  • Новость часаВ ЛНР пять человек погибли и 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    В Москве наладили производство «пухососов»
    Путин намерен обсудить с кабмином подготовку к новой прямой линии
    В США началась борьба за курс демократического большинства
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Пашинян объявил о потере Арменией интереса к ОДКБ
    5 ноября 2026, 14:08 • Новости дня

    Российские ученые создали лекарство от рака на базе доксорубина

    В России создали лекарство от рака на базе доксорубина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые разработали новый препарат от онкологических заболеваний на основе доксорубицина, который точнее воздействует на опухоль и снижает нагрузку на сердце.

    Новое средство точнее доставляет действующее вещество к очагу заболевания и обладает пониженной кардиотоксичностью. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

    «Разработан лекарственный препарат с использованием свойств доксорубицина в целях повышения эффективности доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижения кардиотоксичности, что позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов», – говорится в сообщении.

    Ввод препарата в практическое применение начнется в 2029 году. Над его созданием работали специалисты НИИ биомедицинской химии имени Ореховича.

    Доксорубицин представляет собой противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком за счет повреждения ДНК злокачественных клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    На прошлой неделе в НИИ онкологии Томского НИМЦ объявили о завершении доклинических испытаний препарата для терапии рака молочной железы.

    Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака.

    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Российское научное судно с полярниками отправилось в Антарктиду

    Из Петербурга в Антарктиду вышло научное судно «Академик Федоров» с полярниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» с участниками 72-й Российской антарктической экспедиции вышло из Петербурга к берегам Антарктиды для проведения исследований, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

    Судно доставит на отечественные полярные станции топливо, продукты, оборудование и необходимые строительные материалы, сообщил институт в своем Telegram-канале.

    «В этом году мы рассчитываем реализовать очень амбициозный проект в районе станции «Восток» и получить уникальные данные, которые прольют свет на глобальные климатические изменения и процессы, происходящие на планете», – заявил директор института Александр Макаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной известный путешественник и священник Федор Конюхов заявил о планах возведения православного храма на российской исследовательской станции в Антарктиде. В мае ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния шельфовых ледников на континенте. В феврале Конюхов отметил необходимость создания экологического десанта из-за больших объемов пластика на острове Смоленск.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Врач предостерегла от ежедневного употребления лечебной минеральной воды

    Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не пить лечебную минеральную воду каждый день

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что лечебную минеральную воду не следует пить регулярно без предварительного согласования со специалистом.

    Кашух заявила, что лечебные и лечебно-столовые воды содержат повышенное количество минеральных солей и отдельных активных компонентов, таких как натрий и магний. По этой причине их не стоит регулярно употреблять без назначения врача, передает RT.

    «Минеральную воду можно разделить на две большие категории: столовые и лечебные. Первые допустимо пить каждый день как источник жидкости: если вкус нравится, а сама вода не вызывает дискомфорта, её можно включать в рацион наравне с обычной питьевой водой», – пояснила Кашух.

    Врач добавила, что любая газировка способна оказывать раздражающее действие на желудок, вызывая вздутие живота или усиливая изжогу. При этом обычная газированная вода без сахара при хорошей переносимости подходит для ежедневного употребления.

    Напитки с добавками и подсластителями часто приводят к превышению суточной нормы калорий, а растворенный в воде углекислый газ образует кислоту, которая способствует постепенному истончению и разрушению зубной эмали.

    Руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева ограничила дневную норму сахара 12 чайными ложками при рационе в 2000 килокалорий.

    Эксперты Роскачества рекомендовали пить не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю из-за высокого содержания сахара.

    Диетолог Татьяна Залетова призвала отказаться от использования сладкого компота и кваса для восполнения водного баланса.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    ВОЗ: ДР Конго столкнулась с худшей эпидемией холеры

    ВОЗ: В ДР Конго зарегистрировано более 60 тыс. случаев холеры

    Tекст: Катерина Туманова

    В Демократической Республике Конго наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры с более чем 60 тыс. зараженных, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «В ДРК также наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры: с начала текущего года зарегистрировано более 60 тыс. случаев заболевания и 1,8 тыс. смертельных исходов», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

    Существует риск заражения реки Конго и передачи вируса через нее в столицу страны Киншасу.

    Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что тревожная ситуация из-за холеры наблюдается в провинции Танганьика на юго-востоке страны. С января там зарегистрировали свыше 6,3 тыс. случаев заражения, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

    Там же выявлен один из самых высоких показателей смертности от болезни. Ситуация усугубляется продолжающимся распространением вируса Эбола в ДРК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями.

