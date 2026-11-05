Песков: Обращения на прямую линию Путина обрабатываются «Народным фронтом»

Tекст: Дарья Григоренко

Общероссийский «Народный фронт» (ОНФ) совместно с руководством регионов, министерствами и муниципальными ведомствами занимается обработкой нескольких миллионов обращений на прямую линию президента, передает РИА «Новости».

«Эта работа систематизирована, она очень сложная, кропотливая, тем не менее ОНФ всегда относится к этому как к одному из главных приоритетов в своей работе», – заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что подготовка к прямой линии уже ведется. Мероприятие должно состояться до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин запланировал совещание с правительством о подготовке к программе «Итоги года».

В среду глава государства решил обсудить с кабинетом министров промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о совмещении прямой линии и большой пресс-конференции в текущем году.