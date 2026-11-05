Доклинические исследования российской онковакцины CaTeVac успешно завершились

Tекст: Дарья Григоренко

«Успешно завершены доклинические исследования, оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac», – приводит ТАСС сообщение аппарата вице-премьера.

В сообщении отмечается, что разработка направлена на обучение иммунной системы распознавать и уничтожать клетки опухоли. Начать применение вакцины предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей.

Уточняется, что в будущем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы и других злокачественных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией 80% уровня технологического суверенитета в медицине к 2030 году.

В апреле глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о планах завершить в 2026 году создание персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и двух видов меланомы.

В том же месяце в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии впервые применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения пациента с меланомой кожи.