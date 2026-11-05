Угрозы безопасности затронули более десяти европейских авиарейсов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Большинству затронутых рейсов пришлось экстренно приземлиться, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейские СМИ и правоохранительные органы. Так, рейс Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим, сел на военной базе Эвре во Франции, а три самолета, направлявшиеся в Софию, приземлились в Болгарии после электронных писем с угрозами.

Лайнер польской компании LOT, летевший из Варшавы, совершил посадку в Брюсселе. В полиции не стали принимать дополнительных мер после проверки. Финская Finnair сообщила о двух ложных угрозах, из-за которых самолеты сели в Риме и Вене. Чешская полиция зафиксировала угрозы минирования в отношении четырех рейсов, следовавших в Прагу, оценив их уровень как низкий.

Кроме того, самолет Wizz Air (рейс Милан – Варшава) экстренно сел в Вене. Еще один борт этой же компании, прибывший из Милана в Бухарест, также проверялся из-за угрозы взрыва. Румынская служба информации сообщила, что специалисты не обнаружили опасных предметов, пассажиры были благополучно высажены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пассажирский самолет Airbus A320 направился на авиабазу во Франции после сообщения о минировании.

В тот же день три лайнера совершили посадку в болгарских аэропортах из-за сообщений о потенциальной опасности.

Во вторник самолет авиакомпании SAS приземлился в варшавском аэропорту имени Шопена после получения сообщения об угрозе.