплатах следует уточнять через официальные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили о выманивании кодов из СМС и распространении вирусов под предлогом индексации зарплат. Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи чужих бонусов перед «черной пятницей». Депутат Немкин сообщил о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками в преддверии распродаж.


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