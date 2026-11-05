Иран сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Нефтяной танкер подорвался на взрывном устройстве в акватории Ормузского пролива. Судно, находясь в небезопасной зоне, наткнулось на мину, загорелось и остановилось, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

По данным иранских военных, танкер двигался с отключенными системами навигации и радиолокации, как и другие суда, ранее подорвавшиеся в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись после попытки пройти по запрещенному маршруту.

В воскресенье два нефтяных танкера, нарушивших иранские правила пересечения пролива, подорвались на минах.

В конце прошлого месяца Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании еще одного нефтяного танкера после подрыва на морской мине.