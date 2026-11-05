Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.