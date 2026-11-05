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    5 ноября 2026, 14:06 • Новости дня

    Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяной танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Нефтяной танкер подорвался на взрывном устройстве в акватории Ормузского пролива. Судно, находясь в небезопасной зоне, наткнулось на мину, загорелось и остановилось, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным иранских военных, танкер двигался с отключенными системами навигации и радиолокации, как и другие суда, ранее подорвавшиеся в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись после попытки пройти по запрещенному маршруту.

    В воскресенье два нефтяных танкера, нарушивших иранские правила пересечения пролива, подорвались на минах.

    В конце прошлого месяца Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании еще одного нефтяного танкера после подрыва на морской мине.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    4 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

    Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    «Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    5 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов

    В Иране включили Киев и Львов в список возможных ракетных целей

    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский государственный телеканал IRINN показал инфографику, на которой украинские и польские города указаны в качестве возможных целей для ответных ракетных ударов.

    На карте в эфире иранского телевидения в числе потенциальных целей для ударов были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув. Программа была посвящена возможному ответу Тегерана на возобновление ударов со стороны США, сообщают «Вести».

    «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников», – говорится в подписи к инфографике.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание, в котором призвал не надеяться на изменение риторики Вашингтона после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя государства, враждебность Соединенных Штатов невозможно усмирить уступками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    3 ноября 2026, 06:25 • Новости дня
    Удар США по иранскому острову Кешм назвали оборонительным

    Журналистка Гриффин: США атаковали остров Кешм в ответ на обстрел самолета

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

    Гриффин в X также отметила, что это не является началом новых масштабных атак со стороны Соединенных Штатов.

    «Источники подчеркивают, что это не эскалация», – заявила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в X.

    По ее словам, произошедшее является продолжением ударов, которые наносились на протяжении последних шести месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм.

    В воскресенье Иран направил Международной морской организации при ООН документы с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам.

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    5 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия

    The War Zone: Победа демократов грозит отменой проекта линкоров класса «Трамп»

    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены целый ряд оборонных инициатив администрации президента Дональда Трампа, включая строительство дорогостоящих атомных линкоров.

    Получив прочный контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять объемы финансирования оборонных программ. Главной мишенью для сокращения расходов станет проект атомных линкоров класса «Трамп», который и ранее сталкивался с критикой, пишет The War Zone.

    «Нам нужно подходящее сочетание высококлассных выживаемых систем и более дешевых расходуемых средств, а не флот атомных линкоров, как предлагает президент», – заявил демократ Адам Смит, претендующий на пост председателя комитета по делам вооруженных сил.

    Строительство головного линкора USS Defiant оценивается в 23 млрд долларов, а средняя стоимость последующих 14 кораблей может составить 18 млрд долларов. Эксперты отмечают, что один такой корабль обходится как десять эсминцев класса Arleigh Burke, при этом он станет одной из главных целей для противника в будущих конфликтах.

    Новое руководство Конгресса планирует тщательно пересмотреть и другие военные амбиции главы государства. В частности, под удар может попасть программа строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также общий план оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на выборах в Конгресс на политику Дональда Трампа.

    Напомним, Соединенные Штаты запланировали постройку 15 линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

    Эти корабли планировалось оснастить ядерной энергетической установкой, гиперзвуковыми и ядерными ракетами. Стоимость каждого оценивается в 17 млрд долларов.

    Получившие большинство демократы выразили намерение ограничить внешнеполитические полномочия главы государства.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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