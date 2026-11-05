Песков сообщил о проведении прямой линии Путина до конца года

Tекст: Дарья Григоренко

«Как вы знаете, сейчас ведется подготовка к прямой линии, которая состоится до конца этого года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин запланировал совещание с правительством по подготовке к программе «Итоги года».

В среду глава государства решил обсудить с министрами промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

В прошлом месяце представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о совмещении прямой линии и большой пресс-конференции.