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    5 ноября 2026, 15:22 • Новости дня

    Бывший глава управления госдоходов в Казахстане получил 10 лет колонии за взятку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бывшего руководителя управления госдоходов Западно-Казахстанской области к 10 годам заключения за взятку в 220 тыс. долларов.

    Чиновник получил деньги за незаконный пропуск более 1 тыс. грузовиков через границу с Россией. Он договорился с гражданином России о беспрепятственном пропуске фур с сентября по октябрь 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Бывший исполняющий обязанности руководителя управления департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области признан виновным по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса Казахстана (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

    В передаче взятки в 100 млн тенге (более 220 тыс. долларов) участвовал посредник, который получил за свои услуги 24,8 млн тенге (около 55 тыс. долларов). Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать в доход государства незаконно полученные средства. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Калмыкии приговорил бывшего главу муниципального образования к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

    На прошлой неделе суд в Омске приговорил гражданина Казахстана к двум годам и пяти месяцам колонии за незаконный провоз в Россию иностранца.

    В прошлом месяце московский суд назначил бывшему начальнику одного из подразделений РЖД 11 лет лишения свободы за получение взяток на 5 млн рублей.

    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    2 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    @ US DOE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует к 2050 году создать государственный стратегический резерв урана объемом не менее 150 тыс. тонн для обеспечения будущих АЭС топливом, сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

    Создание резерва прорабатывается для обеспечения долгосрочных потребностей атомной энергетики страны, пишет «Интерфакс». «В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана», – заявил Саткалиев.

    По его словам, агентство определяет механизмы формирования резерва. Ожидается, что это будет многоуровневая система, включающая резервирование запасов в недрах, физический запас природного урана и готовое ядерное топливо.

    В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть возможность создания такого резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан выразил намерение расширить энергетическое сотрудничество с Россией для строительства АЭС.

    В сентябре прошлого года заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил об отсутствии дефицита урана для атомных электростанций до конца текущего столетия.

    В январе прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой атомной электростанции в стране.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    2 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Прокачку нефти из Казахстана в Самару остановили из-за атаки беспилотников

    Минэнерго Казахстана: Прокачка нефти в Самару приостановлена из-за атаки дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

    Транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена после удара беспилотных летательных аппаратов по объектам Самарского производственно-диспетчерского узла, передает ТАСС.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара была временно приостановлена», – сообщила Серикпаева.

    В министерстве добавили, что профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры. Ожидается, что прием нефти на этом направлении возобновится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Украина вопреки требованию Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о возобновлении атак украинских военных на российские предприятия.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух человек в результате атаки беспилотников на регион.

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    3 ноября 2026, 15:35 • Новости дня
    Бывший глава района в Калмыкии получил пять лет за взятку в 1,2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Калмыкии приговорил бывшего главу одного из муниципальных образований к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

    В Калмыкии осужден бывший глава района за получение взятки в особо крупном размере. Установлено, что с марта по май 2023 года чиновник получил от местного жителя 1,2 млн рублей за содействие в аренде муниципального земельного участка площадью не менее 1000 гектаров, сообщает СУ СК по Калмыкии в Max.

    Суд признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 2 млн рублей и лишен права занимать определенные должности сроком на семь лет.

    В целях возмещения ущерба на недвижимое имущество фигуранта стоимостью более 6 млн рублей был наложен арест.

    Ранее Московский суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений РЖД, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток на 5 млн рублей.

    До этого суд в Калмыкии приговорил бывшего главу Яшалтинского района к пяти годам колонии строгого режима за взятки и растрату в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце осужденный за взятки бывший чиновник Ространснадзора из Уфы отправился на спецоперацию на Украине.

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    2 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Главу Славянского района Кубани арестовали за взятку в 26 млн рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первомайский районный суд Краснодара отправил в СИЗО главу администрации Славянского района Романа Синяговского, обвиняемого в получении взятки в размере более 26 млн рублей от директора похоронного бюро, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

    Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 31 декабря, сообщила пресс-служба в Max. «С января 2018-го по март 2026 года Синяговский получил через посредников от директора частной похоронной конторы взятку в размере не менее 26 млн рублей за организацию издания главой Славянского городского поселения незаконного постановления», – говорится в публикации.

    Этот документ наделял похоронное бюро монопольным правом на захоронения на местном кладбище под видом договоров на благоустройство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева отправили под домашний арест по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

    В том же месяце начальника управления по муниципальному имуществу Славянского района задержали по подозрению в мошенничестве с землей.

    В феврале правоохранительные органы начали проверку в отношении Романа Синяговского в рамках расследования дела о незаконном отчуждении восьми земельных участков.

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    3 ноября 2026, 11:14 • Новости дня
    Пограничники Казахстана задержали пять человек с центнером наркотиков

    В Казахстане пресекли контрабанду более 100 кг наркотиков через Каспий

    Tекст: Мария Иванова

    В акватории Каспийского моря пограничники задержали пятерых человек, изъяв у них более 100 кг наркотических веществ, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана.

    Среди задержанных – трое иностранцев, которые пытались скрыться на катере, и двое граждан Казахстана на берегу. В ходе операции было изъято 22 кг опия, 27 кг гашиша, 60 кг марихуаны, а также маломерный быстроходный катер, передает РИА «Новости».

