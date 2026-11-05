Медведев назвал нервотрепкой допуск российских хоккеистов на турниры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев обратил внимание на отношение к России со стороны канадского руководства, которое не позволит спортсменам спокойно участвовать в турнирах, написал Медведев в MAX.

«Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрепкой», – подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.

Посол России в Канаде Олег Степанов указал на желание канадцев вернуть российских хоккеистов на лед.