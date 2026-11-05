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    5 ноября 2026, 15:19 • Новости дня

    Путин назначил глав комиссий совета при президенте по физкультуре и спорту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин утвердил руководителей комиссий президентского совета по развитию физической культуры и спорта, назначив на эти должности Дмитрия Чернышенко, Веронику Скворцову и других управленцев.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко стал руководителем комиссии по вопросам развития физической культуры и спорта среди детей и молодежи, передает РИА «Новости».

    Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавила комиссию по развитию спортивной медицины, а президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков – комиссию по развитию адаптивной физкультуры и адаптивного спорта.

    Генеральный директор VK Владимир Кириенко назначен руководителем комиссии по цифровизации в области физической культуры, первый замдиректора ФСБ России Сергей Королев – комиссии по безопасности. Помощник президента Дмитрий Шальков возглавил контрольную комиссию.

    Кроме того, ректор МГЮА Виктор Блажеев будет руководить комиссией по совершенствованию законодательства в области спорта, а замглавы управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Марат Филиппов займется вопросами международного спортивного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    Летом Международная федерация парусного спорта допустила российских спортсменов к юниорским соревнованиям с флагом и гимном.

    В мае участник программы «Время героев» Денис Худяков получил должность советника директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    5 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми

    Следователь допустила гибель Усольцевых из-за медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в Красноярском крае, могла стать жертвой медведя из-за собаки, заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

    Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье, куда они отправились вместе с собакой породы корги.

    «Мы не исключаем версию, что семья могла стать жертвой нападения медведей. Их в Кутурчинском Белогорье много. Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес – это объект, который мог привлечь медведя», – сказала Сырымбетова ТАСС.

    По ее словам, в ходе поисков специалисты неоднократно замечали следы хищников. Сырымбетова добавила, что летом в зоне поиска зафиксировали не менее двух особей, а однажды поисковики случайно подняли медведя с берлоги.

    Поисковые работы в районе Кутурчинского Белогорья приостановлены до конца года из-за опасности выхода диких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сырымбетова сообщила об обнаружении паспортов пропавших Усольцевых в их доме. При этом следователи не нашли следов семьи при осмотре охотничьих изб в красноярской тайге. Правоохранительные органы исключили версию побега пропавших на вертолете.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 23:33 • Новости дня
    Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) приняла решение снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

    «Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) объявила о решении, принятом её Исполнительным советом относительно участия спортсменов, команд и официальных лиц Российской федерации стрельбы из лука в соревнованиях, проводимых под эгидой WAE», - сообщается на сайте организации.

    Согласно решению от 31 октября 2026 года, действующие ограничения будут сняты, начиная с 1 января 2027 года.

    В августе исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял ограничения на участие россиян. Спортсмены получили право выступать под национальным флагом и с гимном на чемпионатах мира и этапах Кубка мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возвращении отечественных атлетов на международные турниры по десяткам летних олимпийских дисциплин.

    В августе Всемирная федерация стрельбы из лука отменила ограничения в отношении российских спортсменов.

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    4 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин в День народного единства вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил иностранцам – друзьям России медали Пушкина. В их числе оказался основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, приходящийся потомком первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, передает ТАСС.

    Медалями Пушкина также отмечены американка Каролина Гаспар Рамирес, руководящая Домом культуры «Мексика – Россия», и генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А. Кроме того, награды удостоились почетный консул России в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.

    В список награжденных вошел и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.

    Согласно статуту, медаль Пушкина вручается за значительные заслуги в сфере культуры и искусства, вклад в сохранение исторического наследия, сближение наций, а также за активную популяризацию российской литературы за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент Владимир Путин напомнил о роли сплоченности людей разных национальностей в прекращении смуты и восстановлении государственности.

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    4 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Потомок Бисмарка объяснил цитату предка о дружбе с Россией

    Потомок Бисмарка объяснил слова своего предка о дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк заявил, что слова его предка о дружбе между Россией и Германией имеют символическое значение.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», – приводят слова фон Бисмарка «Известия».