    В Комитете национальной безопасности добавили, что по данному факту начато досудебное расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский рэпер Наваи Бакиров (Navai) выразил готовность выплатить штраф ради освобождения из следственного изолятора в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

    В сентябре Ленинградский областной суд приговорил иностранного гражданина к 19 годам колонии строгого режима за контрабанду более 70 кг наркотиков из Испании.

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    4 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    Экс-глава Ростова-на-Дону потратил десятки тысяч долларов на сафари

    Бывший глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил десятки тысяч долларов на сафари

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, находящийся под следствием по делу о превышении полномочий, тратил десятки тысяч долларов на охоту на экзотических животных в Африке, сообщил источник в силовых структурах.

    «Логвиненко увлекался африканским сафари – экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов», – сказал собеседник ТАСС.

    Кроме того, бывший чиновник коллекционировал часы. Во время обысков у Логвиненко нашли элитные часы на 12 млн рублей.

    Логвиненко обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Дело о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении других сотрудников администрации Ростова-на-Дону, а о даче взятки – в отношении представителя группы коммерческих организаций.

    Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях за работу с аварийным жилищным фондом, состояние дорог и выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Генпрокуратура подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество Алексея Логвиненко и его окружения на сумму около 1,6 млрд рублей.

    В прошлом году бывшего руководителя администрации Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки в 13 млн рублей.

    Осенью 2025 года суд арестовал Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий.

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    3 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Казахстан восстановил прокачку нефти по трубопроводу Атырау – Самара

    Прокачка нефти из Казахстана по трубопроводу Атырау – Самара возобновилась

    Tекст: Ольга Иванова

    Транспортировка казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара возобновилась в штатном режиме после технического обследования.

    Транспортировка топлива была прервана в понедельник, однако сейчас она осуществляется в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

    «По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена», – сообщили в ведомстве.

    В понедельник вечером в министерстве отмечали, что прокачку пришлось приостановить из-за атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

    Украина вопреки требованию президента США Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух мужчин в результате атаки украинских беспилотников на регион.

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    3 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Компартия Китая объявила борьбу со снисходительными к коррупции чиновниками

    SCMP: Компартия Китая объявила борьбу с терпимыми к коррупции чиновниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с избегающими конфликтов чиновниками, закрывающими глаза на коррупцию, пишет SCMP.

    Компартия Китая в рамках усиления борьбы с коррупцией в преддверии кадровых перестановок в следующем году пообещала нацелиться на «старых добрых людей» в своих рядах, пишет SCMP.

    Отмечается, что термин lao hao ren означает беспринципных чиновников, которые избегают конфликтов и закрывают глаза на нарушения ради защиты своей карьеры и социального положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции бывшего главы совета директоров китайской компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    Также китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Кроме того, бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

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    4 ноября 2026, 11:52 • Новости дня
    Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

    Главы Минобороны России и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.

    Подписи под документом поставили руководители военных ведомств двух государств, передает ТАСС.

    Российский министр обороны находится в Казахстане с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с главой военного ведомства республики.

    «Республика Казахстан – наш проверенный временем друг, добрый сосед, союзник по ОДКБ. Российско-казахстанское военное сотрудничество динамично развивается. Это подтверждается ростом числа мероприятий, появлением новых направлений и сфер взаимодействия», – сказал Белоусов.

    Также российский министр сказал, что в ходе двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск.

    «Осуществляем обучение военнослужащих, регулярно проводим совместные консультации по широкому спектру вопросов военной деятельности», – отметил глава военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на 2027 год.

    Руководители оборонных ведомств стран СНГ утвердили план совместной работы.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Айдоса Мырзахметова в должности главы оборонного ведомства республики.

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    4 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    НАБУ пришло с обысками к начальнику управления безопасности СБУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности (СБУ) Антона Кравчука.

    НАБУ проводит следственные действия в отношении начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Отмечается, что обыски также организованы у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника главного управления этого же департамента Александра Ковальчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник СБУ попытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ огнестрельным оружием.

    Ранее уже Служба безопасности Украины задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро по обвинению в коллаборационизме. До этого сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства родственников детектива НАБУ.

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    4 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Казахстан начал переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Власти Казахстана начали переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о начале обсуждения параметров сделки по строительству второй атомной электростанции в республике с Китайской национальной ядерной корпорацией.

    Астана обсуждает с Китайской национальной ядерной корпорацией параметры и сроки возведения атомной электростанции «Мойынкум», передает ТАСС.

    «Первая АЭС «Балхаш» будет реализовываться с российским консорциумом «Росатом». Вторая АЭС «Мойынкум»– на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и сроки. Мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены», – сказал Аккенженов.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к сооружению АЭС «Балхаш» в следующем году, а также подписать соглашение для скорейшего начала возведения станции «Мойынкум».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил о планах Казахстана создать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих АЭС топливом.

    В мае власти страны подтвердили начало возведения станции «Балхаш» под руководством Росатома в 2027 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал закрепление договоренностей Москвы и Астаны о строительстве объекта по современным технологиям.

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