Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это абсурдные заявления, они, как всегда, не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств», – заявил Песков ТАСС.

Он отметил, что голословные обвинения России в причастности ко всему приобретают характер устойчивой тенденции в европейских странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять предельную осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

В тот же день хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.