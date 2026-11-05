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    5 ноября 2026, 14:14 • Новости дня

    Binance отозвала связанные с SignalPlus API-ключи из-за угрозы безопасности

    Binance отозвала API-ключи от SignalPlus на фоне проблем с безопасностью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Криптовалютная биржа Binance отозвала все API-ключи, связанные со сторонней платформой SignalPlus, после сообщения о потенциальной проблеме безопасности.

    Криптовалютная биржа Binance отозвала все API-ключи, связанные с платформой SignalPlus, после сообщения о потенциальной проблеме безопасности. Сообщает ТАСС.

    «В связи с сообщением о потенциальной проблеме безопасности на сторонней платформе SignalPlus мы в качестве немедленной меры предосторожности отозвали все API-ключи, связанные с SignalPlus», – говорится в сообщении площадки в социальной сети.

    В Binance подчеркнули, что собственные системы биржи не затронуты, а средства пользователей находятся в безопасности. Клиентам SignalPlus рекомендовали напрямую войти в аккаунт Binance, чтобы проверить свои позиции и открытые ордера.

    Кроме того, в компании посоветовали дождаться подтверждения полного устранения проблемы со стороны SignalPlus, прежде чем повторно привязывать API-ключи, и использовать функцию ограничения доступа по IP-адресам.

    Binance также призвала все сторонние платформы, интегрированные с биржей, пересмотреть настройки безопасности, отслеживать подозрительную активность и незамедлительно сообщать о любых выявленных угрозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник злоумышленники начали подготовку к масштабной атаке на криптовалютную биржу Binance несколько месяцев назад, используя социальную инженерию и поддельные предложения о работе.

    В понедельник площадка возместила 95% средств, похищенных в результате атаки.

    В воскресенье биржа частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.

    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    2 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче государству невостребованных вкладов умерших

    Путин утвердил порядок изъятия выморочных вкладов в пользу государства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке передачи государству признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов умерших граждан.

    Документ регламентирует обращение с рублями, иностранной валютой и драгметаллами на банковских счетах и вкладах лиц, со дня смерти которых прошло более пяти лет, передает ТАСС.

    Имущество должно быть признано выморочным, в его отношении не должно быть открытых наследственных дел, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

    Перечень такого имущества сформирует Росимущество. Для этого Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 декабря 2026 года соберет сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Эту информацию Росимущество направит в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

    Средства в иностранной валюте будут перечисляться в рублях. Стоимость драгоценных металлов определят по условиям договора банковского счета или по учетной цене Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам вывозить в ряд стран наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    В прошлом году нотариусов обязали информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника.

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    2 ноября 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин подписал закон об аутсорсинге IT на финансовом рынке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Закон разработан для обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях нарушений поставок оборудования.

    Банки и другие участники рынка смогут привлекать сторонние организации к обработке информации ограниченного доступа (кроме гостайны), предварительно уведомив об этом Центробанк. Обработка может начаться через 60 дней после отправки уведомления.

    ЦБ по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом установит порядок привлечения организаций для аутсорсинга, их взаимодействия и требования к ним. В случае нарушения Банк России сможет запретить обработку информации на срок до полугода.

    Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о признании цифровых валют имуществом.

    В июле глава государства разрешил Министерству обороны и Росгвардии получать данные из Единого государственного реестра ЗАГС в электронном формате.

    В том же месяце российские кредитные организации обязали открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам.

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    3 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки, но продолжает искать способы их восстановления.

    «В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    Серверы без администрирования хостинга уже введены в работу, большая часть информации на них сохранилась. По предварительной оценке, почти 100% сайтов на виртуальном хостинге подлежат восстановлению, однако запуск требует тщательной проверки серверов и значительного времени.

    Точные сроки восстановления всех сервисов уточняются, так как требуется ручная проверка более тысячи серверов. Признаков скачивания или изменения пользовательской информации не зафиксировано, однако клиентам рекомендовали сменить пароли и ключи доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке. Позже в Центре развития перспективных технологий сообщили о проблемах с доступом к сайту системы маркировки товаров «Честный знак» из-за неполадок на стороне Beget.

