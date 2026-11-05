В домах Москвы повысили температуру в батареях из-за похолодания

МОЭК увеличила температуру в теплосетях Москвы до 84 градусов

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в компании, тепловые пункты начали подавать воду, нагретую до 84 градусов, что обусловлено похолоданием в столице, передает ТАСС.

В обычных условиях минимальная температура в столичных магистральных сетях составляет 75 градусов, этот показатель поддерживается даже в летний период для обеспечения жителей горячей водой. В компании напомнили, что уровень нагрева радиаторов в жилых домах определяется автоматически.

«Следующим этапом развития системы онлайн-диспетчеризации может стать ее интеграция с приборами учета в жилых домах», – заявил главный инженер МОЭК Роман Коровин. Он пояснил, что это позволит оперативно выявлять отклонения и настраивать внутридомовые сети.

В пресс-службе добавили, что корректировка режимов теплоснабжения проводится заблаговременно на основе прогнозов погоды, так как система обладает естественной инерционностью, а специалистам необходимо учитывать тепловое расширение труб. За последние десять лет самое раннее повышение температурных режимов произошло 6 октября 2019 года, а самое позднее – 10 ноября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на северо-западе Московского региона начался первый в осенне-зимнем сезоне снег.

В понедельник ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила об ожидаемой первой в сезоне гололедице в Москве.