    В сентябре ВОЗ сообщала, что смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня.

    В конце октября в ДР Конго умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    Ученые разработали российский препарат для лечения инфаркта миокарда

    В России разработали препарат для лечения инфаркта миокарда

    Tекст: Катерина Туманова

    Декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Виктор Сиротенко заявил, что отечественный препарат «Ангипур» для применения при инфаркте может выйти на рынок в ближайшие два года.

    Отечественный препарат «Ангипур», предназначенный для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, находится на финальном этапе клинических исследований, передает РИА «Новости».

    «Ангипур» относится к антиагрегантам – лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях», – рассказал один из разработчиков лекарства Виктор Сиротенко.

    По его словам, медикамент призван заменить импортные аналоги. Производство полностью локализовано в России, что позволяет исключить зависимость от иностранных субстанций и оборудования.

    В ходе исследований лекарство демонстрирует высокую эффективность и потенциально более низкий риск кровотечений по сравнению с аналогами.

    Над молекулой химики из Башкирского государственного медицинского университета и волгоградские ученые работали около десяти лет, а владельцем разработки выступает фармкомпания «Элта».

    «Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года-двух препарат сможет выйти на рынок», – считает Сиротенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Глава Роспатента Зубов сообщил о разработке радиофармацевтического лекарственного средства для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Диетолог Нельсон предупредила об опасности скрытого сахара в соленых продуктах

    Диетолог Нельсон: В несладких продуктах содержится скрытый сахар

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Аалия Нельсон заявила, что многие несладкие продукты, такие как заправки для салатов и маринады, содержат большое количество скрытого сахара, который наносит вред здоровью.

    Скрытый сахар часто присутствует в блюдах, которые не кажутся сладкими, включая соленые огурцы в бутербродах, овсяное молоко и свеклу, пишет Daily Mail.

    «Скрытый сахар обычно означает сахар в продуктах, которые мы не ожидаем увидеть сладкими, таких как заправки для салатов, маринады и пикантные приправы», – отметила Нельсон.

    Чрезмерное потребление сладких соусов и напитков увеличивает количество потребляемых калорий, мешает похудению и повышает риск развития кариеса. Кроме того, обилие сахара оставляет в рационе меньше места для полезных веществ: клетчатки, белка, витаминов и минералов.

    Длительное увеличение веса из-за неправильного питания грозит развитием диабета второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалист посоветовала не отказываться от привычной еды полностью, а внимательно следить за частотой употребления соусов и искать им альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доктор Сулейманова сообщила о тяге к сладкому при нехватке белка.

    Американские исследователи обнаружили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков.

    В сентябре врач Табеева заявила о норме потребления сахара не более 12 чайных ложек в день.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Хакеры попытались разморозить запасы Французской службы крови

    Кибератака нарушила работу холодильников французской службы крови

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники атаковали системы управления холодильными камерами Французской службы крови (EFS), установив температуру на экстремально высокие значения.

    Злоумышленники изменили параметры работы холодильных камер одного из поставщиков оборудования Французской службы крови (EFS), установив температурные пороги и параметры размораживания на чрезвычайно высокие значения, передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что служба не была непосредственной целью атаки. Системы мониторинга позволили оперативно выявить отклонения температуры, после чего содержимое затронутых холодильников в качестве меры предосторожности переместили в другие камеры.

    Инцидент не привел к потере компонентов крови, никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено.

    В последнее время кибератаки на холодильное оборудование произошли в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Эстонию, Италию и Португалию. Злоумышленники брали под контроль системы и включали режим разморозки, иногда нагревая камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

    Хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 03:27 • Новости дня
    Врач назвала наиболее подверженных заболеванию пневмонией граждан

    Пульмонолог Абдуллина: Дети и пожилые относятся к группам риска при пневмонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1 врач-пульмонолог Алина Абдуллина заявила, что дети до пяти лет, люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы перед пневмонией.

    «В первую очередь в зоне риска находятся дети, особенно в возрасте до пяти лет», – рассказала Абдуллина РИА «Новости».

    По ее словам, из-за несформированной иммунной системы и суженного бронхиального дерева они не могут сплюнуть мокроту, что вызывает воспаление.

    Вторую крупную группу составляют люди старше 65 лет, у которых иммунитет снижается естественным образом. В третью категорию врач включила пациентов с хроническими недугами, включая бронхиальную астму, сахарный диабет, сердечную недостаточность, онкологию и ВИЧ-инфекцию.

