  • Новость часаВ ЛНР пять человек погибли и 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    В Москве наладили производство «пухососов»
    Путин намерен обсудить с кабмином подготовку к новой прямой линии
    В США началась борьба за курс демократического большинства
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Пашинян объявил о потере Арменией интереса к ОДКБ
    5 ноября 2026, 13:47 • Новости дня

    Песков: Обращения на прямую линию Путина обрабатываются «Народным фронтом»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Общероссийский «Народный фронт» обрабатывает несколько миллионов обращений, поступивших на прямую линию главы государства.

    Общероссийский «Народный фронт» (ОНФ) совместно с руководством регионов, министерствами и муниципальными ведомствами занимается обработкой нескольких миллионов обращений на прямую линию президента, передает РИА «Новости».

    «Эта работа систематизирована, она очень сложная, кропотливая, тем не менее ОНФ всегда относится к этому как к одному из главных приоритетов в своей работе», – заявил Песков.

    Пресс-секретарь главы государства добавил, что подготовка к прямой линии уже ведется. Мероприятие должно состояться до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин запланировал совещание с правительством о подготовке к программе «Итоги года».

    В среду глава государства решил обсудить с кабинетом министров промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о совмещении прямой линии и большой пресс-конференции в текущем году.

    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл оценили скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

    Комментарии (7)
    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин пообщался с 8-летним волонтером, участвующим в строительстве блиндажей

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал 8-летнего волонтера соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    8-летний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе. «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

    Комментарии (13)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин в День народного единства вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил иностранцам – друзьям России медали Пушкина. В их числе оказался основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, приходящийся потомком первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, передает ТАСС.

    Медалями Пушкина также отмечены американка Каролина Гаспар Рамирес, руководящая Домом культуры «Мексика – Россия», и генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А. Кроме того, награды удостоились почетный консул России в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.

    В список награжденных вошел и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.

    Согласно статуту, медаль Пушкина вручается за значительные заслуги в сфере культуры и искусства, вклад в сохранение исторического наследия, сближение наций, а также за активную популяризацию российской литературы за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент Владимир Путин напомнил о роли сплоченности людей разных национальностей в прекращении смуты и восстановлении государственности.

    Комментарии (4)
    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

    Комментарии (25)
    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

    Комментарии (16)
    4 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин назвал согласие между народами России несущей конструкцией суверенитета

    Путин назвал единство народов России несущей конструкцией суверенитета страны

    Путин назвал согласие между народами России несущей конструкцией суверенитета
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Согласие и взаимоуважение между народами России, а также их единство являются несущей конструкцией суверенитета и независимости страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны. А забота о сохранении культуры, обычаев, языков каждого народа – это основа нашей национальной политики», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Об этом глава государства заявил на пленарном заседании международной недели «Народы России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал русский народ и язык основой государственности России.

    Глава государства заявил о восприятии в мире искусства всех народов России как русского.

    Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Комментарии (5)
    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин назвал главную цель Года единства народов России

    Путин: Укрепление объединяющих ценностей является целью Года единства народов

    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главной целью Года единства народов России является укрепление ценностей, которые объединяют население, придают решимость и вселяют гордость за страну и ее историю, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России» раскрыл главную задачу Года единства народов России, передает РИА «Новости».

    «Его главная цель – это еще больше укрепить то, что нас объединяет, придает решимости, вселяет гордость за страну, за ее тысячелетнюю историю», – заявил глава государства.

    Международная неделя «Народы России» направлена на укрепление единства граждан и проводится со 2 по 8 ноября по всей стране в соответствии с указом президента. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности России, а оператором назначен фонд «Росконгресс».

    Президент подчеркнул, что насыщенная программа международной недели основана прежде всего на богатстве традиций и культурного наследия многонационального народа России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о сплоченности людей разных национальностей как основе Дня народного единства.

    Владимир Путин заявил о русском народе и языке как основе государственности России.

    Комментарии (12)
    4 ноября 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО отважно защищают государственность России
    Путин: Бойцы СВО отважно защищают государственность России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы в зоне специальной военной операции защищают государственность страны так же, как их предшественники в прошлом, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле.

    «Более четырех столетий назад, когда народное ополчение изгнало с родной земли интервентов. Так же было в XIX веке, в XX. Сейчас в наши дни наши бойцы так же отважно защищают интересы России, нашу государственность в рамках специальной военной операции», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что народ России искренне объединился в действенной поддержке героев, защищающих суверенитет и государственность страны.

    «Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом», – отметил Путин.

    «С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, их общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    Владимир Путин заявил о получении представителями более сотни народов страны высоких государственных наград за отвагу и героизм в СВО.

    В День народного единства Владимир Путин  пообщался на Красной площади с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В День народного единства Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади, после чего пригласил их в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе также принимает участие заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в День народного единства
    Путин вручил госнаграды в День народного единства
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент Владимир Путин во время торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».

    В 2026 году премия за вклад в укрепление единства российской нации была присуждена Ивану Есину, управляющему директору Фонда гуманитарных проектов. Путин отметил, что фонд уже десять лет реализует проект парков «Россия – моя история» и участвовал в создании музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

    Напомним, что Путин объявил 2026 год Годом единства народов России и подчеркнул, что этот год не должен завершаться 31 декабря. Он дал поручение правительству и администрации президента подготовить предложения по дальнейшей работе и форматам будущих мероприятий в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и представителями религиозных конфессий.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве и поздравил граждан с праздником.

    Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве, передает РИА «Новости».

    «Дорогие друзья, приветствую участников международной недели «Народы России» и поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днем народного единства! Этот праздник знаменует нашу искреннюю глубокую любовь к Родине, наш долг перед Отечеством за судьбу нашего народа, за судьбу Родины», – заявил Владимир Путин.

    Накануне праздника президент отметил необходимость продолжения Года единства после 31 декабря. Кабинету министров и администрации главы государства поручено представить предложения по продлению работы и определению форматов будущих мероприятий.

    Международная неделя «Народы России» проходит по всей стране со 2 по 8 ноября. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности, оператором – фонд «Росконгресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.

    До этого Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан с Днем народного единства.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Путин призвал зарубежные страны отказаться от конфронтации с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные государства сделают правильные выводы и не будут стремиться к конфронтации с Москвой.

    В среду в Кремле прошла церемония вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации, в ходе которой Владимир Путин поблагодарил представителей иностранных государств за развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

    «Те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а, наоборот, будут стремиться к сотрудничеству», – заявил Путин.

    Президент также подчеркнул, что взаимодействие в сфере культуры, образования и бизнеса создает благоприятную почву и основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности.

    «И хочу поблагодарить также представителей иностранных государств, которые здесь присутствуют. Поблагодарить вас за развитие отношений между Россией и вашими странами, нашими народами», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на церемонии в Кремле Путин заявил о стремлении России к сотрудничеству с другими странами.

    Владимир Путин назвал историческое взаимодействие народов и их обычаев основой развития страны.

    До этого Владимир Путин указал на укрепляющую роль культурного многообразия России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах
    Полиция Украины выявила 130 участников протеста у тайной тюрьмы
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    Роналду ушел из сборной Португалии
    Гениальный китайский математик покинул США ради работы над ИИ
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    Выживший в тайге охотник застрелил медведя и нашел тело напарника