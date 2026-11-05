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    5 ноября 2026, 14:41 • Новости дня

    МИД Литвы назвал налог на сверхприбыль в энергетике выстрелом в ногу

    МИД Литвы предрек ухудшение отношений с Польшей из-за налога в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что планы правительства ввести налог на сверхприбыль энергетических предприятий нанесут серьезный вред отношениям с Польшей.

    Будрис считает, что введение нового сбора приведет к ухудшению связей с Варшавой, поскольку единственный нефтеперерабатывающий завод находится на литовской территории, но управляется польской стороной, передает ТАСС.

    «С точки зрения геополитического контекста налог на сверхприбыль можно сравнить с выстрелом себе в ногу, когда при минимальном финансовом эффекте для бюджета Литвы мы нанесем политический вред отношениям с Польшей», – заявил Будрис.

    Министр добавил, что у дипломатического ведомства есть аргументы, на которые следует обратить внимание для сохранения добрососедских отношений с Польшей.

    Из-за резкого роста цен на автомобильное топливо и энергоресурсы власти Литвы намерены обложить налогом сверхприбыль нефтеперерабатывающего завода в городе Мажейкяй. Предприятие находится под управлением польского энергетического концерна Orlen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр энергетики Литвы Лукас Савицкас потребовал не допустить возврата российского газа в Европу.

    В прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.

    Еврокомиссия разрешила странам Евросоюза вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний.

    2 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    @ Mateusz Kotowicz/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий.

    Польские силовики проводят превентивные мероприятия на фоне якобы существующих рисков в приграничной зоне, передает РИА «Новости». «В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами», – сказал Боронь.

    По его словам, поводом для наращивания присутствия силовиков стали сообщения о готовящихся провокациях и возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких доказательств существования угроз он не привел.

    Боронь добавил, что на границу прибыли подразделения полиции из других воеводств. В операции также задействованы полицейские антитеррористы.

    Ранее самолет-разведчик НАТО провел более четырех часов у Калининградской области.

    В конце октября посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей с использованием военных кораблей и авиации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае атаки на Калининградскую область.

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    3 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, атаке подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, указало ведомство в Max.

    В Винницкой области поражена Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС). В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

    В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС, а также электроподстанции Змиевская и Лосево. В военном ведомстве отметили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения украинской армии.

    В Одесской области поражена портовая инфраструктура в Килии, задействованная в военных целях. В порту Южный и акватории Черного моря поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области.

    В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о необратимой деградации украинской энергосистемы.

    В пятницу Министерство обороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 11:57 • Новости дня
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом

    В Ирландии раскритиковали премьера Польши из-за заявлений о российской угрозе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский аналитик Филип Пилкингтон предложил поместить премьер-министра Польши Дональда Туска в сумасшедший дом из-за заявлений о российской угрозе.

    Эксперт выразил мнение, что все нынешнее руководство Польши необходимо поместить в психиатрическую клинику на фоне слов о подготовке провокаций со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

    «К настоящему моменту должно стать очевидным, что Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, заполненное истеричными и неуравновешенными лунатиками», – написал Пилкингтон в социальной сети.

    Аналитик добавил, что польские власти пытаются совершить конституционный переворот, находясь в собственном информационном пузыре. Пилкингтон подчеркнул необходимость смены руководства страны. Поводом для критики послужило поручение Туска нарастить присутствие войск на российской границе из-за замеченных там людей с фонариками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении Варшавой мер безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    Туск также сообщил о направлении подразделений спецназа GROM к границе с Калининградской областью. Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь объявил о начале спецоперации на границе под предлогом угрозы диверсий.

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    2 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Сикорский обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг польского Конституционного суда.

    «Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений – с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», – цитирует Сикорского РИА «Новости».

    По его мнению, это должно заставить поляков задуматься о том, кто хочет «посеять смуту» в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В тот же день депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    @ Bryan Smith/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановили из-за критической ситуации в энергосистеме Украины, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    С вечера вторника часть маршрутов электротранспорта дублируют автобусы. Они заменят около 40 маршрутов, передает ТАСС.

