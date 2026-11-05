Минпромторг сообщил о плановых поставках препаратов с глюкагоном

Минпромторг анонсировал поставку 23 тыс. упаковок лекарств с глюкагоном

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ведомстве рассказали, что снабжение аптек и больниц лекарствами с глюкагоном идет по графику, передает РИА «Новости».

В Минпромторге пояснили, что по состоянию на 2 ноября на складах дистрибьюторов, в медицинских учреждениях и аптеках находилось более 19 тыс. упаковок этого препарата. По данным компании «Ново Нордиск А/С», поставки продолжаются в соответствии с утвержденным планом.

В министерстве добавили, что до конца года в Россию планируется поставить еще около 23 тыс. упаковок указанного лекарства. Ранее в прессе появились сообщения, что препараты с глюкагоном стало сложно найти в отечественных аптеках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росздравнадзор сообщил об отсутствии признаков дефицита успокаивающего препарата «Атаракс» на российском фармацевтическом рынке.

Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил о контроле властей за ситуацией с лекарствами во всех регионах.

Кроме того, правительство продлило до конца 2025 года особый порядок продажи иностранных медикаментов.