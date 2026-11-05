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    5 ноября 2026, 13:51 • Новости дня

    Оман и Иран договорились создать механизм защиты международных торговых путей

    Главы МИД Омана и Ирана призвали создать механизмы защиты торговых путей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи обсудили необходимость совместных механизмов для обеспечения безопасности морских коридоров.

    Создание совместных механизмов для обеспечения безопасности международных торговых путей необходимо для предотвращения возобновления войны в регионе, передает РИА «Новости» сообщение государственного агентства Омана ONA по итогам телефонного разговора глав МИД двух стран.

    В ходе беседы аль-Бусаиди и Аракчи «подчеркнули важность перехода от этапа деэскалации к этапу формирования устойчивых договоренностей». Это включает в себя практические меры по защите морских маршрутов и создание технических механизмов для безопасности торговых и энергетических потоков.

    Совместные действия Омана и Ирана направлены на прекращение конфликтов и обеспечение стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов в Ормузском проливе.

    Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию пролива.

    Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов.

    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

    Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Власти Ирана намерены использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Соответствующие прямые указания правительству дал верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости».

    О готовности официального Тегерана к переговорам рассказал президент страны Масуд Пезешкиан, сославшись на полученные от руководителя государства директивы. Заявление политика было опубликовано его пресс-службой.

    «Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

    В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил об открытости исламской республики к переговорам с американским руководством.

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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    3 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Командование Ирана назвало пять условий устойчивого мира на Ближнем Востоке

    Иран потребовал от США снять санкции и выплатить репарации для мира в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи перечислил пять основных принципов устойчивого мира на Ближнем Востоке, среди которых полное снятие санкций и выплата репараций.

    «Прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане и Газе. Полное снятие санкций и разблокировка активов иранской нации. Выплата репараций. Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Гарантии, что агрессия не повторится вновь», – заявил Абдоллахи.

    Он пояснил, что этот план представляет собой иранскую карту устойчивой безопасности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Инициатива также предполагает выработку совместных мер и замену изношенного американского зонтика безопасности на Ближнем Востоке на Ормузский механизм, детали которого пока не раскрываются. Абдоллахи добавил, что Тегеран рассматривает звучащие в свой адрес угрозы во время переговоров как принуждение.

    В настоящее время Иран и США ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта через посредников. На фоне напряженности между двумя странами практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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    3 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

    ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские военно-морские силы провели операцию по спасению 20 членов экипажа захваченного пиратами иранского судна в Аравийском море, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

    Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

    «Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

    По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

    Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

    В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.

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    3 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Катар счел резкие заявления в СМИ не влияющими на переговоры США и Ирана

    МИД Катара: Резкие заявления в СМИ не означают провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкие высказывания в средствах массовой информации не следует рассматривать как свидетельство провала переговорного процесса между США и Ираном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    «Что касается эскалации в СМИ, <…> если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», – сказал дипломат ТАСС.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность дипломатическому урегулированию и в настоящее время обмениваются идеями в режиме реального времени. Аль-Ансари добавил, что Доха опирается на события, происходящие непосредственно в рамках переговорного процесса, и на официальные ответы сторон на катарские инициативы.

    Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что делегация катарских посредников вернулась в Доху после проведения в Тегеране трехчасовой встречи по урегулированию американо-иранского конфликта. По его словам, участники встречи обменялись мнениями по различным предложениям, направленным на преодоление разногласий.

    Накануне Reuters сообщило, что катарские переговорщики отправились в Тегеран для обсуждения возможной сделки с США с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, переговоры по проекту соглашения ведутся на протяжении последних восьми дней.

    Кроме того, аль-Ансари назвал преждевременным обсуждение участия России и Китая в качестве гарантов возможного американо-иранского соглашения. Он подчеркнул, что в настоящее время посредники сосредоточены на достижении самой договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Ранее посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    3 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Хезболла» отвергла обвинения Сирии в подготовке теракта в Хомсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления сирийских спецслужб о причастности к подготовке террористического нападения на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В заявлении пресс-службы движения подчеркивается, что отдел по связям со СМИ полностью отвергает заявления сирийских сил внутренней безопасности о связи предполагаемой террористической ячейки с «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    Движение также подтвердило, что не имеет «никакого присутствия или связей на сирийской территории и не причастно к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности и стабильности Сирии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе.

    В понедельник спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) на тот же завод.

    В апреле заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил о давлении США на Сирию с целью открытия фронта против Ливана.

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    3 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе

    Al-Watan: Спецслужбы Сирии задержали готовивших подрыв НПЗ боевиков «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки Сирии совместно с силами внутренней безопасности предотвратило террористическую атаку ливанского движения «Хезболла» на нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс.

    Сирийские силовики задержали участников связанной с «Хезболлой» ячейки, которые планировали подорвать нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Watan.

