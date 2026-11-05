Binance отозвала связанные с SignalPlus API-ключи из-за угрозы безопасности

Binance отозвала API-ключи от SignalPlus на фоне проблем с безопасностью

Tекст: Тимур Шайдуллин

Криптовалютная биржа Binance отозвала все API-ключи, связанные с платформой SignalPlus, после сообщения о потенциальной проблеме безопасности. Сообщает ТАСС.

«В связи с сообщением о потенциальной проблеме безопасности на сторонней платформе SignalPlus мы в качестве немедленной меры предосторожности отозвали все API-ключи, связанные с SignalPlus», – говорится в сообщении площадки в социальной сети.

В Binance подчеркнули, что собственные системы биржи не затронуты, а средства пользователей находятся в безопасности. Клиентам SignalPlus рекомендовали напрямую войти в аккаунт Binance, чтобы проверить свои позиции и открытые ордера.

Кроме того, в компании посоветовали дождаться подтверждения полного устранения проблемы со стороны SignalPlus, прежде чем повторно привязывать API-ключи, и использовать функцию ограничения доступа по IP-адресам.

Binance также призвала все сторонние платформы, интегрированные с биржей, пересмотреть настройки безопасности, отслеживать подозрительную активность и незамедлительно сообщать о любых выявленных угрозах, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник злоумышленники начали подготовку к масштабной атаке на криптовалютную биржу Binance несколько месяцев назад, используя социальную инженерию и поддельные предложения о работе.

В понедельник площадка возместила 95% средств, похищенных в результате атаки.

В воскресенье биржа частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.