Путин назначил глав комиссий совета при президенте по физкультуре и спорту

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко стал руководителем комиссии по вопросам развития физической культуры и спорта среди детей и молодежи, передает РИА «Новости».

Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавила комиссию по развитию спортивной медицины, а президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков – комиссию по развитию адаптивной физкультуры и адаптивного спорта.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко назначен руководителем комиссии по цифровизации в области физической культуры, первый замдиректора ФСБ России Сергей Королев – комиссии по безопасности. Помощник президента Дмитрий Шальков возглавил контрольную комиссию.

Кроме того, ректор МГЮА Виктор Блажеев будет руководить комиссией по совершенствованию законодательства в области спорта, а замглавы управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Марат Филиппов займется вопросами международного спортивного сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

Летом Международная федерация парусного спорта допустила российских спортсменов к юниорским соревнованиям с флагом и гимном.

В мае участник программы «Время героев» Денис Худяков получил должность советника директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».