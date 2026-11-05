Акции немецкого концерна Rheinmetall рухнули на фоне задержки заказов

WSJ: Акции немецкого оружейного концерна Rheinmetall обвалились на 16%

Tекст: Елизавета Шишкова

Падение котировок стало очередным ударом для компании после потери крупного заказа на строительство фрегатов от правительства Германии, пишет WSJ.

Ожидается, что объем продаж концерна в 2026 году составит около 13,2 млрд евро. Этот показатель оказался ниже предыдущего прогноза, который предполагал выручку в диапазоне от 13,7 млрд до 14,2 млрд евро.

Операционная рентабельность Rheinmetall по итогам года должна составить около 18,5%. Ранее компания прогнозировала этот показатель на уровне 19%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Германии начала расследование заявления об ответственности за поджог техники на площадке Rheinmetall.

Летом отказ властей от кораблестроительной программы привел к резкому падению капитализации концерна.

В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста заказов.