Ямпольская выступила против продажи пиццы в школьных буфетах

Tекст: Дарья Григоренко

«Пицца – точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок лакомится ей с разрешения родителей или что-то отмечает, совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».

Советник президента отметила, что государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны по возвращению к отечественным традициям, в том числе в питании. Ямпольская предложила дать детям возможность пробовать блюда русской кухни, например кулебяку.

Кроме того, Ямпольская подчеркнула, что создание школьных учебников является огромной ответственностью, и они не должны служить средством заработка. Приобретение единых пособий не должно быть обременительным для школ, так как книги выдаются учащимся исключительно бесплатно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о появлении материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку для старшеклассников.

На прошлой неделе Ямпольская призвала сделать процесс проведения школьных олимпиад прозрачным по аналогии с Единым государственным экзаменом.

В прошлом месяце советник президента рассказала о включении рассказа китайского писателя Лу Синя в единые учебники по литературе.