Binance отозвала связанные с SignalPlus API-ключи из-за угрозы безопасности

Криптовалютная биржа Binance отозвала все API-ключи, связанные с платформой SignalPlus, после сообщения о потенциальной проблеме безопасности. Сообщает ТАСС.
«В связи с сообщением о потенциальной проблеме безопасности на сторонней платформе SignalPlus мы в качестве немедленной меры предосторожности отозвали все API-ключи, связанные с SignalPlus», – говорится в сообщении площадки в социальной сети.
В Binance подчеркнули, что собственные системы биржи не затронуты, а средства пользователей находятся в безопасности. Клиентам SignalPlus рекомендовали напрямую войти в аккаунт Binance, чтобы проверить свои позиции и открытые ордера.
Кроме того, в компании посоветовали дождаться подтверждения полного устранения проблемы со стороны SignalPlus, прежде чем повторно привязывать API-ключи, и использовать функцию ограничения доступа по IP-адресам.
Binance также призвала все сторонние платформы, интегрированные с биржей, пересмотреть настройки безопасности, отслеживать подозрительную активность и незамедлительно сообщать о любых выявленных угрозах, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник злоумышленники начали подготовку к масштабной атаке на криптовалютную биржу Binance несколько месяцев назад, используя социальную инженерию и поддельные предложения о работе.
В понедельник площадка возместила 95% средств, похищенных в результате атаки.
В воскресенье биржа частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.