    При этом в администрации признали, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В понедельник коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о временной остановке движения всего общественного электротранспорта в Киеве.

    В субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о перебоях с водоснабжением после ударов беспилотников.

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    4 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польская прокуратура передала в суд дело в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который обвиняется в дерзкой краже флага Украины и флага Евросоюза.

    Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, депутата польского Сейма Романа Фрица и еще четверых человек, сообщает ТАСС.

    Браун обвиняется в том, что 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в Бяла-Подляске он «совершил кражу особо дерзким образом украинского флага, вывешенного на всеобщее обозрение на балконе здания городской администрации».

    Также Брауну и Фрицу вменяют кражу флага Евросоюза из здания в Катовице в 2025 году.

    Ранее Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма, а также пытался сорвать мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста, за что был отстранен от работы в Европарламенте на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейский парламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста.

    В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

    А в апреле польская прокуратура запросила у Европарламента разрешение на задержание евродепутата.

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    3 ноября 2026, 18:07 • Новости дня
    Туск объяснил усиление операции на границе с Россией

    Туск: Операцию на границе с Россией усилили из-за людей с фонариками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава усилила меры безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    По словам премьер-министра Польши, после полуночи пограничники сообщили ему о тревожном движении на польско-российской границе – были замечены люди с фонариками. Варшава быстро мобилизовала соответствующие силы и средства, чтобы предотвратить возможные провокации, передает РИА «Новости».

    При этом он признал отсутствие доказательств злонамеренных действий с российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о направлении подразделений польского спецназа GROM к границе с Калининградской областью.

    В тот же день полковник Вооруженных сил Польши Цезарий Кисковяк сообщил о планах сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    В понедельник главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью.

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    3 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Туск: Польский спецназ GROM направлен к границе с Россией

    Туск: Польша направила спецназ GROM к границе с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подразделения польского спецназа GROM направлены к границе с Калининградской областью для предотвращения якобы готовящихся диверсий.

    Об этом Туск сообщил перед заседанием кабмина, трансляция которого велась в социальных сетях канцелярии польского правительства. По его словам, принято решение о направлении значительных сил полиции, погранслужбы и контртеррористических подразделений в приграничный район, пишет ТАСС.

    Свое решение премьер мотивировал сообщениями спецслужб о якобы готовящихся «диверсиях и провокациях», однако доказательств не привел.

    Первым о появлении спецназовцев на границе сообщил портал Wirtualna Polska. По его данным, подразделение будет заниматься наблюдением за ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полковник польских Вооруженных сил Цезарий Кисковяк сообщил о формировании новой бригады территориальной обороны на российской границе в течение двух лет.

    В понедельник главный комендант польской полиции Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом угрозы диверсий.

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    3 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    «Укрэнерго» заявила об ухудшении ситуации в энергетике после масштабного удара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Укрэнерго» заявила об одном из самых масштабных ударов по украинской энергетике, в результате которого ситуация в энергосистеме страны стала еще хуже.

    «Укрэнерго» констатировала ухудшение ситуации в украинской энергетике после масштабного удара ВС России. «Ситуация в энергосистеме дополнительно осложнилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

    Отмечается, что энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». В результате в ряде регионов, а также в Киеве введены аварийные отключения света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

    В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о деградации энергосистемы Украины.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    4 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Украина вынужденно снизила мощность атомных электростанций

    На Украине вынужденно снизили мощность АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

    Мощность генерации на атомных электростанциях была снижена, а возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, пишет ТАСС со ссылкой на украинское министерство энергетики.

    Член комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк объяснил ограничение генерации массовым повреждением передающих и распределяющих подстанций. Оставшиеся в работе объекты не способны принять весь производимый атомными электростанциями объем электроэнергии.

    На прошлой неделе на Украине зафиксировали 208 инцидентов с повреждением или уничтожением объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. Под контролем Киева остаются Хмельницкая, Ровненская и Южно-Украинская АЭС с совокупной номинальной мощностью 7,88 ГВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам энергетического комплекса Украины.