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    2 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    Провайдер Beget связал масштабный сбой с кибератакой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке, которая нарушила работу части сервисов компании.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В результате инцидента провайдер временно не может выполнять часть обязательств по предоставлению услуг. Специалисты непрерывно работают над восстановлением пострадавшей инфраструктуры.

    В компании отметили, что продолжают оценивать масштаб последствий сбоя, поэтому точные сроки полного возобновления работы всех сервисов пока неизвестны. Провайдер прикладывает максимальные усилия для скорейшего решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) связал трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» со сбоем на стороне Beget.

    Российский облачный провайдер столкнулся с масштабным сбоем, затронувшим все уровни архитектуры.

    Кроме того, МЧС сообщило о взломе мобильного приложения ведомства и рассылке фейковой информации.

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    2 ноября 2026, 17:22 • Новости дня
    Холодильники в 13 ирландских супермаркетах вышли из строя из-за кибератаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Поломка холодильников в 13 магазинах ирландской торговой сети SuperValu произошла из-за возможного вмешательства хакеров, пишет ТАСС. «Инцидент затронул ограниченное количество оборудования конкретной модели холодильных систем. Наши системы мониторинга обнаружили проблему, после чего мы незамедлительно приняли необходимые меры», – сообщили в компании Musgrave.

    Владельцы сети отметили, что тесно сотрудничают с поставщиками оборудования и специалистами по кибербезопасности для устранения проблемы и восстановления нормальной работы систем. В качестве меры предосторожности охлажденные и замороженные продукты в затронутых магазинах сняли с продажи.

    Всего в Ирландии насчитывается около 230 магазинов SuperValu, проблема затронула примерно каждую 18-ю торговую точку в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

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    3 ноября 2026, 16:53 • Новости дня
    Суд в Белграде признал банкротом лишенный лицензии сербский банк ALTA

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коммерческий суд в Белграде постановил начать процедуру банкротства в отношении сербского банка ALTA и назначил Агентство по страхованию вкладов республики временным управляющим.

    Коммерческий суд в Белграде принял решение о начале процедуры банкротства ранее лишенного лицензии сербского банка ALTA, передает ТАСС.

    Совет директоров Агентства по страхованию вкладов выбрал Почтовый сберегательный банк для выплаты застрахованных сумм клиентам кредитной организации. Информацию о дате начала выплат ведомство опубликует к 6 ноября, после чего в течение семи рабочих дней должны начаться перечисления средств.

    Согласно законодательству Сербии, вклады физических лиц, включая граждан других стран, застрахованы государством на сумму до 50 тыс. евро в одном банке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Сербии задержали владельца банка ALTA Давора Мацуру.

    В субботу Народный банк Сербии отозвал лицензию у этой кредитной организации.

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    3 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Хакерская атака на криптовалютную биржу Binance готовилась с июня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Злоумышленники начали подготовку к масштабной атаке на криптовалютную биржу Binance несколько месяцев назад, используя социальную инженерию и поддельные предложения о работе.

    «Злоумышленники использовали целый ряд методов, включая социальную инженерию с помощью фальшивых собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, компрометацию конечных точек и сложный метод авторизации транзакций», – говорится в отчете торговой площадки, который цитирует ТАСС.

    Летом взломщики атаковали цепочку поставок, когда один из инженеров установил модифицированную версию программы для искусственного интеллекта. В сентябре хакеры нашли профиль другого сотрудника и провели с ним фальшивые видеособеседования от лица руководства вымышленной компании. В конце общения инженеру предложили выполнить тестовое задание на рабочем компьютере, однако репозиторий содержал вредоносный код.

    В результате 20 октября взломщики получили контроль над данными коллег инженера, проникли во внутренний сервис Binance и совершили кражу. Биржа сообщила об атаке 29 октября, оценив возможные потери в 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.

    Президент США Дональд Трамп заявил о расследовании Вашингтоном возможной причастности северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у торговой площадки.

