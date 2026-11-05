В России создали мобильный прибор для лечения когнитивных расстройств

В России создали аппарат для лечения когнитивных расстройств

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые создали и клинически проверили мобильный электроэнцефалограф с биологической обратной связью, который предназначен для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств у пациентов, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Новый аппарат позволит создавать персонализированные программы реабилитации. В настоящее время специалисты готовят документы для регистрации устройства, его выход на рынок ожидается в конце 2026 года.

Кроме того, в России успешно прошел тестирование экспериментальный образец медицинского изделия i-Pavlovian Cognitive. Эта технология создана для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом за счет вовлечения в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. Регистрация этого прибора запланирована на 2028 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

В понедельник вице-премьер заявила о необходимости достижения Россией уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

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