    Компания «Укрэнерго» отметила ухудшение ситуации в энергосистеме страны после этой атаки.

    В прошлом месяце Владимир Зеленский заявил об атаке на более чем 15 объектов электрогенерации и энергопередачи.

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    2 ноября 2026, 19:58 • Новости дня
    Министр энергетики Румынии допустил рост цен на электроэнергию на 27%

    Министр энергетики Румынии Кисэлицэ допустил рост цен на электроэнергию на 27%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румынский министр энергетики Думитру Кисэлицэ заявил, что стоимость электроэнергии в Румынии в ближайшие месяцы может увеличиться на 27% и достигнуть 380 долларов за мегаватт-час.

    «У нас есть три сценария, которые предусматривают рост цен на электроэнергию на 16%, 22% или 27%. Власти сейчас ищут решения, чтобы избежать такого повышения цен и помочь потребителям», – заявил Кисэлицэ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир румынского телеканала Antena 3.

    Министр отметил попытки некоторых поставщиков завышать цены для населения. В таких случаях он призвал жителей Румынии жаловаться в Национальное агентство по регулированию в энергетике.

    Власти страны не рассматривают возможность снижения НДС на электричество, однако готовы оказать финансовую поддержку уязвимым категориям граждан.

    С 31 июля в Румынии действует режим повышенной готовности в энергетическом секторе. Это частично связано с падением производства электроэнергии из-за остановки реакторов АЭС «Чернаводэ» на фоне низкого уровня воды в реке Дунай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о глубочайшем кризисе в энергетике Европы.

    В сентябре Европейская комиссия призвала государства ЕС принять меры для снижения потребления газа и электричества.

    В том же месяце президент Хорватии Зоран Миланович объяснил тяжелый энергетический кризис в европейских странах нехваткой ресурсов и самоубийственной политикой Евросоюза.

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    4 ноября 2026, 23:55 • Новости дня
    Жители Киева перекрыли дорогу в Академгородок из-за отключений электричества

    Жители Киева перекрыли дорогу в Академгородок из-за отключений света

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве жители перекрыли проезд к Академгородку, протестуя против длительных отключений электричества, сообщают украинские СМИ.

    Люди жалуются, что уже пятые сутки остаются без стабильной подачи электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский 24-й канал.

    Подобная акция проходит на севере Киева в районе Оболони и около станции метро «Житомирская».

    Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением в городе из-за повреждения объектов местного энергоузла, а также вырабатывающих мощностей и сети передачи электроэнергии по всей Украине. В городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.

    Ранее украинские эксперты и политики предупреждали о сложной зиме. Энергетический эксперт Юрий Корольчук прогнозировал отключения электричества до 20 часов в сутки.

    Депутат Рады Соломия Бобровская советовала выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Сергей Бескрестнов – приобретать генераторы и запасаться бензином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве жители Святошинского района  перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электроэнергии.

    Экстренные отключения света в украинской столице затянулись более чем на сутки.

    Детсады Киева призвали не приводить детей зимой из-за отключений света.

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    3 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Графики отключения света введены в Полтавской и Сумской областях Украины

    В Полтавской и Сумской областях Украины начали отключать от света целые районы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Полтавской и Сумской областях Украины введены специальные графики отключения электроэнергии, по которым отключают всю подачу электроэнергии, сообщили украинские СМИ.

    Согласно этим графикам, в регионах «выключается все, что только можно», пишет ТАСС со ссылкой на украинскую прессу. Украинский энергетический эксперт Олег Попенко объяснил, что на такие крайние меры пошли из-за значительных повреждений энергообъектов по всей стране.

    «Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве и двух областях Украины ввели экстренные отключения электроснабжения.

    Во вторник компания «Укрэнерго» сообщила об ухудшении ситуации в энергосистеме страны после масштабного удара.

    В тот же день Минобороны доложило о массированном ударе российских войск по объектам энергетики и портам Украины.

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