    В пятницу Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Хакеры парализовали работу депутатов бундестага от партии «Левые»

    Zeit: Почтовые ящики депутатов бундестага подверглись «спам-бомбардировке»

    Tекст: Денис Тельманов

    Электронные почтовые ящики депутатов бундестага от партии «Левые» подверглись масштабной кибератаке, которая временно вывела их из строя.

    Парламентарии сообщили о получении тысяч электронных писем, которые парализовали работу их почтовых ящиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit. Источники издания назвали произошедшее целенаправленной «спам-бомбардировкой». Письма приходили от разных отправителей, с разными темами и на нескольких языках. Злоумышленники атаковали только представителей партии «Левые».

    К расследованию инцидента привлекли федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники. Пострадавшим депутатам дали инструкции, как отфильтровать вредоносные письма.

    По данным газеты, атака не связана с недавними предупреждениями Apple о возможном взломе iPhone немецких политиков с помощью шпионского программного обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер сообщил о попытке взлома смартфонов депутатов бундестага и членов правительства.

    На прошлой неделе заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил о возможной причастности украинского хакера к хищению внутренних документов партии.

    В прошлом месяце в Германии сообщили о публикации в открытом доступе сотен тысяч партийных электронных писем и личных документов АдГ в результате масштабной хакерской атаки.

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    2 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Сбой в работе «Яндекс Пэй» устранен

    Специалисты устранили сбой в работе сервиса «Яндекс Пэй»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты сервиса «Яндекс Пэй» устранили сбой, приложение работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе сервиса.

    «Наши специалисты уже устранили сложности», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сервиса. Там добавили, что сервис работает в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в «Яндекс Пэй» сообщили о работе над устранением сбоя.

    В прошлом месяце сервис открыл доступ к переводам и платежам для части пользователей после атаки беспилотников на дата-центры компании.

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    3 ноября 2026, 08:57 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР предупредил об исходящих от интернета рисках

    Премьер КНР предрек миру социальный раскол из-за технологического неравенства

    Tекст: Мария Иванова

    Активное развитие интернета несет в себе беспрецедентные риски в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

    Возникла острая необходимость в более контролируемых технологических инновациях и надежных мерах безопасности. Об этом глава китайского правительства сообщил на Учжэньском саммите Всемирной конференции по вопросам интернета, передает РИА «Новости».

    «Интернет соединяет все, связывая реальный и виртуальный миры, предоставляя беспрецедентные удобства и возможности для человеческого общества. Однако мы также должны понимать, что он несет в себе беспрецедентные риски в области безопасности», – заявил Ли Цян.

    По его словам, с появлением новых угроз их масштабы станут шире, а влияние на реальный мир – непредсказуемым. Мир уже сталкивается с кибератаками, хищением данных, дипфейками и дезинформацией, которые подрывают общественное доверие. Умная инфраструктура все активнее проникает в повседневную жизнь, поэтому для обеспечения мира требуется лучший баланс между развитием и безопасностью.

    Кроме того, премьер обратил внимание на технологическое неравенство. В настоящее время более 2 млрд человек во всем мире по-прежнему не имеют доступа к Сети. Существует значительный разрыв между странами в развитии искусственного интеллекта и высокоскоростных сетей связи. Без эффективных мер глобальный дисбаланс может усугубиться и перерасти в социальный раскол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце индекс 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    В сентябре министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

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    4 ноября 2026, 06:41 • Новости дня
    В МВД предупредили о мошенничестве с праздничными выплатами

    МВД: Данные банковских карт стали красть под видом праздничных выплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники выманивают у граждан реквизиты банковских карт и коды из СМС под предлогом получения праздничных выплат, предупредили в МВД России.

    Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что им положена праздничная выплата, которую можно получить на банковскую карту, передает ТАСС.

    Для начисления денег аферисты просят назвать реквизиты карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС. Получив эти данные, мошенники похищают денежные средства.

    В МВД рекомендовали прекращать разговор, если неизвестные просят назвать данные банковской карты и коды. Информацию о выплатах следует уточнять через официальные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили о выманивании кодов из СМС и распространении вирусов под предлогом индексации зарплат. Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи чужих бонусов перед «черной пятницей». Депутат Немкин сообщил о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками в преддверии распродаж.


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