    Так он прокомментировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, что если Россия и Германия будут дружить, то в Европе будет мир.

    Потомок Бисмарка отметил, что для восстановления отношений Москвы и Берлина необходимо вернуться к личному общению. По его словам, личные встречи и готовность к диалогу являются ключевым условием для выхода из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина.

    Потомок Бисмарка заявил о необходимости Германии и России быть друзьями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    4 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Потомок Бисмарка призвал Германию оставаться другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Германия и Россия должны быть друзьями, а не врагами, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», – цитирует Бисмарка РИА «Новости».

    В День народного единства в Кремле прошла церемония вручения медалей за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Александр фон Бисмарк получил из рук президента России Владимира Путина медаль Пушкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам, включая Александра фон Бисмарка.

    В тот же день Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с зарубежными общественными деятелями.

    В понедельник фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова

    Украинская разведка внесла блогера Пучкова в свою базу

    Tекст: Катерина Туманова

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

    Авторы базы упрекнули Пучкова в том, что он активно поддерживает политику российских властей в отношении Украины в видеоблоге, соцсетях и медиа. Блогера обвиняют в дискредитации украинского государства, передает ТАСС.

    На портале ГУР отмечается, что Пучков заявляет о внешнем управлении Украиной со стороны США и называет украинских военных нацистами. Разведка также упоминает позицию блогера по Крыму и его поддержку спецоперации, включая репосты сборов на нужды российской армии.

    В июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) назвал включение его в базу ГУР признаком паники Киева. До этого в базу данных попал телеведущий Леонид Якубович. На прошлой неделе ГУР внесло в санкционную базу российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).

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    5 ноября 2026, 04:23 • Новости дня
    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде добавили статью о шпионаже

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданину Германии Николаю Гайдуку, обвиняемому в подрыве газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года, предъявили дополнительное обвинение в шпионаже.

    Об этом ТАСС стало известно из судебных материалов. Максимальное наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы.

    В 2024 году Центр общественных связей ФСБ сообщал о возбуждении в отношении Гайдука уголовного дела по статьям о террористическом акте и контрабанде взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФСБ России задержала прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии гражданина Германии Николая Гайдука. Служба опубликовала видео с кадрами досмотра машины Николая Гайдука с замаскированной под шампунь жидкой взрывчаткой.

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    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    4 ноября 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО отважно защищают государственность России
    Путин: Бойцы СВО отважно защищают государственность России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы в зоне специальной военной операции защищают государственность страны так же, как их предшественники в прошлом, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле.

    «Более четырех столетий назад, когда народное ополчение изгнало с родной земли интервентов. Так же было в XIX веке, в XX. Сейчас в наши дни наши бойцы так же отважно защищают интересы России, нашу государственность в рамках специальной военной операции», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что народ России искренне объединился в действенной поддержке героев, защищающих суверенитет и государственность страны.

    «Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом», – отметил Путин.

    «С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, их общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    Владимир Путин заявил о получении представителями более сотни народов страны высоких государственных наград за отвагу и героизм в СВО.

    В День народного единства Владимир Путин  пообщался на Красной площади с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и волонтерами.

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    4 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В День народного единства Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади, после чего пригласил их в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе также принимает участие заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    4 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в День народного единства
    Путин вручил госнаграды в День народного единства
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».

    В 2026 году премия за вклад в укрепление единства российской нации была присуждена Ивану Есину, управляющему директору Фонда гуманитарных проектов. Путин отметил, что фонд уже десять лет реализует проект парков «Россия – моя история» и участвовал в создании музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

    Напомним, что Путин объявил 2026 год Годом единства народов России и подчеркнул, что этот год не должен завершаться 31 декабря. Он дал поручение правительству и администрации президента подготовить предложения по дальнейшей работе и форматам будущих мероприятий в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и представителями религиозных конфессий.

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