    Пульмонолог отметила, что вероятность тяжелого течения болезни повышают курение и алкоголь, которые повреждают слизистые оболочки дыхательных путей.

    Она добавила, что помимо распространенных бактериальных и вирусных пневмоний существуют грибковые и атипичные, поражающие людей с ослабленным иммунитетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморском крае мужчина скончался от разрушения легких пневмонией и туберкулезом после 17 лет курения электронных сигарет.

    В октябре глава Роспотребнадзора поручила взять под контроль ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями.

    В Роскачестве предупредили о риске пневмонии из-за нечищеных кондиционеров.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Минздрав оценил состояние здоровья российских детей

    Минздрав: 85% российских детей относятся к I и II группам здоровья

    Tекст: Катерина Туманова

    В России 84–85% детей признаны здоровыми или практически здоровыми и относятся к первой и второй группам здоровья, сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    «Примерно 84–85% – это дети первой и второй группы здоровья», – заявила Котова ТАСС.

    Она пояснила, что к первой группе относятся абсолютно здоровые дети без заболеваний. Во вторую группу входят дети с факторами риска заболеваний или те, кто перенес острые заболевания, но не имеет существенных ограничений по здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких в мире показателей младенческой смертности.

    В сентябре министр здравоохранения Мурашко сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.

    В августе Минздрав сообщил о включении шести новых наследственных заболеваний в программу неонатального скрининга младенцев.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности имитирующей голодание FMD-диеты

    Ученый Литвинов предупредил о вреде популярной FMD-диеты при гастрите и язве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов заявил, что набирающая популярность FMD-диета может навредить людям с заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

    Суть FMD-диеты заключается в обмане организма, который заставляют думать о воздержании от еды при продолжении питания. Меню строится на высоком количестве жиров и углеводов при небольшом содержании белка, что сигнализирует о голоде и запускает жиросжигание, передает РИА «Новости».

    «Организм переходит с режима роста на восстановление. Однако FMD не относится к универсальным и полностью безопасным схемам. Ограничение калорий может повлиять на уровень сахара, давление и водно-электролитный баланс. Оно опасно при взаимодействии с различными заболеваниями и лекарствами», – рассказал Литвинов.

    По словам специалиста, такая диета способна спровоцировать ухудшение состояния у людей с болезнями почек, печени, сердца, гастритом и язвенной болезнью. Кроме того, она несовместима с приемом мочегонных препаратов или лекарств, требующих стабильного питания.

    У пациентов с диабетом на фоне приема сахароснижающих препаратов ограничение калорий может привести к гипогликемии. Строгие ограничения также способны вызвать обострение расстройств пищевого поведения. Людям с хроническими заболеваниями перед началом диеты необходимо обязательно проконсультироваться с профильным врачом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова назвала безопасным употребление от 200 до 300 граммов дыни в сутки.

    Терапевт Елена Устинова заявила о необходимости ежедневного потребления от 1 до 1,5 г белка на килограмм массы тела.

    Врач-эндокринолог Дарья Подчиненова предупредила об опасности утоления жажды спиртными напитками в знойную погоду.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 09:45 • Новости дня
    На Солнце сформировалась гигантская корональная дыра

    ИКИ РАН: На Солнце появилась корональная дыра размером около 1 млн километров

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце образовалась огромная корональная дыра, поток плазмы из которой спровоцирует на Земле продолжительные магнитные бури.

    Наблюдаемая в атмосфере Солнца дыра представляет собой область с сильно пониженными температурой и плотностью плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Из-за неспособности этих участков удерживать плазму она массово уходит в космос на скорости до 1 тыс. километров в секунду. Если Земля попадает в такой поток, ее магнитосфера реагирует бурными магнитными бурями.

    По прогнозам ученых, планета окажется в потоке быстрого солнечного ветра в ночь на субботу. Заметные магнитные бури ожидаются при первом пересечении фронта плазмы ночью 7 ноября. Земля пробудет в потоке не менее пяти суток, полная стабилизация магнитного поля произойдет в районе 13–14 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о слабой вспышке класса С на Солнце.

    В воскресенье руководитель лаборатории Сергей Богачев заявил о завершении сильной магнитной бури.

    В субботу ученые зафиксировали неожиданное начало планетарной магнитной бури уровня G2.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 12:17 • Новости дня
    Доклинические исследования российской онковакцины CaTeVac успешно завершились

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доклинические исследования отечественной дендритноклеточной онковакцины CaTeVac завершены, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Успешно завершены доклинические исследования, оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac», – приводит ТАСС сообщение аппарата вице-премьера.