    В ходе совместной операции Главного управления разведки и сил внутренней безопасности у боевиков изъяли подготовленные для теракта взрывные устройства.

    НПЗ в Хомсе наряду с заводом в Баниясе играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка Сирии нефтепродуктами. В октябре на предприятии завершили ремонт установки первичной переработки нефти проектной мощностью 1 млн тонн сырья в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Главное управление общей разведки при МВД переходного правительства Сирии сообщило о предотвращении теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

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    3 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху призвал оппозицию отказаться от коалиции с арабскими партиями

    Нетаньяху призвал оппозицию к правительству национального единства

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями и поддержать формирование широкого правительства национального единства.

    Нетаньяху заявил, что израильское общество не желает видеть кабинет министров, зависящий от арабских партий РААМ и Объединенного арабского списка, которые, по его мнению, «поддерживают терроризм и отрицают существование еврейского государства».

    Политик подчеркнул, что его блок с самого начала выборной кампании выступал за создание широкого правительства национального единства, передает РИА «Новости».

    «Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу», – заявил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала окончательные результаты выборов в Кнессет, по которым блок Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48, арабские партии – 19.

    Лидер оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид в пятницу признал сложность формирования нового правительства по итогам голосования.

    В среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле из-за невозможности устойчивого парламентского большинства.

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    2 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    Китай и Оман призвали восстановить судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе.

    Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам визита оманского лидера в Пекин, передает ТАСС. «Стороны считают, что в Ормузском проливе должно быть восстановлено нормальное и безопасное судоходство, и договорились поддерживать контакты по вопросам, касающимся пролива», – сказано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком призвал не превращать Ближний Восток в арену геополитических конфликтов.

    В субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлом месяце Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов.

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    2 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД подтвердил готовность России стабилизировать ситуацию в Персидском заливе

    МИД: Россия готова содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия подтвердила готовность содействовать устойчивой стабилизации ситуации в Персидском заливе, в том числе на основе предложений из Концепции обеспечения коллективной безопасности, сообщили в МИД.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что Россия и Иран выступают за возобновление политико-дипломатического процесса в регионе. В ведомстве подчеркнули важность содействия стабилизации в этом стратегически важном районе мира, опираясь на предложения обновленной в мае Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    В тот же день заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о возможности открытия новых консульских учреждений в странах Персидского залива.

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    2 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    КСИР ликвидировал террориста и взял в плен нескольких боевиков на юге Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали одного члена террористической ячейки и взяли в плен еще нескольких боевиков в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает пресс-служба военного округа Кудс сухопутных сил КСИР.

    «Благодаря точным разведывательным данным и своевременным действиям сотрудников… ранее обнаруженная и находившаяся под наблюдением террористическая ячейка попала в засаду перед совершением террористических действий», – приводит заявление КСИР РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    В ходе операции один террорист был убит, еще несколько взяты в плен, ведется розыск других скрывающихся лиц. В провинции Систан и Белуджистан периодически происходят столкновения между силовиками и вооруженными группировками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпус стражей исламской революции ликвидировал восемь боевиков террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    В том же месяце военнослужащий КСИР стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы.

    Летом иранские вооруженные силы завершили масштабную операцию по ликвидации террористических ячеек.

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    3 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в ОАЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В январе – сентябре 2026 года Россия поставила в Объединенные Арабские Эмираты рекордные 27 тыс. тонн подсолнечного масла.

    Стоимость экспортированного в ОАЭ подсолнечного масла составила более 38 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

    По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в физическом выражении и в 21 раз – в стоимостном.

    В «Агроэкспорте» отметили, что за девять месяцев текущего года в Эмираты было отправлено больше подсолнечного масла, чем за любой полный год ранее.

    Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году, когда за 12 месяцев Россия экспортировала в ОАЭ 18,4 тыс. тонн масложировой продукции на 24,6 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия увеличила в 6,5 раза экспорт агропродукции в Южную Америку.

    Также Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла.

    Кроме того, Россия обошла Украину по экспорту подсолнечного масла.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Школьники в Сирии вышли на протесты из-за сокращения уроков курдского языка

    Tекст: Вера Басилая

    Школьники в ряде городов на северо-востоке Сирии вторую неделю проводят демонстрации против решения министерства образования сократить количество уроков курдского языка, сообщает ANHA.

    Акции протеста проходят в городах Дерик, Хасаке и Маабада. Ученики выступают против решения ограничить изучение курманджи в школах до трех часов в неделю, передает РИА «Новости».

    В Дерике демонстранты с плакатами собрались у здания Департамента образования. Учащиеся потребовали признать курдский язык в конституции страны и гарантировать им право изучать родной язык.

    Более десяти лет территории на северо-востоке Сирии находились под контролем курдской автономной администрации и «Сирийских демократических сил» (СДС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны. В январе курдские «Силы демократической Сирии» согласились поэтапно войти в состав сирийской армии.

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