    В сообщении отмечается, что разработка направлена на обучение иммунной системы распознавать и уничтожать клетки опухоли. Начать применение вакцины предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей.

    Уточняется, что в будущем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы и других злокачественных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией 80% уровня технологического суверенитета в медицине к 2030 году.

    В апреле глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о планах завершить в 2026 году создание персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и двух видов меланомы.

    В том же месяце в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии впервые применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения пациента с меланомой кожи.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученые обнаружили признаки действующего вулканизма на Марсе

    ИКИ РАН: Ученые обнаружили признаки активного вулканизма на Марсе

    Tекст: Мария Иванова

    Научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский сообщил об обнаружении хлороводорода в атмосфере Марса, что указывает на наличие активной магматической деятельности на планете.

    Признаки вулканической активности выявлены у щитового вулкана гора Альба в северном полушарии Марса, передает ИКИ РАН. Хлороводород был зарегистрирован с помощью спектрометрического комплекса ACS на борту аппарата Trace Gas Orbiter миссии «ЭкзоМарс-2016».

    «Кажется, что нам удалось впервые найти очень серьезное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас», – заявил Трохимовский.

    Максимальное содержание вулканического газа в этой области достигает 1,5 частицы на миллиард. Газ просачивается в атмосферу через буферную зону слоя вечной мерзлоты из локального магматического источника под поверхностью. На снимках этого района также выявлены узкие расщелины с измененным цветом грунта, напоминающие земные фумаролы.

    Сохранение очагов тепла в недрах планеты означает, что лава может нагревать грунтовые воды. Подобные активные гидротермальные системы создают подходящие условия для существования микроорганизмов и становятся главным направлением для поисков марсианской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ученые выяснили о наличии на глубине под поверхностью Марса древних каналов из магмы.

    В январе китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной среды, сохранявшейся на планете сотни миллионов лет назад.

    В прошлом году в НАСА заявили о возможных свидетельствах существования древних форм жизни в марсианских образцах.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 06:40 • Новости дня
    Гериатр перечислила требующие обращения к врачу признаки старения

    Гериатр Ткачева назвала нарушение памяти тревожным признаком старения

    Tекст: Катерина Туманова

    Снижение веса, неуверенная походка и нарушения зрения, слуха или памяти являются признаками старения организма, при которых необходимо обратиться к специалисту, заявила президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

    «Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он, например, стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, нарушения зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалисту», – заявила Ткачева РИА «Новости».

    Она отметила, что диспансеризация помогает выявить факторы риска, диагностировать заболевания на ранней стадии и начать профилактику. Ткачева пояснила, что создающиеся по всей стране центры здорового долголетия работают с так называемыми предрисками, когда неблагоприятные изменения уже начинаются, но заболевание еще не развилось.

    «Именно такой подход дает возможность не только предупреждать болезни, но и влиять на траекторию старения», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ольга Ткачева сообщила о связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.

    В сентябре Ткачева заявила о повышении вероятности развития слабоумия и проблем с сердцем из-за длительной социальной изоляции.

    Летом Ткачева назвала регулярные физические и когнитивные нагрузки условием сохранения молодости и высокого качества жизни.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В России создали мобильный прибор для лечения когнитивных расстройств

    В России создали аппарат для лечения когнитивных расстройств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые разработали мобильный электроэнцефалограф и устройство виртуальной реальности для реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

    Ученые создали и клинически проверили мобильный электроэнцефалограф с биологической обратной связью, который предназначен для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств у пациентов, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

    Новый аппарат позволит создавать персонализированные программы реабилитации. В настоящее время специалисты готовят документы для регистрации устройства, его выход на рынок ожидается в конце 2026 года.

    Кроме того, в России успешно прошел тестирование экспериментальный образец медицинского изделия i-Pavlovian Cognitive. Эта технология создана для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом за счет вовлечения в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. Регистрация этого прибора запланирована на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    В понедельник вице-премьер заявила о необходимости достижения Россией уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о росте производства передового медицинского оборудования в стране.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах
    Полиция Украины выявила 130 участников протеста у тайной тюрьмы
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    Роналду ушел из сборной Португалии
    Гениальный китайский математик покинул США ради работы над ИИ
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    Выживший в тайге охотник застрелил медведя и нашел тело напарника